Horario de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Francia y Senegal abren este martes la sexta jornada del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo I que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani.

El partido inicia a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO y Flow (Canal 109); y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro choque de la zona lo protagonizan Noruega e Irak desde las 19 (hora argentina) en el estadio de Boston.

La previa de Francia vs. Senegal

El encuentro tiene una cuestión política histórica como condimento, porque Senegal fue colonia francesa hasta 1960 y algunos de los jugadores de Les Bleus tienen raíces senegalesas como, por ejemplo, Ousmane Dembélé, el delantero de PSG que es una de las figuras del equipo europeo y fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Francia es uno de los máximos favoritos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene. El entrenador Didier Deschamps, artífice de la época dorada de su selección, cuenta, además de Dembélé, con Kylian Mbappé, Desiré Doue, Michael Olise, Bradley Barcola y Rayan Cherki.

Rayan Cherki es una de las jóvenes figuras que tiene la selección de Francia FRANCK FIFE - AFP

En las eliminatorias de Europa terminó invicta y lideró el Grupo D, lo que le dio la clasificación a la cita ecuménica para tomarse revancha de lo que le ocurrió hace tres años y medio en Doha, cuando cayó en la final ante la Argentina. En 2026 jugó cuatro amistosos con tres triunfos sobre Brasil 2 a 1, Colombia 3 a 1 e Irlanda del Norte 3 a 1 más una derrota frente a Costa de Marfil 2 a 1, en un encuentro que encendió alarmas porque fue a 10 días del debut mundialista.

Los africanos, liderados futbolísticamente por Sadio Mané, son habituales animadores de las citas ecuménicas y llegaron a Norteamérica con la ilusión de al menos igualar los octavos de final que hicieron en Qatar 2022. Y llegan con la “sangre en el ojo”, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) los despojó el título de la Copa de África a principios de este año, tras la polémica final con Marruecos en la que ganó por penales después de haber abandonado el campo de juego en disconformidad con un fallo arbitral y, poco después, regresado por insistencia de Mané a sus compañeros.

Sadio Mané es el jugador más importante de la selección de Senegal Themba Hadebe - AP

Los senegaleses ingresaron a la cita ecuménica a través de las eliminatorias de su continente y en los cuatro amistosos de preparación obtuvieron resultados dispares: vencieron a Perú 2 a 0 y Gambia 3 a 1, perdieron con Estados Unidos 3 a 0 e igualaron ante Arabia Saudita 0 a 0.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.50 contra 7.31 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 4.46.

Ambos países se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en el encuentro inaugural del Mundial Corea-Japón 2002, al que Francia llegó como defensora del título y Senegal la sorprendió 1 a 0. De hecho, el golpe fue tan duro que los europeos ni siquiera superaron la primera etapa y se despidieron de la Copa del Mundo muy temprano.