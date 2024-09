Harry Kane celebró su partido 100 en Inglaterra de la mejor manera: con dos goles por la Nations League

Escuchar

Aunque todavía no obtuvo títulos colectivos en el nivel de clubes y selección, la carrera de Harry Kane es la de una individualidad de primer nivel internacional. En su partido N° 100 con Inglaterra marcó los dos goles en el 2-0 sobre Finlandia en la segunda fecha de la segunda división de la Nations League.

El delantero de Bayern Munich es el máximo goleador de la historia del equipo británico desde hace más de un año, cuando superó los 53 tantos de la trayectoria de Wayne Rooney. Kane suma 68 conquistas en un centenar de cotejos, además de 19 asistencias.

Harry Kane, en la celebración grupal de Inglaterra Frank Augstein - AP

Inglaterra, que busca el ascenso a la primera división de la competencia, encabeza el Grupo B con seis puntos, junto a Grecia, que venció 2-0 a Irlanda. Tras la desvinculación de Gareth Southgate luego de la Eurocopa, The Three Lions es dirigida de manera interina por Lee Carsley, que estaba a cargo de los juveniles. Las especulaciones de la prensa británica apuntan a que Pep Guardiola es un candidato a asumir al final de esta temporada, en junio próximo, cuando finalizará su contrato con Manchester City. El entrenador catalán, después de obtener la última Premier League, ya adelantó que difícilmente renueve el vínculo por el desgaste de un ciclo que cumplirá ocho años. Y en otra oportunidad reconoció que en una siguiente etapa de su carrera le gustaría dirigir a un seleccionado. Su adaptación al estilo de vida inglés es otro punto a favor.

Lo más destacado de Inglaterra 2 vs. Finlandia 0

Con 100 cotejos en Inglaterra, Kane ocupa el 10° puesto en el ranking de presencias, liderado por el exarquero Peter Shilton, con 125 cotejos. Kane quedó emparejado con Rooney y Bobby Charlton, quienes también marcaron cuando disputaron el partido 100. Las dos definiciones de Kane fueron en Wembley, estadio que lo tiene como el máximo anotador de Inglaterra.

El centenar de encuentros incluyen dos finales de la Eurocopa, una perdida ante Italia en definición por penales en 2021, en Wembley, y la otra ante España este año, en Berlín, además de una aparición en las semifinales del Mundial 2018. Eso es lo más cerca que ha estado Inglaterra de un trofeo importante desde que ganó la Copa del Mundo de 1966.

Países Bajos-Alemania, empate y preocupación para Guardiola

En el Johan Cruyff Arena, Países Bajos y Alemania disputaron un entretenido 2-2. El delantero neerlandés Tijjani Reijnder abrió el marcador a los dos minutos. Deniz Undav, delantero que el entrenador Julian Nagelsmann hizo debutar en marzo con 27 años, marcó en su cuarto partido, el primero como titular. Undav convirtió 18 tantos en 30 partidos para Stuttgart en la última temporada de la Bundesliga.

En el arco alemán empieza a tener continuidad Marc Ter-Stegen, luego de que Manuel Neuer anunció su retiro de la Mannschaft después de la Eurocopa, al igual que Toni Kroos, Ilkay Gundogan y Thomas Müller. El capitán Joshua Kimmich puso adelante 2-1 a Alemania en el descuento del primer tiempo y el carrilero Denzel Dumfries igualó a los cinco minutos de la segunda etapa.

Lo más destacado de Países Bajos 2 vs. Alemania 2

La nota preocupante del partido fue la salida del defensor Nathan Aké con una lesión muscular que se estima de importancia, ya que salió en camilla. Una complicación para Guardiola, que lo espera en Manchester City para la reanudación de la Premier League el próximo fin de semana.

Los otros resultados de este martes: Letonia 1 vs. Islas Feroe 0, Albania 0 vs. Georgia 1, Andorra 0 vs. Malta 1, República Checa 3 vs. Ucrania 2, Hungría 0 vs. Bosnia 0, Macedonia 2 vs. Armenia 0 e Irlanda 0 vs. Grecia 2.

LA NACION