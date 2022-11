“Hoy se me cumplió un sueño”: la emoción de Enzo Fernández tras su golazo contra México

escuchar

Uno de los grandes protagonistas de esta tarde, el mediocampista Enzo Fernández, quien marcó el segundo gol consagratorio del partido ante México, festejó el triunfo del partido en Qatar y sostuvo que el equipo de Scaloni “se merecía esta victoria”.

“Hoy se me cumplió un sueño: hacer un gol en un Mundial con esta camiseta. Estoy muy feliz por la victoria y por el grupo que demostró por grandes cosas. Falta una final más”, expresó Fernández, emocionado, en diálogo con la TyC Sports, minutos después de finalizado el partido.

“Trato de hacer lo mejor cuando me toca, en este momento no encuentro las palabras, no tomo dimensión, pero estoy feliz porque el equipo merecía esta victoria”, agregó Fernández, en diálogo con la TV Pública.

Sin ocultar la emoción, el jugador destacó el tipo de juego que se vio esta tarde ante el seleccionado del Tata Marino y de forma contudente concluyó: “Vamos a seguir por este camino y vamos a hacer las cosas bien”.

El capitán Lionel Messi y el ingresado mediocampista Enzo Fernández, en una noche consagratoria, marcaron los goles a los 19 y 42 minutos del segundo tiempo del partido en el Estadio Lusail, al que asistieron más de 80 mil espectadores y la hinchada argentina se vino abajo.

Despejados los fantasmas tras el debut con derrota ante Arabia Saudita (1-2), el vigente campeón de América se posicionó en el segundo lugar de la zona con 3 puntos y definirá su pase a la ronda final el miércoles próximo desde las 16:00 ante el líder Polonia (4) de Robert Lewandowski.

En caso de volver a ganar, Argentina se adjudicará la zona y evitará en la llave de octavos al campeón mundial Francia, que tiene prácticamente ganado el Grupo D.La clasificación de la Selección podría darse incluso con un empate si Arabia y México hacen lo propio o si los azteca ganan por menos de cuatro goles.

