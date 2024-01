escuchar

De la mano del entrenador argentino Héctor Cúper, el seleccionado de Siria hizo historia en la Copa de Asia, que se disputa en Qatar. “Las Águilas de Qasioun”, derrotaron a India por 1 a 0 en un duelo del grupo B y se clasificó por primera vez a los octavos de final de la competencia continental. Lo obtenido por el experimentado DT, que llevó a tres futbolistas argentinos a la selección asiática, fue tan importante que hizo emocionar a su traductor y al periodista que lo entrevistó luego de la resonante victoria.

Luego del triunfo, todo fue alegría para los sirios, y quedó reflejado en la celebración de sus futbolistas, que lloraban de la alegría en el campo de juego, y de su gente, que se abrazaba en las tribunas. Pero también se vio en la entrevista que Héctor Cúper dio tras el partido. “Estamos muy contentos con la clasificación, estoy muy orgulloso de mis jugadores, hicieron grandes sacrificios para lograr este resultado. Jugamos el partido con un objetivo en mente, ganar, y lo logramos. No queremos parar aquí”. Luego de responder, tanto su traductor como el periodista que entrevistó al DT argentino no pudieron aguantar la satisfacción y se fundieron en un abrazo, emocionados, por el hito histórico que lograron como país.

🥰😭Héctor Cúper, el entrenador milagro. Lo hizo con el Mallorca, lo hizo con el Valencia, lo hizo con Egipto, lo hace ahora con Siria...



La emoción de pasar a octavos de la Copa Asia por primera vez en la historia

El camino de los sirios se inició con un empate ante Uzbekistán 0 a 0 y siguió con la caída ante Australia por 1 a 0. Con los cuatro puntos obtenidos quedó como uno de los cuatro mejores terceros de las seis zonas que tiene la copa. En los octavos de final jugará el próximo 31 de enero ante Irán, equipo que ganó el grupo A con puntaje ideal.

Entre los 11 titulares elegidos para disputar el tercer partido de la zona, ante India, Héctor Cúper puso entre los titulares a los tres jugadores argentinos que convocó para disputar la Copa asiática. Ellos son Ezequiel Ham, jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza, Jalil Elías, exSan Lorenzo y hoy en el fútbol de Malasia, e Ibrahim Hesar, futbolista de Belgrano de Córdoba, que asistió al autor del gol y luego fue elegido como la figura del partido. Además, cuenta con más jugadores nacidos fuera de su nación. Ellos son los suecos Aiham Ousou y Antonio Yakoub, el griego Abdul Rahman Weiss y el colombiano Pablo Sabbag.

¡SIRIA SUEÑA! Khribin, tras una asistencia de Ibrahim Hesar, marcó el 1-0 para la Selección de Cúper contra India en la #AsianCup2023.



¡SIRIA SUEÑA! Khribin, tras una asistencia de Ibrahim Hesar, marcó el 1-0 para la Selección de Cúper contra India en la #AsianCup2023.

Héctor Cúper es el dueño de una gran trayectoria como entrenador. En su currículum figuran Huracán y Lanús en la Argentina: en el Globo tuvo su primera experiencia como DT, en 1993. Pronto cumplirá 40 años dirigiendo. Luego inició su periplo por el exterior. Mallorca, en dos oportunidades, Valencia, Racing de Santander y Betis, en España. Inter y Parma, en Italia. Aris Salónica en Grecia, Orduspor en Turquía y Al Wasl en los Emiratos Árabes. También estuvo al mando de las selecciones de Georgia, Egipto, Uzbekistán, República del Congo y actualmente en Siria, la 91ª en el ranking FIFA.

“A los 38 años, cuando empecé a dirigir, me quería llevar el mundo por delante. Tiene que ver con la potencia de la vida. Quería tener el control de todo, y tener el control de todo es muy difícil…, te equivocás. Tal vez la experiencia, los años, te demuestran que no hay una sola manera de entrarle a un joven, a un futbolista, a una figura. Hay varias maneras. No es esto, y punto. Y entenderlo es muy bueno”, expresó en una entrevista con LA NACION.

Hector Cúper con Ronaldo, en Inter MONTEFORTE - ANSA

También habló de los aprendizajes: “Hoy hay que dar explicaciones, tenés que convencer. Antes era una orden y se terminó la historia. Antes Griguol me decía ‘vos parate acá’, y yo ni cuestionaba ni preguntaba. Ahora a los jugadores tenés que tenerlos bien, tenés que convencerlos. Antes resolvía desde la imposición, y hoy no. Además, no puedo perder de vista todo lo que ha crecido el futbolista con la tecnología. Estoy convencido de que un futbolista sabe mucho más que lo que yo sabía de fútbol a su edad. Y tenés que ganar, porque el fútbol puede cambiar mil formas, pero vos tenés que ganar el partido”.

Entre sus títulos figuran la Copa Conmebol con Lanús, en 1996 y las dos Supercopas de España, en 1998 y 1999, con Mallorca y España respectivamente. Equipos con los que además obtuvo logros importantes que no necesariamente formaron parte de ser campeón. El subcampeonato en la Copa del Rey con Mallorca en el 98, los dos segundos puestos en la Champions League del 2000 y 2001 con Valencia y otro segundo lugar, pero en Serie A del 2002, en Inter.

Héctor Cúper como entrenador de Valencia, con el que llegó a dos finales de Champions

Pero también fue importante en lo que hizo en Egipto cuando se quedó con el subcampeonato en la Copa africana de 2017. A la misma selección pudo clasificarla al Mundial de Rusia 2018. En Congo, estuvo al borde de clasificarse al Mundial de Qatar 2022, pero quien lo dejó en el camino fue Marruecos, una de las mejores selecciones africanas.

En el año 2000 fue elegido como entrenador del año para la UEFA. Luego se lo señaló como un ‘perdedor’, pero también fue premiado como el mejor DT de África, en 2017. Sobre esos extremos y altibajos en su trayectoria le dijo a LA NACION: “Como dice Miguel Ángel Russo, no somos ni tan buenos ni tan malos. Uno tiene que saber que si las críticas son respetuosas, son parte de esto. Y de las críticas, si no hay mala fe, uno tiene que rescatar lo positivo. Dijeron que soy un perdedor de finales…, y yo dije, tienen razón. ¡Si soy un perdedor de finales! Yo podría decir que al Valencia inexperto en la Champions justo le tocó el Bayern en la final, y en la otra final el Real Madrid, el máximo ganador de Champions. Y con Mallorca nos tocó la Lazio de Vieri, Nedved… Sí, sí, pero soy un perdedor de finales. ¿Y qué más puedo decir? Te podrá gustar o no, pero Mourinho tiene una capacidad impresionante: gana todo. Y yo no tengo esa capacidad. Una cosa es llegar hasta la final, y otra cosa es ganarla”.

Héctor Cúper tuvo un gran paso en la selección de Egipto

¿Y cómo gestionó interiormente las derrotas que sufrió en las finales? “A la suerte le doy un porcentaje chiquito. Yo digo: Si vos le querés quitar mérito a alguien, decile que tiene suerte. Hay cosas que son así y las acepto. Cuando perdí la primera final de Champions, contra Real Madrid, me fui a mi casa y mi mujer me dijo: ‘el año que viene vas a estar otra vez en la final’. La miré y… ¿viste cuándo tenés ganas de agarrar una mesa y tirarla… Le dije: ‘sí, sí, me imagino’. Y al año siguiente, ahí estaba. Entonces me dije: ¿a ver esta? Y la perdí por penales. ¡Qué voy a hacer! Y aprendí a buscarle el lado positivo: digo, por ahí algún club me quiere contratar porque dice: ‘este tipo nos lleva a la final’. Después vemos que hacemos, lo mandaremos al cine y se terminó la historia. Para mí, llegar a una final siempre fue un mérito enorme”, expresó.

Un entrenador con mil historias, pero que a sus 68 continúa explorando el mundo y ampliando su gran trayectoria en su profesión.

