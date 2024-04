Harry Kane y su revancha personal: eliminar al Arsenal, el club que lo dejó ir a los 9 años

Escuchar

Harry Kane tiene un asunto personal con el Arsenal. Sucede que ese club inglés dejó ir al inglés cuando este tenía 9 años, ocasionándole su primera gran frustración en el mundo del fútbol y a una edad en la que todo es ilusión.

La ocasión de cobrarse una revancha de aquello está a la vuelta de la esquina: este miércoles, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y en Munich, el goleador de Bayern puede eliminarlos del torneo, luego del 2 a 2 de la ida.

El capitán inglés suma 15 goles en 20 enfrentamientos en todas las competencias ante los Gunners -primero como jugador del Tottenham y ahora con el conjunto bávaro- y buscará añadir a su récord en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions, después de anotar en el 2 a 2 de la ida en Londres.

Kane, en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta entre Bayern y Arsenal, en Munich, por los cuartos de final de la Champions League 2024 Sven Hoppe - dpa

Este martes, Kane se refirió a las sensaciones que tiene al enfrentar al Arsenal después de que lo rechazaron cuando niño. “Hasta este año lo había enfrentado al menos dos veces al año por 10 temporadas”, reconoció Kane en conferencia de prensa en el Allianz Arena. “Siempre es una ocasión importante. Por supuesto siempre de alguna manera ha estado en mi subconsciente, que te dejen ir tan joven, que siempre hubo algo que probar y siento que soy el tipo de jugador que durante toda su carrera siempre tuvo que probarse”.

Liam Brady, quien dirigía la academia del Arsenal cuando Kane estaba en el club ha dicho que Kane “estaba un poco gordito, no era muy atlético, pero cometimos un error”. En su editoral en The Players Tribune en 2018, Kane admitió que ser dado de baja por el Arsenal “fue probablemente lo más importante que me sucedió, por que me dio el impulso que no tenía entonces”.

En conferencia de prensa, Kane admitió que hay más en juego desde que se unió al Bayern. “No creo realmente que específicamente lo recuerde y piense que al darme de baja a los nueve años, ahora tengo que hacer una diferencia”, indicó. “Por supuesto tengo historia con el Arsenal, pero lo único que puedo hacer es ayudar al Bayern Munich a clasificar a las semifinales de la Champions League”.

El capitán del Arsenal Martin Ødegaard se entrenó el martes tras salir reemplazado en el complemento de la derrota 2-0 ante el Aston Villa en la Premier League el sábado con lo que el técnico Mikel Arteta aseguró era una lesión.

Las semis de la Champions para salvar la temporada

Manuel Neuer y Leroy Sané, dos pilares del Bayern Múnich, estarán en condiciones de jugar este miércoles contra el Arsenal para que el objetivo del club bávaro, alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones, permita también salvar la temporada.

Los equipos empataron 2-2 en el partido de ida de cuartos de final la semana pasada en Londres con el que en ese momento era líder de la Premier League, y la Champions League es la esperanza del Bayern para evitar una primera temporada sin títulos desde 2012.

”Tenemos una gran oportunidad en casa y queremos mantener viva nuestra temporada”, dijo este martes a la prensa el delantero Harry Kane. ”Si somos capaces de dar el paso solo faltan unos pocos partidos para llegar a la final de Wembley”, añadió el capitán de la selección inglesa, con la vista puesta en el partido decisivo del 1º de junio en Londres.

Kane se prepara para enfrentar a Arsenal, en Munich Sven Hoppe - dpa

”El ambiente en nuestra casa será fantástico. Tenemos plena confianza en nosotros mismos de que podemos triunfar. Queremos conseguir algo grande. Personalmente, quiero ayudar al equipo y marcar goles”, agregó.

Kane es el máximo goleador de la Bundesliga, con 32 conquistas. El jugador admitió que la temporada en la Bundesliga, en la que el domingo, anticipadamente, el Bayer Leverkusen puso fin a la racha del Bayern de 11 títulos consecutivos, fue “decepcionante”.

Sin embargo, Kane ve el factor experiencia del lado de su equipo contra el Arsenal, cuyas aspiraciones al título inglés sufrieron este fin de semana un revés al caer por 2-0 en casa contra el Aston Villa, que los relegó a la segunda plaza por detrás del Manchester City. ”Esta temporada hemos estado mejor en la Champions que en la Bundesliga. Tenemos mucha experiencia en el equipo, con jugadores que jugaron grandes partidos”, afirmó Kane.

El entrenador Thomas Tuchel se mostró de acuerdo: “Tenemos una ligera ventaja si nos fijamos en nuestra experiencia en esta competición. Pero para convertirla en una ventaja real, también se necesita un rendimiento máximo. Estamos dispuestos a darlo todo”. ”Necesitaremos pasión y la misma disciplina táctica que en el partido de ida” para evitar una cuarta eliminación consecutiva en cuartos de final, dijo.

Kane, durante la conferencia de prensa previa a Bayern-Arsenal, por la Champions League Matthias Schrader - AP

Tuchel anunció que el arquero Neuer y el extremo Sané están en condiciones de jugar, con Sané una vez más para luchar contra la barrera del dolor, después de que se perdieran la victoria por 2-0 del sábado en la liga contra Colonia. La única incógnita en la alineación del Bayern es el lateral izquierdo, donde Raphaël Guerreiro o Noussair Mazraoui deberán frenar a Bukayo Saka, el mejor delantero del Arsenal.

El vencedor de la eliminatoria se enfrentará en semifinales al City, defensor del título, o al Real Madrid, lo que supondría para el Bayern otro gran obstáculo hacia un posible séptimo título en la máxima competición continental de clubes. Pero el presidente del Bayern, Herbert Hainer, declaró al diario “Münchner Merkur/tz” que el equipo está en condiciones de llegar hasta la final: “Por lo que se ha visto en el partido de ida contra el Arsenal, creo que el equipo puede lograrlo. Somos el Bayern”.

”Después de la victoria por 2-0 contra el Colonia, los aficionados del estadio cantaron ‘Copa de Europa’ con el equipo para entrar en ambiente; tenemos que centrarlo todo en el gran objetivo: ílas semifinales!”, subrayó Hainer.

”Por supuesto, siempre se necesita un poco de suerte en la Champions League. Pero el hecho de que seamos capaces de mantener el nivel contra uno de los protagonistas de la Premier League, la liga más fuerte del mundo, demuestra lo que es posible cuando todo el mundo lo da todo”, declaró.

LA NACION