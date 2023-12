escuchar

No alcanzó. A la luz de los resultados, la plataforma de propuestas de Andrés Ibarra no penetró de la forma deseada entre los más de 43.000 socios de Boca que consagraron a Juan Román Riquel­me como nuevo presidente del club. Pasadas las 22.50, cuando la dife­rencia en favor del ídolo boquense superaba ampliamente los 5000 votos, Ibarra enfrentó los micrófonos en su búnker de la calle Brandsen y Regimiento de Patricios, a 500 metros de la Bombonera, y recono­ció una de­rrota que posiblemente haya pues­to fin a sus aspiracio­nes políticas en Boca.

El espaldarazo que significó la decisión de Mauricio Macri de acompañar a su exmi­nistro de Modernización al frente de la fórmula opositora no re­sultó suficiente para un Ibarra que, al menos en los números, no fue rival para el máximo icono de la institución. La idea de cons­truir un estadio para más de 100.000 espectadores tampoco hizo mella en el electorado, que apostó nuevamente por una hipotética ampliación del Alberto J. Armando pese al escaso entusiasmo que mostró Riquelme en cuanto a la posibilidad de adquirir las dos me­dias manzanas que dan espaldas a Del Valle Iberlucea. No bastó tampoco con el respaldo público de Martín Palermo, otro símbolo de la historia azul y oro que se comprometió a vestir el buzo azul y oro cuando todavía era el director técnico de Platense. Ni con el apoyo político de Javier Milei, el flamante presi­dente de la Nación, que se hizo un tiempo para participar de los comicios antes de em­prender su viaje a Bahía Blanca, ciudad devastada por el tem­poral. La imagen del final mostró a un Ibarra solitario, sin la com­pañía de Mauricio Macri (voló este sábado rumbo a Arabia para la etapa final del Mundial de Clubes) y rodeado de un reducido grupo de militantes que comían pizza con cerveza en la vereda del local.

El respaldo de Martín Palermo

“Me quedo con lo que hemos construido durante todo este tiempo y con la gran propuesta que les acercamos a los socios. Nuestras ideas eran imprescindibles para el club y para quienes queríamos volver a ver a Boca entre los cinco clubes más grandes del mundo”, comenzó diciendo Ibarra, cabizbajo y con los ojos vi­driosos. Y no perdió oportunidad de volver a sentar posición con respecto a los más de 13.000 socios observados que, según su óp­tica y la de la jueza Alejandra Abrevaya, no debieron haber votado por haber adquirido su condición de activos de manera irregular. “Quiero dejar en claro que todo lo que hemos hecho ha sido para defender tanto al socio adherente como al socio activo. Porque las cosas que vimos, y que no son propias de la calidad institucional de Boca, quedaron demostradas en esta votación, con la clarísima diferencia que sufrimos en las mesas que nosotros pedimos que se eliminaran de la votación. Esa es la evidencia más clara de que hubo una manipulación y una actuación de parte de las autorida­des actuales que no condicen con la historia de Boca”, insistió.

Aun así, el porcentaje de votos alcanzado por Riquelme le permitió asegurarse la elección más allá de los votos de los socios “observados”, de los cuales solo 6.500 participaron de los comicios. Para Ibarra, sin embargo, la elección estuvo viciada en varios aspectos. Y hasta dio cuenta de supuestas nuevas “anomalías” durante el acto electoral. El exgerente general de Boca evitó felicitar a la lista ganadora y dejó en claro cuál será el rol de la oposición durante los próximos cuatro años de gobierno riquelmista.

Tras la derrota en las elecciones de Boca, Andrés Ibarra pidió que los dirigentes y jugadores respeten los valores del club Fabian Marelli

“Insto a los ganadores -dijo, sin nombrarlos- a que tengan en cuenta muchas de las propuestas que hemos hecho, como por ejemplo el tema del nuevo estadio, el manejo del fútbol profesional y juvenil y la modernización de las diferentes áreas del club. Pero, por sobre todas las cosas, les pedimos que respeten los valores y los principios de Boca, porque Boca tiene que estar siempre por encima de todo y de todos”, advirtió. Y volvió a cargar las tintas contra la actitud “violenta y soberbia” que adoptó el oficialismo a lo largo de todo el proceso electoral: “No puede volver a pasar que haya una división de la familia boquense. Lo vimos cuando entró a votar Javier Milei, que fue abucheado por un grupo de socios. O cuando me tocó entrar junto a Martín Palermo, un ídolo del club. Hemos recibido agresiones de todo tipo, desde escupitajos hasta insultos. Eso no es para Boca, muchachos. Boca debe recuperar la paz y la humildad, y eso se recupera de arriba para abajo”, indicó.

El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue a votar en las elecciones de Boca antes de su viaje a Bahía Blanca, ciudad severamente afectada por el temporal Noelia Marcia Guevara - AFV

Por último, Ibarra agradeció a Macri por haberlo acompañado en la fórmula y señaló que no ve factible mantener un canal de diálogo con la oposición, al menos en estas condiciones. “Nosotros creemos en valores y principios, y en la medida que el club siga manejándose como lo hizo, truchando el padrón, no hay posibilidad de conversar en pos de un Boca mejor para el futuro”, concluyó.