Hinchas de Danubio entraron a la cancha para increpar a sus jugadores y el arquero reaccionó con golpes

Hinchas del club Danubio saltaron al campo de juego este martes, durante el cruce ante Montevideo City Torque, por la Copa Uruguay, e intercambiaron golpes con algunos futbolistas del equipo. El episodio se dio en medio de una situación crítica del conjunto montevideano: no solo perdió por 2 a 0 y quedó complicado en la clasificación, sino que arrastra una racha de un solo partido ganado de los últimos 15 y se encuentra al límite de la zona de descenso.

El enfrentamiento se dio sobre el final del partido, cuando quedaban segundos para que el árbitro diera la orden para cerrar el encuentro. En ese momento, el arquero de Torque estaba por sacar, cuando un grupo de hinchas de Danubio encapuchados ingresó al campo de juego y comenzó a empujar a Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez, dos de sus futbolistas. Minutos antes, ya con una derrota en el marcador, habían cantado contra los jugadores, según informó El País Uruguay.

Hinchas de Danubio entraron a la cancha e increparon a sus jugadores

La tensión escaló cuando el arquero de Danubio, Kevin Martínez, de 20 años, cruzó hasta el sector rival de la cancha para responder a las agresiones de los intrusos hacia sus compañeros. Lanzó patadas y forcejeó con los hinchas, lo que provocó la intervención de efectivos policiales.

La Franja había tenido un inicio de partido optimista y se postulaba para un encuentro de igual a igual, sin embargo, no pudo aguantar. Tras el ingreso de Facundo Pizzichillo durante la mitad del segundo tiempo, Montevideo City Torque cambió su imagen y Nahuel da Silva sentenció el partido con un doblete a falta de 15 minutos del final.

Con este resultado, Danubio extendió su mala racha de resultados: tuvo solo una victoria en los últimos 15 partidos y se complicó en la tabla de descenso. Su próximo encuentro, por su parte, será ante Peñarol, en un duelo clave para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Uruguaya: está en el tercer puesto, con tres unidades, pero un cruce más que el Manya y Atenas.

El clima en Danubio ya venía espeso después del último partido, en el que perdió 1 a 0 ante Progreso por el Torneo Clausura. Antes de eso, la Franja le ganó a Atenas 3 a 2, mientras que, más atrás, su última victoria había sido el 25 de abril, en el triunfo 2 a 1 ante Nacional.

En el conjunto de Montevideo, en tanto, hay cinco argentinos: Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh, Iván Rossi, Bautista Euclides Tomatis e Ivo Costantino, de los cuales solo el primero jugó de titular este martes ante Torque.

Este domingo se desató otro incidente de violencia en el fútbol uruguayo: un grupo de hinchas de Peñarol se enfrentó con la Policía tras la derrota 1 a 0 ante Nacional. El cruce se produjo detrás de la tribuna Cataldi, del estadio Campeón del Siglo -donde el Carbonero es local-, después de que la hinchada del Manya iniciara disturbios, lo que generó la intervención de efectivos de seguridad.

En esa ocasión, durante los minutos posteriores a la finalización del partido, los hinchas de Peñarol que se encontraban en la tribuna cabecera comenzaron a arrojar distintos objetos a los uniformados, como botellas, piedras, encendedores y hasta fuegos artificiales. Los fanáticos del Manya no podían irse debido a que tenían que esperar a que salga el micro de Nacional del recinto deportivo.