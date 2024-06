Histórico: por primera vez, una mujer arbitrará un partido de la Copa América

Escuchar

Por primera vez en la historia, un partido oficial de una Copa América masculina será arbitrado por una terna femenina. La mujeres que entrarán en los libros serán las brasileñas Edina Alves (jueza principal) y Neuza Back (Asistente 1), acompañadas por la colombiana Mary Blanco (Asistente 2)

Estarán encargadas de impartir justicia en el cruce entre Bolivia y Panamá, que se jugará este lunes en Orlando (desde las 22 de la Argentina), y definirá el Grupo C, al mismo tiempo que en Kansas jueguen Uruguay y Estados Unidos.

Mediante un comunicado difundido este sábado, la Conmebol anunció esta “decisión sin antecedentes”, en donde pondera el hecho de que “por primera vez un partido del torneo de selecciones más importante del continente sea dirigido en campo por una terna arbitral 100% femenina”.

Las posiciones del Grupo C

Cabe resaltar que el partido en sí tiene importancia en el desenlace del Grupo C, en el que Uruguay está con un pie y medio en los cuartos de final (es líder, con 6 puntos y una diferencia de gol de +7). Lo siguen Estados Unidos y Panamá, los dos con 3 puntos, aunque la diferencia de gol favorece al seleccionado anfitrión (+1 a -1). Por eso, este encuentro será determinante para la suerte de Panamá, que debe ganar por amplio margen y a la vez esperar que el conjunto local no derrote a los charrúas, para no depender de la diferencia de gol.

Edina Alves y Neuza Back ya habían conformado una terna arbitral juntas en la Copa de Brasil

Sin Carrasquilla y en busca de un sueño

Adalberto Carrasquilla fue consagrado como el mejor jugador de la pasada Copa Oro de la CONCACAF, en la que Panamá alcanzó el subcampeonato. De sus pies nacieron los dos goles en la resonante victoria 2-1 sobre Estados Unidos el jueves en la Copa América.

Pero una grosera falta suya contra Christian Pulisic a pocos minutos del final se castigó con una roja directa y el conductor de Panamá se perderá el lunes el duelo contra Bolivia, en el que los panameños tienen la oportunidad de lograr una inédita clasificación a los cuartos de final del torneo continental al que acuden por segunda ocasión.

La ausencia del Coco Carrasquilla llega en el momento menos oportuno para Panamá, con un plantel diezmado. Cuatro jugadores clave fueron descartados por lesión antes del torneo, y el extremo derecho José Luis Rodríguez es baja para lo que resta del certamen tras golpearse un hombro en la derrota por 3-1 ante Uruguay en el debut.

Christian Pulisic intenta escapar rumbo al área y Adalberto Carrasquilla lo golpeará desde atrás; el árbitro, enseguida le mostró la tarjeta roja Captura de

Aunque el técnico Thomas Christiansen dijo que Carrasquilla buscó una falta táctica y que su idea de cortar el avance de Pulisic cuando se jugaban los 88 minutos era buena, la acción fue demasiado brusca. Resta por ver cuánto se sentirá la ausencia del jugador del Houston Dynamo y que lleva los hilos de su selección.

Pese a todo, el ánimo de los panameños no puede estar más elevado tras domar al anfitrión del torneo y hacerle un buen segundo tiempo a Uruguay pese al revés.

Tres son los nombres que se barajan como posibles sustitutos de Carrasquilla: Jovani Welch, Abdiel Ayarza y Carlos Harvey. Ayarza puso el centro para el gol de la victoria frente a Estados Unidos marcado por José Fajardo, y Carlos Harvey.

El festejo de Panamá tras lograr un enorme triunfos sobre Estados Unidos HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Panamá ya enfrentó a Bolivia en su primera invitación a la Copa América, la edición del Centenario de 2016 disputada también en Estados Unidos, con una victoria de 2-1.

Aunque no está eliminada matemáticamente, las posibilidades de Bolivia son bastante remotas. Su timonel Antonio Carlos Zago ha dicho que buscarán despedirse al menos con un triunfo ante la selección centroamericana. “Somos la tercera selección más joven de la Copa América, tenemos que continuar con este proceso porque miramos hacia las eliminatorias”, dijo Zago. “Tenemos un último partido, hay que pelear y hay que intentar salir de aquí con por lo menos una victoria”. Bolivia no gana un partido en este torneo desde el 3-2 sobre Ecuador en la versión de 2015. Se fue con la casilla en blanco en las ediciones de 2016, 2019 y 2021.

El lamento de Guillermo Viscarra, el arquero de Bolivia, el equipo que más goles (7) recibió en lo que va del certamen Tony Gutierrez - AP

El comunicado completo de Conmebol

Por primera vez, un partido del torneo de selecciones más importante del continente será dirigido en campo con una terna arbitral 100% femenina.

La CONMEBOL brinda un respaldo de gran relevancia al arbitraje femenino y esto representa un peldaño ganado, en la búsqueda de la igualdad.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de su Comisión de Árbitros, designó a las brasileñas Edina Alves; Neuza Back y a la colombiana Mary Blanco como terna principal para dirigir el encuentro entre Bolivia vs. Panamá, por la Fase de Grupos de la CONMEBOL Copa América™ USA 2024.

La presencia de mujeres fue confirmada en una convocatoria histórica para la CONMEBOL Copa América™ USA 2024 y todas han aparecido en designaciones anteriores, pero será la primera vez como centrales.

También se destacan las participaciones como asistentes de Mary Penso – EEUU (Árbitra); Brooke Mayo – EEUU (Asistente); Kathryn Nesbitt – EEUU (Asistente) y Tatiana Guzmán - NIC (VAR), por la Concacaf.

El hito había comenzado en el 2021, cuando Alves y Back habían dirigido el partido Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle, por la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores masculina, en el 2021.

Ambas colegiadas brasileñas cuentan con bastante experiencia, incluso, formaron parte de la primera designación femenina para el Mundial de Clubes Masculino de Catar, siendo sudamericanas las que marcaron el rumbo hacia la igualdad.

Alves tiene una gran trayectoria, empezó en el arbitraje en el año 2000 y de ahí fue escalando, llegando a ser parte de torneos como mundiales femeninos entre ellos Francia 2019, donde arbitró la semifinal EEUU vs. Inglaterra.

Para Mary Blanco será la segunda oportunidad en un torneo masculino, tras estar presente en un partido de CONMEBOL Libertadores.

Las árbitras CONMEBOL cuentan con una gran preparación, producto de los múltiples cursos y talleres impartidos por la Comisión de Árbitros.

Este es un alto compromiso asumido por la CONMEBOL desde el 2016, que apuesta al desarrollo y a la profesionalización de más mujeres dentro y fuera del campo de juego, impulsando un fútbol con igualdad de género y brindando más espacios en la toma de decisiones y en los distintos torneos.

