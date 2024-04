Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2023-24, tras el triunfo de Arsenal y Manchester City

Escuchar

Se completó este domingo la fecha 35 de la Premier League 2023/24 con los triunfos de Arsenal y Manchester City, los dos líderes que tiene la tabla de posiciones de un campeonato que está en su recta final con, también, Liverpool en la pelea aunque algo relegado porque no pudo ganar por segunda ocasión seguida.

Los Gunners consiguieron una gran victoria ante Tottenham 3 a 2 como local en el clásico de Londres y mandan con 80 puntos gracias a 25 victorias, cinco empates y cinco derrotas. El equipo de Mikel Arteta se imponía por los goles de Pierre-Emile Højbjerg en contra, Bukayo Saka y Kai Havertz, pero terminó sufriendo por los descuentos de Cristian ‘Cuti’ Romero y Son Heung-Min de penal. Luego, los Cityzens doblegaron 2 a 0 de visitante a Nottingham Forest con Julián Álvarez de titular (Gonzalo Montiel ingresó en el perdedor) y anotaciones de Joško Gvardiol y Erling Haaland y son escoltas con 79 unidades, pero un encuentro menos porque deben su duelo de la jornada 34 contra los Spurs.

The Reds quedaron algo relegados en la lucha tras igualar 2 a 2 con West Ham. Con Alexis Mac Allister de titular, el elenco dirigido por Jürgen Klopp sumó solo una unidad y marcha tercero con 75. Teniendo en cuenta que puede sumar un máximo de nueve puntos en los próximos tres partidos, depende de que los dos líderes prácticamente no sumen en lo que resta del certamen. Andrew Robertson y Alphonse Areola en contra hicieron los goles para Liverpool mientras que Jarrod Bowen y Michail Antonio marcaron para el anfitrión.

Lo que le queda a cada equipo

Arsenal y Liverpool tienen por delante tres partidos más mientras que Manchester City debe jugar cuatro porque tiene pendiente su duelo contra Tottenham de la fecha 34. El conjunto de Guardiola enfrentará, además, a Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham.

Los Gunners, en tanto, deben medirse con Bournemouth, Manchester United y Everton mientras que The Reds ante Tottenham, Aston Villa y Wolverhampton. Teniendo en cuenta que los tres líderes no se enfrentarán entre sí, no se sacarán puntos de forma directa.