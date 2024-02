escuchar

La Copa de Asia ingresó en terreno de definiciones: después de la clasificación de Jordania a la final tras la victoria ante Corea del Sur, se conoció al otro equipo que estará en la definición. Qatar, anfitrión de la competencia, derrotó por 3 a 2 a Irán en un verdadero partidazo y con emociones hasta el final. Ahora, buscará el título el próximo sábado, ante su público. Además defenderá la corona obtenida en 2019 y, de consagrarse campeón, la competencia volvería a tener un bicampeón tras 20 años (Japón, 2000 y 2004).

Pero en el gran choque que disputaron qataríes ante iraníes en el estadio Al Thumama, de Doha, quien convirtió el tanto definitorio fue Almoez Alí, aquel atacante al que se lo relacionó con Boca. En su momento, Mauricio Macri le hizo un ofrecimiento al actual presidente del club, Juan Román Riquelme, que consistía en contar con el jugador para poder mantener el sponsor principal, Qatar Airways.

Almoez Ali festejando su gol junto a Abdulaziz Hatem, compañero del seleccionado de Qatar, que jugará la final el próximo sábado ante Jordania Thanassis Stavrakis - AP

Fue un verdadero partidazo el que disputaron Irán y Qatar. Los Príncipes de Persia comenzaron ganando por 1 a 0, con un golazo marcado a los cuatro minutos por Sardar Azmoun, que hizo una pirueta en el área para colocarla en el segundo palo. Pero los locales pudieron revertir el partido antes de que se termine la primera etapa. Jaseem Gaber, a los 17, estableció el 1 a 1, y Akram Afif, dio vuelta el partido a los 43 para que los qataríes.

Ya en la segunda etapa, a los seis, el juez del partido Ahmad Al-Ali, cobró penal. Y fue Alireza Jahanbakhsh quien se hizo cargo del disparo para seguir dándole muchísimo más dramatismo al partido. Sin embargo, a los 82, Qatar volvió a ponerse al frente de la mano de Almoez Alí que aprovechó que un rival lo habilitó y definió preciso contra un palo para poner el 3 a 2. Luego se adicionaron 17 minutos e Irán pudo empatarlo: un disparo muy cerca del segundo palo y otro que dio en el poste y pasó por adelante del arco hicieron sufrir a los fanáticos de Qatar que llenaron el estadio Al Thumama, escenario en el que se disputaron ocho partidos del Mundial del 2022.

¡QATAR SE VUELVE A PONER AL FRENTE A 10 MINUTOS DEL FINAL! Ali Almoez definió en soledad para sentenciar el 3-2 ante Irán en la semifinal de la #AsianCup2023.



📺 Mirá la Copa de Asia en #StarPlusLA pic.twitter.com/yMOIz3RpFk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2024

Pero fue gracias a Almoez Alí, este atacante de 27 años, que juega en el Al-Duhail SC de ese país, que el seleccionado anfitrión tendrá la posibilidad de volver a jugar la final de la copa asiática y tendrá la posibilidad de que su seleccionado gane el bicampeonato, algo que en esta competencia no ocurre hace 20 años, cuando Japón ganó las ediciones de 2000 y 2004. Vale destacar que la figura del delantero fue muy mencionada en la Argentina en un momento muy convulsionado en el mundo Boca, durante la previa de las elecciones en el Xeneize.

Durante noviembre, Juan Román Riquelme, que era candidato a Presidente, reveló un mensaje que le envió Mauricio Macri en el que le pedía contratar al nueve de Qatar porque que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways como sponsor en la camiseta: “Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar. Me gusta el fútbol, pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin ese auspiciante”, expresó Román.

El resumen del partido

Días después, el expresidente del club de la Ribera y de la Argentina, que esta vez acompañó a Andrés Ibarra en la fórmula opositora, aceptó que existió la idea de sumar al plantel a Almoez Alí, pero con otro enfoque y una comparación respecto de lo que reveló Riquelme. “Lo que dijo fue una manipulación de la realidad”, afirmó Macri. Además, contó cómo fue la conversación: le dije: ‘Román, obviamente no tengo idea si juega bien o no, pero por una cuestión de educación él pide que le den una oportunidad en Boca, él se hace cargo del salario, del pasaje, le cuesta 0 peso a Boca... traélo a Boca al plantel, dale unos minutos en los entrenamientos, fijate si le da para jugar algún partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien porque es tu sponsor y por ahí lo vas a necesitar cuando se renueve. Y nunca llamaste a nadie de Qatar’”.

Después de eso, el club estuvo sin el sponsor principal en la camiseta por algo más de un año. “¿Qué pasó? Terminó el contrato, no se renovó y no porque yo se lo dije. Por una cuestión de que el tipo se sintió maltratado. No pedía que fuera de titular, una cosa normal”, dijo el expresidente de la institución. Además, Andrés Ibarra había precisado que Boca perdió “10 millones de dólares por no tener solamente un gesto de respeto”.

LA NACION