Después de su silencio, consecuencia de un viaje al exterior vinculado a su cargo en la FIFA (es el presidente ejecutivo de la Fundación de esa entidad), su llamativa ausencia en la Bombonera para emitir su voto y la posterior derrota, Mauricio Macri se expresó este lunes a través de sus redes sociales, en donde publicó una breve carta en donde habló de que Boca “tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional”.

De igual forma que Juan Román Riquelme, el presidente electo por la mayoría de los socios xeneizes en los comicios de ayer, jamás lo nombró durante la campaña, él jugó al mismo juego y en un párrafo destacó: “No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito firmaba con Boca en 1996. Una institución con valores, ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar donde llegó”.

Además, pronosticó: “Sin reglas institucionales, sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones, será muy difícil que volvamos a ser uno de los 5 grandes clubes del fútbol mundial”.

Por último, le agradeció a Andrés Ibarra, candidato a presidente y a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca”.

El sueño de Mauricio Macri de retomar la conducción de Boca, el club que lo catapultó a ser jefe de Gobierno porteño durante dos pe­ríodos para luego sentarse en el sillón de Rivadavia entre 2015 y 2019, comenzó a desvanecerse pasadas las 21.10, tres horas después del cierre de los comicios, cuando el canal de Boca en YouTube reflejó los primeros resultados de las mesas de activos ya marcaban una tendencia irreversible en favor de la lista oficialista encabezada por Juan Ro­mán Riquelme y Jorge Amor Ameal. El expresidente de Boca y de la Nación cayó derrotado por primera vez como integrante de una fórmula a lo largo de su vasta trayectoria como dirigente depor­ti­vo. Y no fue una caída más, desde ya.

Porque tuvo enfrente a uno de sus grandes adversarios políticos. Porque le puso el hom­bro a una campaña electoral caliente, sin cuartel, atravesada por las de­nuncias, los carpetazos y las medidas judiciales. Y porque si bien el termómetro de los hinchas marcaba un claro favoritismo por Riquelme -en especial la categoría activos-, la última en­cuesta del oficialismo realizada por la consultora Prosiuma daba como ganador al binomio Andrés Ibarra-Mauricio Macri, con una inten­ción de voto del 49,5% contra el 44,2% del exfutbolista y un 6,4% de indecisos. Sin embargo, la mayoría de los socios de Boca deci­dieron darle una nueva oportunidad al proyecto deportivo de Juan Román Riquel­me por sobre las promesas de campaña del macris­mo, que perdió el control del club en 2019 y cuya propuesta máxima para esta elección fue la construcción de un estadio nuevo para más de 105.000 espectadores, el más grande y moderno de Suda­mérica.

Aunque su presencia nunca estuvo confirmada, la decisión de Ma­cri de no asistir a las elecciones en Boca no pasó inadvertida entre los más de 45.000 socios que formaron parte de una jornada his­tórica para el club y para el fútbol argentino. El presidente ejecu­tivo de la Fundación FIFA viajó este mismo domingo a Arabia Sau­dita para presenciar la definición del Mundial de Clubes 2023, que ya entró en instancia de semifinales. “Mauricio estuvo hasta ayer (por el sábado) al pie del cañón, pero lamentablemente cuando se postergaron las elecciones él ya tenía un compromiso asumido y no tenía manera de correrlo”, informó Ibarra, ante la sorpresa de mu­chos. Así, Macri siguió un tramo de la elección en el avión y el con­teo final de votos ya instalado en tierras asiáticas.

El texto completo que Mauricio Macri publicó en Twitter:

Queridos boquenses:

Nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional. Y la forma en que transcurrió la elección de ayer no hizo más que confirmarlo.

No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito firmaba con Boca en 1996. Una institución con valores, ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar donde llegó.

Espero que en este nuevo período se conecte con la grandeza de Boca y también con la humildad de saber que está en un club con más de 100 años de historia y de gloria. Que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club.

Boca siempre tiene que estar por encima de todo y de todos. Lo deseo por el bien de Boca, al que tanto quiero. Sin reglas institucionales, sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones, será muy difícil que volvamos a ser uno de los 5 grandes clubes del fútbol mundial.

Gracias a Andrés por liderar nuestra propuesta de ponerle gestión a la pasión y gracias a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca. Seguiremos cuidando y trabajando por nuestro querido club. Vamos Boca!

LA NACION