Huracán vs. Vélez, por la Liga Profesional: Angel Cappa gritó el gol de Cóccaro y sonrió 14 años después

Dos penales cometidos a Matías Cóccaro y convertidos por el delantero uruguayo le dieron a Huracán los últimos seis puntos en la Liga Profesional: los hinchas festejaron mucho el triunfo por 1-0 de este domingo ante Vélez, un partido de seis puntos por la lucha por el descenso. Y venían de celebrar un resultado idéntico ante Platense, en Vicente López. Tras el partido, el cual el defensor uruguayo de los de Liniers, Diego Godín, anunció su retiro del fútbol.

Huracán (25 puntos) sumó otra victoria clave en su última presentación con Platense (1-0) y donde había cortado una serie negativa de 12 sin ganar en el torneo local, que llegaba a 15 si se suma su participación en la Copa Sudamericana. Lo cierto es que con Diego Martínez como DT cambió la cara, los jugadores levantaron su nivel y ahora es un equipo diferente a lo mostrado en las ciclos anteriores de Diego Dabove y Sebastián Battaglia. En los últimos dos partidos, el Globo mostró una mayor solidez defensiva y una mayor decisión a la hora de atacar.

Quien festejó 14 años después fue Angel Cappa, exentrenador de Huracán. Aplaudió y sonrio con el gol de Cóccaro y el final del partido. No llegó a ser una revancha porque el título perdido en el Apertura 2009 es una herida que no logró cicatrizar en aquella final entre el Globo y Vélez en Liniers, donde los dirigidos por Ricardo Gareca terminaron dando la vuelta olímpica luego del éxito 1-0 polémico, pero este domingo logró desahogarse Cappa, casi una mueca del destino. El árbitro fue Gabriel Brazenas.

Aquella tarde fue muy recordada porque Cappa entró en crisis durante el mismo partido. Al Globo le alcanzaba para consagrarse, pero Vélez se impuso 1-0 con gol de Joaquín Larrivey, de arremetida, luego de una acción en donde Huracán denunció que hubo infracción sobre el arquero Monzón.

Tardó 11 años en volver a ver el partido. El 18 de mayo de 2020, Cappa habló sobre lo que sintió en esa final perdida en Liniers: “Ayer (por el lunes), por primera vez, después de 11 años, vi el partido. Lo vi completo. Me agarró un cabreo tan grande...” Y recordó su histórica frase: “¡Las pelotas quieren esconder ahora, cagones de mierda!”. “Vi quién era. No lo quiero decir. Me cargaron. Me dijeron: ‘¿Qué pelotas?’. Perdí muy mal y muy vergonzoso los estribos. Hay una imagen que estoy en el banco con los ojos cerrados. Me tenía que tranquilizar. Dije: esto es un robo escandaloso, no consigo nada volviéndome loco. Tuve un instante, me tranquilicé”, relató.

En una entrevista con TyC Sports, Cappa se refirió a las polémicas sanciones de Brazenas, que no volvió a dirigir luego de aquel encuentro: “Son dos fallos que son tremendos. El fallo del penal de Cubero contra Arano, en realidad no se ve. Yo no lo vi en el banco. Después, por televisión, prestas atención y no lo ves. El gol de Domínguez era gol. Y faltando poco dieron un gol que de ninguna manera se puede cobrar. El partido fue malo, como yo pensaba. Por eso el árbitro se apresuró al dar ese gol. Si no, no pasaba nada. Iba a tener que cabecear él en un córner”.

El Globo, que en la semana había cerrado la contratación de Joel Soñora (ex Talleres y Banfield) para la Copa de la Liga Profesional, donde deberá cosechar una buena temporada para salir de la zona de descenso. Pero estos seis puntos finales en el cierre de la Liga lo revitalizaron. Los jugadores se abrazaron, el DT Diego Martínez festejó mucho de cara a los hinchas y Cappa también aplaudió con fuerza.

Matías Coccaro convierte de penal el 1-0 de Huracán ante Vélez, en Parque Patricios Prensa Huracán

Casi resignado, hace un tiempo Cappa mantenía su discrepancia con la forma en que se arbitró aquel encuentro, pero sabía que no había nada para hacer, el tiempo no iba a volver atrás: “Hace poco Larrivey dijo que no fue falta. Brazenas dijo que se había equivocado, y ahora dice que no, que estaba bien, que no era falta. Cada vez que hablan se meten más en el barro. Pasó tanto tiempo que ya está”.

Se retiró Godín

“Llegué al fútbol campeón del Mundo y con muchos sueños, quería jugar el Mundial. Llegué de la mano del Cacique (Medina), me voy con la tranquilidad de entregar todo, así que no me guardé nada. Es una forma de sentir alivio ahora porque desde muy chico me esfuerzo para ser lo que fui”, dijo Diego Godín al final del encuentro, ya con los botines colgados. Ganó diez títulos y se puso la camiseta de 8 clubes, aunque en el Fortín sólo pudo jugar 22 partidos. Las lesiones lo condicionaron.

