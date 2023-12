escuchar

La historia se repite para Huracán. Como hace cinco años, el Globo ve cómo su entrenador deja el cargo tentado por Boca. En 2018 fue Gustavo Alfaro; ahora, el protagonista es Diego Martínez. Bajo su mando, el equipo sorteó el descenso y se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sumó los puntos que necesitaba para mantener la categoría y tuvo ratos de muy buen juego. Una llamada de Juan Román Riquelme, vicepresidente xeneize y candidato al máximo cargo en las próximas elecciones, bastó para que Martínez renunciara al conjunto de Parque Patricios a la espera de cerrar las negociaciones. Y el Globo vuelve a empezar de cero. Su manager, Daniel Vega, protestó por el accionar xeneize en TyC Sports: “Esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca”.

Vega, un exdelantero de larga trayectoria por clubes de ascenso, describió el encuentro en el que se selló la salida de Martínez: “Nos llamaba la atención que la reunión que teníamos pactada haya sido en la oficina de su representante. Ahí ya había una alerta de lo que podía pasar”, evocó. Y agregó: “Nunca hubo maltrato o una sensación de confrontación o conflicto. Todo fue muy cordial y muy bien explicado. Nos encontramos con un escenario que no lo visualizamos durante todo este tiempo. Había una idea de proponer un proyecto más duradero y extender el vínculo (con Martínez). Ante la situación que planteó hay que cambiar el escenario y el club sigue”, postuló. Traducido: Huracán tiene que pasar página y buscar otro entrenador que continúe el trabajo de Martínez.

Daniel Vega, mánager de Huracán, y Diego Martínez, ex entrenador del Globo

Vega, el mánager, se explayó en su bronca con los directivos xeneizes. Sobre todo, con el departamento de fútbol que encabeza Riquelme. “Tenían que habernos llamado primero a nosotros, es lo más lógico. Es lo que haríamos nosotros. Ahora no tenemos técnico, pero yo no voy a ir a buscar a ninguno que tenga trabajo. Tan simple como eso, son códigos, pero no de fútbol, sino de la vida. No estoy defraudado, pero yo habría actuado diferente”, postuló. Y ante la consulta sobre cómo lo dejó toda esta situación, Vega respondió: “¿Cómo quedé? Como club hubiese esperado otra cosa”.

El mánager del Globo continuó con su diatriba contra los dirigentes de Boca. Nombró a Riquelme (”A mí no me va a llamar nunca”) y continuó: “Tiene que llamar al presidente o al vice, yo no soy dirigente. A ningún dirigente llamó. En mi caso, llamaría al gestor deportivo (mánager) del otro club, que sería alguien del Consejo: (Raúl) Cascini, (Jorge) Brmúdez a alguno de ellos”. A continuación, Vega contó las razones que les dio Martínez para dejar su cargo: “Nos explicó que uno de sus tres sueños profesionales se cumplió en un llamado y nos aclaró que uno de ellos es dirigir a Boca. Lo entendemos y es claro porque es desarrollo personal”.

La victoria que mantuvo a Huracán en primera: 1-0 a Arsenal

Más allá de la bronca por el ciclo trunco (y porque además Martínez había podido consolidar una línea de juego), Vega expuso: “El proyecto va por encima de los nombres y es para Huracán, la línea de conducción va a seguir siendo la misma. Tenemos que poner una cabeza ejecutora similar a la de Martínez. Fuimos el equipo que más puntos sumó, clasificamos a cuartos de final, tenemos que llevar una línea parecida a Martínez. Hay que continuar”. En este sentido, Huracán busca un continuador de la era Martínez. Esa que cumplió los objetivos pero se terminó de manera abrupta por un llamado.

El antecedente de Alfaro

En la memoria de los hinchas del Globo todavía sobrevive el caso de Gustavo Alfaro. El entrenador rafaelino, hoy en la selección de Costa Rica, abandonó el club de Parque Patricios en diciembre de 2018. En aquel momento, y luego de un muy buen paso, el DT dejó su cargo para ir a Boca. Y lo hizo público. La comisión directiva del Globo, que en aquel momento encabezaba Alejandro Nadur, emitió un comunicado: “Fue muy importante para Huracán el proceso y los resultados de la etapa de Gustavo Alfaro como DT. Esta Comisión Directiva está muy satisfecha con ello, pero también está muy desilusionada con el desenlace. A veces pareciera que los que están siempre obligados a respetar los contratos son solo los clubes… No es la primera vez en la que nos vamos a sobreponer a circunstancias adversas, ojalá sea la última”. Pero no fue la última. La historia se repite, cinco años después.

