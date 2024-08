Ignacio Miramón, el sexto refuerzo de Boca: “Cumplí un sueño mío y de toda mi familia”

Escuchar

Hace tiempo que Boca estaba buscando un mediocampista central. Más allá que en los últimos años se desempeñó ahí Guillermo Pol Fernández, más como un parche ocasional que como una apuesta real de los entrenadores. Desde que Alan Varela había emigrado a Porto, de Portugal, al equipo xeneize le había costado encontrar al reemplazante. También había “repatriado” de Tigre a Ezequiel Equi Fernández, pero más allá de demostrar buenas condiciones en algunos partidos, nunca terminó de ser ese “jugador eje”, a tal punto que las veces que Diego Martínez (a quien conocía del Matador) lo ubicó allí, luego tuvo que modificar el planteo. El refuerzo para esa posición llegó al país este lunes y desde este martes se pondrá bajo las órdenes del entrenador: se trata de Ignacio Miramón, que firmará un contrato a préstamo por 18 meses y arriba procedente de Lille, Francia.

El futbolista de 21 años llegará a préstamo hasta diciembre de 2025 con una opción de compra valuada en tres millones de dólares. Esta cláusula se convertirá en obligación si el surgido en Gimnasia firma el 70 por ciento de las planillas durante todo el periodo de la cesión. Cabe recordar que Miramón tiene contrato con Lille hasta 2028.

Ignacio Miramón surgió como una de las promesas de Gimnasia Prensa Gimnasia

Debutó en la primera de Gimnasia de la mano de Diego Maradona en 2020 y disputó también el Mundial Sub 20 con Javier Mascherano en 2023 dónde el equipo no alcanzó los objetivos. Y en Francia no le fue como hubiera pretendido, ya que apenas jugó cuatro partidos. En el año solo jugó 22 minutos en la goleada 12-0 de Lille a Golden Lion. Y solo jugó 87 minutos (repartidos en 4 partidos) desde su llegada a Francia, en agosto de 2023.

Es un 5 aguerrido, con características de marca, que puede jugar solo en la posición de volante central en un 4-3-3 o como doble 5 en un 4-2-3-1; más suelto o también como volante derecho en un 4-3-1-2, dibujo que Diego Martínez utilizó con Boca en los últimos partidos ante Banfield y Barracas Central, con Ezequiel Zeballos de enganche. Miramón tiene buen pase, recuperación y tiene un estilo combativo de juego.

“Estoy muy contento de llegar al país y más a Boca. Ya tengo ganas de ponerme la camiseta para salir a jugar”, aseguró el volante no bien pisó el aeropuerto de Ezeiza, antes de ir a realizarse la revisión médica. Y además reveló su amor por el azul y oro a raíz de una foto que se viralizó con la camiseta de Boca desde que era un niño: “Todo el mundo quiere jugar en Boca. Cumplí un sueño mío y el de toda mi familia. De chiquito mi viejo me llevaba a la Bombonera porque mi familia es fanática”.

"YA TENGO GANAS DE PONERME LA CAMISETA DE BOCA"



✍🏻 Nacho Miramón pic.twitter.com/YQVHiuS9YH — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2024

Boca no se retiró del mercado. Hasta el momento incorporó, además de Miramón, a Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre, Milton Giménez y Agustín Martegani. La prioridad era reforzar la zona del mediocampo, ya que se le habían ido a los Juegos Olímpicos Kevin Zenón, Cristian Medina y Equi Fernández (este último además acaba de ejecutar la cláusula de salida para irse a Arabia Saudita), y sabe que en breve puede perder también a Pol Fernández, que es pretendido por San Pablo, de Brasil.

Pero el Xeneize va por más. En las últimas horas intentó reflotar la transferencia de Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, de Chile, aunque también tiene un porcentaje del pase Vasco da Gama, de Brasil. Hace un par de mercados de pases que el atacante (que también puede jugar más retrasado, detrás del 9) es seguido por Juan Román Riquelme. En otras oportunidades el presidente de Boca ofertó por él, pero desde la entidad chilena le respondieron que no tenían intenciones en desprenderse de él.

LA NACION