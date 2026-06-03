Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

La primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 27 después de 72 partidos, por lo que se extenderá 17 días. La selección argentina disputará sus tres encuentros en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania en un lapso de 12 jornadas y en diversos horarios. Todos los detalles están en canchallena.com.

Teniendo en cuenta que la diferencia en el huso horario entre nuestro país y los tres anfitriones va desde -1 a -4 horas de acuerdo a la región, el elenco de Lionel Scaloni disputará dos encuentros por la noche y otro por la tarde. La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Si la Argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final que es la nueva etapa que se sumó con el formato de 48 participantes.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección argentina y Uruguay se pueden enfrentar en 16avos de final del Mundial 2026 Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Posición final de la Argentina en los Mundiales

Uruguay 1930 - Subcampeón.

Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).

(eliminada en cuartos de final). Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).

(eliminada en segunda fase). Argentina1978 - Campeón.

España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).

(eliminada en segunda fase). México 1986 - Campeón.

Italia 1990 - Subcampeón.

Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).

1998 - (eliminada en cuartos de final). Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).

(eliminada en primera fase). Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).

(eliminada en cuartos de final). Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).

- (eliminada en cuartos de final). Brasil 2014 - Subcampeón.

Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).

(eliminada en octavos de final). Qatar 2022 - Campeón.

La selección argentina ganó tres veces el Mundial, entre ellas la última edición en 2022 Aníbal Greco - La Nación

El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907