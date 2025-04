Gallardo cree, pero River no arranca: los cuatro puntales del equipo para cambiar la cara ¿esta noche?

River no arranca. Ya pasaron los primeros quince compromisos del año y todavía no se puede percibir una mecánica de juego. Ni siquiera una sucesión de partidos interesantes que permitan potenciar a corto plazo esa “paciencia” que pide Marcelo Gallardo. El equipo llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores sin una formación consolidado, con poca efectividad goleadora y sin niveles individuales en alza. Los chispazos de buen juego duran realmente muy poco y son escasos los puntos que se destacan.

Franco Armani es el mejor jugador del año, como sostén absoluto; Gonzalo Montiel, con un desgarro de por medio, es el mejor refuerzo; Paulo Díaz fue el único que se ganó la titularidad desde el banco, y Franco Mastantuono, con 17 años, es la pieza más desequilibrante. Cuatro gotas en un mar de deudas que intentará empezar a saldar este martes por la noche ante Barcelona de Guayaquil en un Monumental sin público, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Gallardo todavía no pudo conformar en su segundo ciclo un River con la regularidad que busca el DT ERNESTO BENAVIDES - AFP

Cuando Gallardo regresó al club en agosto de 2024 habló de un “tren en marcha” al que se subía para “tratar de acomodarlo lo más rápido posible”. Desde aquella declaración pasaron ocho meses, en los que jugó 39 partidos con 17 victorias, 17 empates y cinco derrotas, incluidos los golpazos frente a Atlético Mineiro en semifinales de la pasada Libertadores y ante Talleres en la reciente Supercopa Internacional.

En ese tiempo incorporó 12 refuerzos (cuatro el año pasado y ocho en 2025), por los que invirtió más de 50 millones de dólares. Una enorme expectativa que aún no se trasladó al campo de juego, más allá de algunas estadísticas positivas: River ha tenido escasos momentos de lucidez futbolística. El tren ya es exclusividad del Muñeco, pero todavía sigue buscando el mejor carril para acelerar.

Un buen segundo tiempo para vencer 2-0 a Independiente, un partido completo contra Atlético Tucumán para un corto 1-0 en casa, algunas jugadas interesantes de ataque en el 2-2 con Rosario Central y el primer tiempo ante Universitario en Lima para comenzar la Libertadores con un positivo 1-0 de visitante. No mucho más. En River sobran preguntas y escasean respuestas.

La noche del sábado en Junín, con el sombrío 1-1 ante Sarmiento volvió a encender una alarma: Armani fue la figura y evitó la derrota, tal como en diversos partidos del año. Hoy el arquero millonario, que suma 11 vallas invictas y solo seis goles en contra en el año, es el punto más alto del equipo.

Detrás de su figura aparecen dos defensores: Montiel, el mejor refuerzo de la temporada; y Paulo Díaz, el único que conquistó el puesto desde el banco. El lateral derecho jugó nueve partidos (siempre como titular) y se transformó rápidamente en uno de los líderes del equipo, tanto desde lo futbolístico como desde lo actitudinal. Su salida por la lesión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos se sintió, pero retornaría esta noche contra Barcelona tras recibir el alta médica el fin de semana. Mientras que el marcador central chileno comenzó la temporada como suplente, pero con buenas actuaciones se metió en el equipo inicial y ya lleva 10 juegos (ocho de titular) pese a las incorporaciones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, hoy ambos con un andar irregular.

De mitad de cancha para adelante, más allá de que hoy Enzo Pérez y Maxi Meza parecen piezas fijas para el DT, el jugador que ha despertado un entusiasmo diferente por su desparpajo es Mastantuono. El pibe, que recién en agosto alcanzará la mayoría de edad, demostró su talento y se adueñó rápidamente de la titularidad al volver del Sub 20 en febrero: tras perderse los primeros seis juegos del año por la citación a la selección, entró en el segundo tiempo y convirtió contra San Martín en San Juan. Nunca más salió del equipo. A partir de allí, acumula ocho titularidades consecutivas y es la carta más interesante de un equipo al que no le sobra ni desequilibrio ni precisión en ataque: River suma únicamente 14 goles en 15 partidos, con solo siete festejos de sus delanteros en el año. Facundo Colidio y Miguel Borja tienen tres cada uno e Ian Subiabre marcó el restante, mientras que Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia no convirtieron. Todos están en evaluación.

“En un armado de plantel con jugadores que llegaron, es normal que el hincha se ilusione, exija y pida que en este momento fluyamos de otra manera. También, dentro de la exigencia que sabemos que existe, hay que hacerles entender que no hay que desesperarse. Yo, como entrenador, tengo que ser exigente y saber que hay momentos que atravesar. Veo buenas intenciones y lo que queremos, los futbolistas deben elevar su mejor versión”, dijo Gallardo tras el 2-2 con Central en el que River se fue silbado. “Al hincha le quiero decir que no se impaciente, el año recién arranca. No se construye algo rápidamente. Vamos a estar bien”, agregó el DT.

Desde esa declaración pasaron dos partidos. River ganó el miércoles pasado en Lima (1-0) y empató el sábado en Junín, donde el Muñeco suspendió la conferencia de prensa. Seguramente buscó evitar alguna palabra de más, todavía masticando bronca por otra pálida tarea colectiva. Este martes por la noche tiene una nueva oportunidad copera en casa, pero, por la sanción de Conmebol por el abuso de pirotecnia contra Atlético Mineiro, sin las 85.000 personas que llenan cada partido el Monumental. Esas a las que el equipo debe demostrarle que hacen bien en mantener una paciencia que tiende a agotarse.

