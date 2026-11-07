Ignacio Pereira nació en Chaco, tiene 16 años y firmó su primer contrato profesional con Santos

Nació en Chaco, pero a los cinco años se mudó con su familia a Brasil. Allí comenzó su camino en el fútbol, pasó por las divisiones inferiores de Gremio y Juventude y, en 2023, llegó a Santos, uno de los clubes más reconocidos del país por su formación de futbolistas. Ahora, con apenas 16 años, Ignacio Pereira Salmón dio uno de los pasos más importantes de su incipiente carrera: firmó su primer contrato profesional, que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2029. El delantero, que fue convocado para las selecciones juveniles argentinas, es considerado una de las principales promesas de la cantera brasileña.

La noticia fue anunciada por el propio club a través de sus redes sociales. “Estoy muy feliz de firmar mi primer contrato profesional. Llevo tres años aquí, desde la categoría Sub 13, y espero alcanzar mis mayores metas, que son formar parte del primer equipo de Santos y de la selección argentina”, expresó el futbolista, que actualmente integra el plantel sub 17.

CONTRATO PROFISSIONAL ASSINADO! ✍️🇦🇷



Ignácio assinou o primeiro contrato profissional com o Santos, válido até o 2029. O atacante, que chegou à Vila com 13 anos, atua no Sub-17 e já acumula convocações para as seleções de base da Argentina.



Vai pra cima deles, #MeninoDaVila! pic.twitter.com/e77c6gd1oX — Santos FC (@SantosFC) November 4, 2026

Conocido como Nacho, Pereira Salmón tiene madre argentina y padre brasileño. Gabriela Salmón, su mamá, también nació en Chaco, mientras que Eduardo Pereira, su papá, es oriundo de Brasil. La pareja se casó en la Argentina y posteriormente se instaló en Porto Alegre, donde el joven comenzó a practicar fútbol de salón a los cinco años, acompañado por su hermano mayor, antes de pasar al fútbol de campo.

A los nueve años ingresó en la escuela de Gremio y meses después pasó a las divisiones formativas de la institución. Allí permaneció hasta los 12, aunque también tuvo una experiencia de seis meses en Juventude, otro club del estado de Rio Grande del Sur. Su rendimiento despertó el interés de Santos, que le ofreció incorporarse a sus categorías inferiores en 2023. La propuesta llevó a su familia a mudarse para acompañarlo en una nueva etapa de su formación.

Ahora ya es profesional, con tan solo 16 años, y con una clausura millonaria Ignacio Pereira Instagram

Su crecimiento en el club paulista estuvo acompañado por una importante producción goleadora. En su primera temporada, con la Sub 13 como dividen en Brasil, convirtió 15 tantos, fue el máximo anotador de Santos y terminó segundo en la tabla de artilleros del campeonato. En 2024 sumó otras diez conquistas en la Sub 14 y, un año después, fue el goleador del equipo en el Campeonato Paulista Sub 15, con diez tantos en 15 partidos.

La progresión continuó durante 2026, en su primera temporada en la categoría Sub 17. Según informó el medio brasileño ge.globo, marcó seis goles en 17 encuentros del Campeonato Brasileño, una cifra que lo ubicó como el segundo máximo anotador de Santos en esa competencia. Además, convirtió otras cuatro veces en el torneo estadual, números que respaldan la expectativa que existe sobre su futuro.

Así juega el argentino en Santos

Pereira Salmón se desempeña principalmente como centrodelantero, aunque también tiene condiciones para salir del área y participar en la elaboración de las jugadas. Entre sus características aparecen la capacidad de definición, el manejo de ambas piernas y su fortaleza física, cualidades que él mismo destacó al describir su estilo de juego.

“Juego como atacante, y soy bastante técnico a la hora de elaborar los ataques y posicionarme, pateo con las dos piernas, considero que cabeceo bien y que tengo una composición física importante para mi edad”, explicó en una entrevista publicada por Diario Norte en julio de 2025. Y aclaró que el noruego Erling Haaland, delantero de Manchester City, es uno de sus modelos por sus condiciones ofensivas: “Mi referencia es Haaland”.

Pereira ya tuvo paso por la sub 15, vistiendo la camiseta de la Argentina Ignacio Pere

La historia del joven atacante también tiene un capítulo particular a nivel internacional. Por su doble nacionalidad, puede representar tanto a la Argentina como a Brasil, dos países que siguieron su evolución futbolística. Sin embargo, sus primeras experiencias con seleccionados nacionales fueron con la camiseta albiceleste.

En agosto de 2025 recibió una convocatoria de Diego Placente y Adrián Gallará para integrar el seleccionado sub 15 que se preparaba para disputar la Liga Evolución en Paraguay. Durante aquella etapa fue titular en un amistoso frente a Uruguay, que terminó con una victoria argentina por 1 a 0 en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

Antes de aquella citación, el delantero ya había reconocido que era observado por los cuerpos técnicos de los dos países y que su vínculo familiar le generaba un sentimiento de pertenencia hacia ambos. “Sé que soy observado por ambas selecciones de los países de los cuales soy ciudadano y me sentiría orgulloso de representar a cualquiera de los dos. Ambos son parte de mi historia y de la de mi familia, y son igual de importantes en el mundo del fútbol”, manifestó en la entrevista con el diario chaqueño.

Ignacio Pereira, con la camiseta de Santos en inferiores Ignacio Pereira Inst

Desde entonces acumuló tres convocatorias para las categorías juveniles argentinas. Aunque su participación en esos seleccionados no determina de manera definitiva su futuro internacional, el propio futbolista volvió a mencionar a la Argentina entre sus principales aspiraciones después de firmar su primer contrato profesional.

El nuevo vínculo también incluye, según publicó el portal brasileño Terra, una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, equivalente a unos 613 millones de reales. De acuerdo con el mismo medio, el atacante es seguido de cerca por los responsables de las divisiones inferiores y aparece como una alternativa para integrar el plantel que disputará la Copa San Pablo de Futebol Júnior de 2027, conocida como Copinha, uno de los principales torneos juveniles de Brasil.

El 3 de noviembre, fecha de la firma del contrato, el chaqueño publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el acontecimiento. “Día en el que cumplo uno de los mayores sueños de mi vida: firmar mi primer contrato profesional. Un momento que representa no solo una firma, sino también años de dedicación, esfuerzo y renuncias en busca de ese objetivo”, escribió en portugués. También agradeció a Dios, a su familia y al equipo de trabajo que lo acompañó durante su formación.

Por el momento, Nacho deberá continuar su crecimiento en las divisiones juveniles, pero el primer contrato profesional lo acerca a su gran aspiración: debutar en la máxima categoría. Y, si su evolución deportiva y las circunstancias lo permiten, podría cumplir algo difícil de imaginar cuando dejó Chaco con apenas cinco años: compartir una cancha con Neymar, una de las mayores figuras de la historia de Santos.