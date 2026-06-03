Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi disputará sus tres juegos en un lapso de 12 días en Kansas, donde concentra, y en Dallas
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La primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 27 después de 72 partidos, por lo que se extenderá 17 días. La selección argentina disputará sus tres encuentros en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania en un lapso de 12 jornadas y en diversos horarios. Todos los detalles están en canchallena.com.
Teniendo en cuenta que la diferencia en el huso horario entre nuestro país y los tres anfitriones va desde -1 a -4 horas de acuerdo a la región, el elenco de Lionel Scaloni disputará dos encuentros por la noche y otro por la tarde. La albiceleste debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.
Si la Argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final que es la nueva etapa que se sumó con el formato de 48 participantes.
De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Posición final de la Argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930 - Subcampeón.
- Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).
- Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).
- Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).
- Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).
- Argentina1978 - Campeón.
- España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).
- México 1986 - Campeón.
- Italia 1990 - Subcampeón.
- Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).
- Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).
- Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Brasil 2014 - Subcampeón.
- Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).
- Qatar 2022 - Campeón.
El plantel de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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