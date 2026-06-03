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Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi disputará sus tres juegos en un lapso de 12 días en Kansas, donde concentra, y en Dallas

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Enzo Fernández es una de las figuras que tiene la selección argentina el Mundial 2026
Enzo Fernández es una de las figuras que tiene la selección argentina el Mundial 2026Aníbal Greco - La Nación

La primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 27 después de 72 partidos, por lo que se extenderá 17 días. La selección argentina disputará sus tres encuentros en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania en un lapso de 12 jornadas y en diversos horarios. Todos los detalles están en canchallena.com.

Teniendo en cuenta que la diferencia en el huso horario entre nuestro país y los tres anfitriones va desde -1 a -4 horas de acuerdo a la región, el elenco de Lionel Scaloni disputará dos encuentros por la noche y otro por la tarde. La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Si la Argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final que es la nueva etapa que se sumó con el formato de 48 participantes.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección argentina y Uruguay se pueden enfrentar en 16avos de final del Mundial 2026
La selección argentina y Uruguay se pueden enfrentar en 16avos de final del Mundial 2026Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Posición final de la Argentina en los Mundiales

  • Uruguay 1930 - Subcampeón.
  • Italia 1934 - (eliminada en octavos de final).
  • Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).
  • Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).
  • Inglaterra 1966 -(eliminada en cuartos de final).
  • Alemania Federal 1974 -(eliminada en segunda fase).
  • Argentina1978 - Campeón.
  • España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).
  • México 1986 - Campeón.
  • Italia 1990 - Subcampeón.
  • Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).
  • Francia 1998 -(eliminada en cuartos de final).
  • Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).
  • Alemania 2006 -(eliminada en cuartos de final).
  • Sudáfrica 2010 -(eliminada en cuartos de final).
  • Brasil 2014 - Subcampeón.
  • Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).
  • Qatar 2022 - Campeón.
La selección argentina ganó tres veces el Mundial, entre ellas la última edición en 2022
La selección argentina ganó tres veces el Mundial, entre ellas la última edición en 2022Aníbal Greco - La Nación

El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

  • Gonzalo Montiel - River
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

  • Giovani Lo Celso - Betis
  • Leandro Paredes - Boca
  • Rodrigo De Paul - Inter Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Lautaro Martínez - Inter de Milán
  • José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Thiago Almada - Lyon
  • Nico Paz - Como 1907
Esta es la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026
Esta es la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026Canchallena
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