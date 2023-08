escuchar

Daniel Levy, el presidente de Tottenham, es el ejecutivo más polémico de toda la Premier League. En medio de la negociación por Harry Kane con Bayern Munich, de Alemania, el dirigente inglés decidió irse con toda su familia de vacaciones a Estados Unidos. Las reuniones, entonces, fueron por videollamada. Y en un horario condicionado por la distancia entre América del Norte y Europa. Levy no se movió un centímetro de su idea: sacarle a su jugador insignia todo el rédito económico posible. Era venderlo ahora por una montaña de euros o arriesgarse a perderlo gratis el año próximo. El centrodelantero de los récords (435 partidos, 235 goles) respetó a su club de toda la vida, pero quería una solución antes del primer partido de la temporada, que comienza este viernes. Irse o quedarse era la cuestión. Y se irá.

Los alemanes tenían todo resuelto con el futbolista, seducido con la posibilidad de ganar su primer trofeo en toda su carrera: siempre se quedó en la puerta (fue subcampeón de la Champions League y de la Copa de la Liga inglesa). Contrato hasta junio de 2027 y 25 millones de euros de salario anual. A los 30 años, Kane tenía la chance de reemplazar a otro depredador del área como Robert Lewandowski, que hace un año llevó sus goles a Barcelona. Sin despreciar a Tottenham ni hablar en público de su partida, Kane aceptó la mudanza a tierra bávara. Restaba el visto bueno de Levy. El siempre polémico Levy.

Un compilado de goles de Kane en Tottenham en la temporada 22/23

El acuerdo parecía cerrado en Inglaterra después de un sinfín de reuniones virtuales y presenciales entre ambos equipos. Levy, en Estados Unidos, hizo de las suyas luego de que se filtraran los números de la operación: 100 millones de euros fijos y otros 20 millones por objetivos. Récord para la Bundesliga; récord para Bayern. El avión privado que iba a trasladar a Kane desde Inglaterra a Alemania quedó estacionado en la pista del aeropuerto durante un puñado de horas. ¿Qué pasaba? Levy, el de siempre, negociaba los últimos “flecos” de la negociación. Remoto, a miles de kilómetros del epicentro de la transferencia, y en medio de las vacaciones familiares. Según la prensa alemana, esos últimos detalles (relacionados con una eventual plusvalía y otras cláusulas) fueron la razón de la demora del viaje del 9.

A las 3 de la tarde de Inglaterra (las 10 de la Argentina), Levy mandó el mensaje que los involucrados. Había “fumata blanca”. Tottenham había aceptado los números finales y cerraba la mayor venta de toda su historia. Bayern se llevaba a un goleador probado, al que había seducido con la posibilidad de ser campeón y un sueldo top. Una venta, en definitiva, que les cerraba a todos. Salvo, por supuesto, a los hinchas de Tottenham. Los londinenses criticaron en redes sociales a Levy por tironear demasiado de la cuerda. La Premier League comienza este mismo fin de semana y los Spurs pierden a su nave insignia. A su capitán y goleador. Para colmo, su suplente natural es el brasileño Richarlison, de flojísima última temporada (35 partidos, 3 goles). Alejo Véliz, comprado hace unos días a Rosario Central, podría ser uno de los beneficiados por la salida de Kane: 9 de área puro, tendría más minutos esta temporada ante la ausencia del goleador histórico.

Alejo Véliz, con la camiseta de Tottenham Hotspur, de Inglaterra Tottenham Hotspur

Es más, los hinchas furiosos se autoconvocaron para protestar contra Levy en el primer partido que Tottenham juegue por la Premier League como local. Será ante Manchester United (otro equipo habituado a los reclamos contra sus propietarios), el próximo sábado 19 de agosto. Las críticas a Levy en en nuevo White Hart Lane fueron comunes la temporada pasada. La elección de Antonio Conte como entrenador terminó siendo un fracaso. Y su reemplazo por su segundo, Cristian Stellini, tampoco modificó la dinámica perdedora del club. Los Spurs terminaron octavos y se quedaron fuera de los puestos europeos. Era necesaria una revolución. El tema es que los hinchas querían a Kane en el equipo. Y está afuera.

“Según tengo entendido está avanzado hasta el punto de que parece que va a ocurrir”, dijo Ange Postecoglou, entrenador de Tottenham, en la conferencia de prensa previa al primer partido de la campaña, de visitante ante Brentford. Y agregó: “La información que tengo por el momento es que el acuerdo es inminente”. El ex DT de Celtic (Escocia) y de la selección australiana dejó en claro que su planificación del mercado de fichajes tuvo en cuenta la posibilidad de que Kane se marchara. La confirmación de su transferencia, entonces, no cambiará sus planes. En este sentido, Tottenham apunta a otro 9 de área para reemplazarlo: el nigeriano Gift Orban, que tiene 21 años y milita en el Gent, de Bélgica.

“Ustedes lo saben probablemente mejor que yo. Dónde está él y qué está haciendo. Trabajamos obstinadamente en el asunto, no es un secreto para nadie”, dijo por su parte Thomas Tuchel, entrenador alemán de Bayern, en la antesala de la Supercopa de Alemania que jugará este sábado a las 15.45 ante Leipzig. ”Con la situación actual no hay acuerdo, y mientras no haya decisión y acuerdo el entrenador no puede decir nada, porque no es un jugador suyo ”, añadió el técnico alemán antes de que llegara la luz verde por parte de Levy; por parte de Tottenham.

Thomas Tuchel, entrenador de Bayern, de Alemania, nuevo equipo de Harry Kane DANIEL ROLAND - AFP

La salida de Kane tuvo un costado humorístico. Alan Shearer, ídolo de Blackburn y de Newcastle, ostenta todavía el récord de máximo goleador de la Premier League en su formato actual. Convirtió 260 veces, 47 más que el (ahora) ex jugador de Tottenham. Shearer, también internacional inglés, se alegró por la transferencia del delantero de 30 años. Y lanzó una humorada: publicó en Twitter un fotomontaje en el que se viste de comandante de avión. Está por delante de una aeronave, que tiene la esclera abierta para que suban los pasajeros. El texto lo dice todo: “Vamos, Harry Kane. Es tiempo de irnos”.

Come on Harry it’s time to go! 🤪 pic.twitter.com/rm284IXOXR — Alan Shearer (@alanshearer) August 11, 2023

