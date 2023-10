escuchar

Tras derrotar a Paraguay en el estadio Monumental 1 a 0 con un golazo de Nicolás Otamendi, la selección argentina se prepara para disputar el cuarto partido en las eliminatorias al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 frente a Perú el próximo martes en el estadio Nacional de Lima con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El duelo iniciará a las 23, un horario poco habitual para nuestro país teniendo en cuenta que territorio incaico será a las 21 por la diferencia horaria, y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se dispondrá el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El combinado dirigido por Juan Reynoso no arrancó la clasificación a la próxima cita ecuménica de la mejor manera y solo sumó un punto producto de su empate vs. Paraguay 0 a 0. Luego cayó ante Brasil 1 a 0 y Chile 2 a 0, por lo que necesita sumar tres unidades para no quedar relegado en el fondo. Tiene, además, una cuenta pendiente: anotar un gol.

El elenco de Lionel Scaloni es la contracara: lidera con puntaje perfecto gracias a sus alegrías vs. los guaraníes, Ecuador y Bolivia. La albiceleste realizará este lunes su último entrenamiento en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y, luego, volará a Perú con el plantel completo porque el entrenador cuenta con todos los jugadores a disposición. La gran incógnita es cuántos minutos jugará Lionel Messi, quien no está al 100% físicamente y frente a Paraguay ingresó en el segundo tiempo.

La selección argentina y la de Perú se enfrentaron 53 veces con 34 victorias para la albiceleste, 14 pardas y cinco triunfos de los incaicos, que no se imponen desde la Copa América Bolivia 1997 cuando lo hicieron 2 a 1. La última vez que se vieron las caras fue en 2021, por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 en el que la Argentina se consagró campeón, y ganó el conjunto de Scaloni 1 a 0.

Debido a que la próxima Copa del Mundo tendrá 48 seleccionados, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispone de seis plazas y media por lo que, teniendo en cuenta que en las eliminatorias compiten 10 países, de imponerse a Perú la albiceleste encaminará su rumbo al campeonato en el que buscará defender el título logrado en Qatar 2022.

Lionel Messi volvería a sumar minutos con la selección ante Perú, pero resta saber si será titular o si otra vez ingresará desde el banco @Argentina

Lista de jugadores convocados a la selección argentina

Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Franco Armani.

Juan Musso.

Walter Benítez.

Facundo Medina.

Gonzalo Montiel.

Nahuel Molina.

Germán Pezzella.

Cristian Romero.

Lucas Martínez Quarta.

Nicolás Otamendi.

Marco Pellegrino.

Marcos Acuña.

Lucas Esquivel.

Leandro Paredes.

Guido Rodríguez.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Rodrigo De Paul.

Exequiel Palacios.

Carlos Alcaraz.

Giovani Lo Celso.

Thiago Almada.

Bruno Zapelli.

Lionel Messi.

Julián Álvarez.

Lautaro Martínez.

Facundo Farías.

Nicolás González.

Lucas Ocampos.