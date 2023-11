escuchar

Andrés Ibarra, candidato opositor a la presidencia de Boca, cargó contra Juan Román Riquelme, contendiente del oficialismo y actual vicepresidente del club, en relación a la denuncia por el empadronamiento de casi 13.000 socios y la posterior suspensión de las elecciones del 3 de diciembre a causa de ese reclamo.

“Que no quede ninguna duda de nuestra vocación institucional y democrática con respecto a la institucionalidad de Boca. Lo que hemos visto hace tiempo y quedó en total evidencia del fallo de la jueza es que este oficialismo de Boca quiere truchar la elección. Y eso no lo vamos a permitir”, acusó el exministro de Modernización y vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, su actual compañero de fórmula, en una conferencia desde el hotel Libertador. Se espera que su rival también tenga su propia conferencia de prensa desde Casa Amarilla, a partir de las 20.

Asimismo, Ibarra ratificó que la intención de su espacio político es que la votación tenga lugar, en el marco de las acusaciones del oficialismo de querer evitar que ocurra: “Quiero decirles, de forma clara y terminante, que queremos tener las elecciones el domingo que viene. Nos hemos preparado durante todo este tiempo con una plataforma de primer nivel para darle al socio de Boca lo que se merece. Estamos listos para competir. Entre nosotros no hay ninguna duda sobre lo institucional, no así con algunas declaraciones de hace unos meses del vicepresidente, que dijo que no era necesario que en el club hubieran definiciones, como si eso fuera una definición personal”.

En ese contexto, el exministro explicó cómo quiere que se proceda para avanzar con el tema: “Como no queremos que se suspendan las elecciones, lo que planteamos es que podamos hacer una conciliación, que la jueza cite a ambas partes, oficialismo y oposición, para que esto se pueda resolver. O Boca toma la decisión de elegir todo esto que fue detectado o que se llegue a un acuerdo para que esta comisión pueda votar el 3 de diciembre”.

“Me da vergüenza lo que está pasando en Boca, porque no solo afectan a los socios de Boca, sino también a la calidad institucional del club. Fue parte del éxito de que Boca esté entre los cinco lugares en el mundo durante nuestra época dorada. Nunca vamos a permitir que la calidad institucional en Boca esté en riesgo. Queremos que los socios de Boca sean parte de la vida institucional, de lo que está pasando en el club”, continuó.

Ibarra también explicó en profundidad en qué consiste la denuncia de la oposición por el empadronamiento: “Nosotros, como representantes de los socios de Boca, hemos detectado y hemos visto lo que estaba pasando, y eso es lo que dio origen a las denuncias y que acompañamos nosotros. Supimos que, en muchas reuniones que tuvimos con los hinchas de Boca, muchos de ellos nos decían que habían socios que se hicieron activos y ellos no podían entrar [a la Bombonera]. Por supuesto que tomamos nota de esa preocupación y denuncia, y cuando tuvimos la oportunidad de ver los padrones, y analizamos en conjunto el estado de esos padrones, nos llamó la atención el crecimiento que había. Había miles de socios adherentes que tenían más de 7, 8, 9 años de antigüedad esperando ser pasados a activos”.

“Una vez que hicimos este análisis nosotros recibimos la información del club el 2 de octubre, y a fines de octubre hicimos una presentación administrativa. Del club recibimos una nota pateando la pelota afuera. Ante esta situación decidimos, acompañando a las instituciones políticas, hacer una presentación en la Justicia para que se evalúe esa situación. Producto de eso es que hoy terminamos con este fallo que realmente es determinante respecto de las situaciones que nosotros veníamos planteando”, evaluó el candidato.

Minutos antes de que Ibarra hablara, la cuenta oficial de Boca Juniors en X divulgó un duro comunicado que se titula “no los quieren dejar votar”. “Desde el Club Atlético Boca Juniors queremos que a los socios, socias e hinchas los dejen votar. Porque lo que quiere justamente Ibarra es que no se realicen los comicios el domingo porque sabe que pierden“, denunciaron en redes sociales.

En esa línea, aseguraron que “Boca Juniors ha hecho todo regularmente y de acuerdo al estatuto del club y lo que la justicia ha dictaminado en 2019″. “Estamos esperanzados que la señora Jueza revoque su medida y podamos votar el día 3 de diciembre porque tenemos todo listo, organizado y armado para que todos puedan venir a disfrutar de ese momento”, completaron.

Acto seguido, el escrito enumera y “pone en claridad los hechos” que fueron tenidos en cuenta a fin de proceder con la suspensión del proceso electoral.

En primer lugar, aclara que “la Comisión Directiva cuenta con las facultades para incorporar socios”. “De hecho, la Comisión Directiva que integró Andrés Ibarra bajo la presidencia de [Daniel] Angelici incorporó 51.473 socios con el mismo procedimiento que hoy se cuestiona”, arremetió.

“En diciembre de 2019, había 115.123 socios activos, y les respetamos su derecho a voto. Ahora hay 114.665, es decir que el club tiene actualmente menos socios de los que había en 2019, no habiendo nada irregular, demostrando una vez más que lo único que quiere la oposición es que los hinchas no voten”, alude.

Otro de los puntos de la misiva rememora: “La justicia Civil en el año 2019 dijo que la Comisión Directiva decidía la incorporación de socios y que no se podía dejar sin votar a los mismos que habían adquirido la condición de activos con antigüedad de 2 años, caso contrario se violarían sus derechos”.

“Se demuestra así que lo que quiere Ibarra es violarlos”, cuestiona a continuación.

