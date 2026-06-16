Horario de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

El encuentro entre la albiceleste y el seleccionado africano se disputa este martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak
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Este martes continúa la actividad en el Mundial 2026 con uno de los partidos más esperados de la fecha 1. La selección argentina y Argelia se enfrentan desde las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, por el Grupo J. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El campeón del mundo en ejercicio llega a esta edición como uno de los grandes favoritos. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y, justamente, Qatar 2022. Lionel Messi, capitán y emblema, es uno de los 26 que conforman la lista de convocados y con su participación en esta edición romperá el récord de presencias junto a Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México), con seis.
En la previa del debut, Lionel Scaloni, DT albiceleste, habló en conferencia de prensa y llevó tranquilidad con respecto a cómo se encuentra el plantel: “Estamos confiados y llegamos en un buen momento”, afirmó. Además, opinó sobre las fortalezas del primer rival: “Es un gran equipo. Tiene jugadores rápidos adelante. Según como quieran jugar, puede tener buen pie o músculo (...) Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, dijo.
El equipo africano, por su parte, participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación hasta la fecha fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario. La gran estrella del equipo es Riyad Mahrez, un extremo de época que brilló durante años en Manchester City bajo la conducción técnica de Pep Guardiola. Hace casi tres años fue vendido a Al Ahli de Arabia Saudita, club en el que juega y con el que ganó tres títulos.
El entrenador Vladimir Petkovic también dialogó con los medios y afirmó que buscarán dar el golpe. “Hemos trabajado mucho y estamos preparados. Seguramente no somos favoritos, pero hemos visto que se pueden dar sorpresas. Intentamos conseguirlo”, comentó. Por otro lado, elogió a la Argentina: “Como he dicho, jugamos contra un equipo dominante que lleva mucho tiempo jugando con este estilo (...) Nosotros tenemos muchísimo respeto por todos los adversarios. Sobre todo por la Argentina, que es una selección que ha obtenido grandes resultados y es la actual campeona del mundo”, concluyó.
Argentina vs. Argelia: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
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