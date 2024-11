Harry Kane, molesto con los compañeros que se bajaron de Inglaterra: “No me gusta, la selección está antes que el club”

Es el capitán de Inglaterra, el goleador histórico (68) y se ubica en el top 10 de los futbolistas del seleccionado con más presencias (101). Único jugador en actividad que pasó el centenar de partidos con The Three Lions. La palabra de Harry Kane pesa mucho y es escuchada. No solo por su trayectoria, sino porque sus reflexiones son meditadas y argumentadas, no responden a impulsos o reacciones.

El seleccionado británico atraviesa un momento especial por más de una circunstancia. Tras la salida de Gareth Southgate luego de la Eurocopa, interinamente lo dirige Lee Carsley, que a partir de enero le dejará su lugar a quien ya fue anunciado oficialmente: el alemán Thomas Tuchel.

Lee Carsley, DT interino de Inglaterra, hasta que enero asuma Tuchel PAUL FAITH - AFP

Inglaterra está en la segunda división de la Nations League y en esta última doble fecha se jugará la posibilidad de ascender. Este jueves visitará a Grecia, líder del grupo, con 12 puntos, tres más que Inglaterra, que el domingo recibirá a República de Irlanda en el cierre de la zona. Solo el primero sube directamente de categoría, mientras que el segundo disputará un play-off por otro ascenso.

A este serie trascendente, Inglaterra llega con numerosas bajas. Nueve jugadores se bajaron de la convocatoria. Más para descansar y preservarse físicamente que por lesiones constatadas. El calendario sobrecargado de actividad -más aun para los jugadores que a sus clubes le suman el seleccionado- y el creciente número de lesionados llevó a algunos futbolistas a elegir. Y en este caso, varios optaron por descartar a un seleccionado que tiene a un entrenador provisional.

Phil Foden, uno de los ausentes en Inglaterra, pese a que el fin de semana jugó los 90 minutos para Manchester City

De la lista se fueron cayendo Phil Foden y Jack Grealish (Manchester City); Declan Rice y Bukayo Saka (Arsenal); Cole Palmer y Levi Colwill (Chelsea); Alexander Arnold (Liverpool); Aaron Ramsdale (Southampton), y Jarrad Branthwaitee (Everton). La Federación Inglesa los declaró oficialmente como “indisponibles”, sin dar más precisiones. Pero, por ejemplo, Foden y Colwill disputaron el último fin de semana los 90 minutos con sus equipos.

Sin elevar el tono, pero de manera firme, Kane, en declaraciones a Sky Sports, sentenció sobre el aluvión de bajas: “Inglaterra está antes que el club. Creo que Inglaterra está por encima de todo”. La prensa inglesa, que al principio había tratado con ironía la seguidilla de renuncias, luego se alineó con el discurso formal de Kane.

El delantero de Bayern Munich trató de ser comprensivo por la saturación que provoca un calendario que no da respiro, pero igual mostró su desencanto por la falta de compromiso: “Sí, es una pena lo de esta semana, obviamente. Creo que es un período complicado de la temporada, quizá se ha aprovechado un poco de eso. La verdad es que no me gusta mucho, creo que Inglaterra está por encima de todo, de cualquier situación de club”.

Kane habló como capitán y goleador histórico de Inglaterra Nick Potts - PA Wire

Kane hizo una reivindicación del anterior entrenador, Southgate, dando a entender que ahora hay un vacío de autoridad que varios aprovecharon, al menos hasta que Tuchel tome las riendas a principios de 2025. “Southgate nos devolvió la alegría de jugar para Inglaterra. Todos estaban entusiasmados por venir. Todos querían jugar. Él no tenía miedo de tomar decisiones si alguno comenzaba a desviarse. En todos los campos la gente estaba emocionada de venir, en todos los campos la gente quería jugar para Inglaterra. Y sí, eso es lo más importante.”, expresó Kane, cuya meritoria carrera está atravesada por la paradoja de que aún no pudo ganar ningún título, sea en un club o en el seleccionado.

Ante esta desbandada, en la lista de convocados aparecieron nombres poco habituales, como Morgan Rogers (Aston Villa), Antonhy Gordon (Newcastle), Jarrod Bowen (West Ham), Tino Livramento (Newcastle), Angel Gomes (Lille) y James Trafford (Burnley).

Kane, referente habitual, ahora lo será más en una formación que como apellidos importantes mantiene a Jude Bellingham, Kyle Walker y Jordan Pickford. La probable alineación con que Inglaterra empezará a jugarse este jueves su futuro en la Nations League es la siguiente: Pickford; Walker, Marc Guéhi, Ezri Konsa y Rico Lewis; Conor Gallagher y Gomes; Noni Madueke, Bellingham y Gordon; Kane.

LA NACION