El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, adelantó este miércoles que la semana que viene firmarán “la renovación” del contrato con el entrenador Carlos Tevez, de cara a la próxima Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“Estamos cerca. Hay detalles que ya están viendo a nivel de abogados para poder firmar. Tal vez no llegaremos a hacerlo esta semana, pero la que viene creo que vamos a estar firmando. Ojalá tengamos Tevez para tres años”, afirmó el directivo en una entrevista con el sitio partidario Infierno Rojo.

“Yo pretendo que sea hasta 2026 porque quiero que sea un proceso largo. A mí me gusta no solamente mirar la coyuntura sino mirar más adelante. Me gustaría que tengamos un proyecto en conjunto con Tevez, que es una gran persona, un muy buen técnico”, contextualizó Grindetti.

Independiente peleó casi toda la temporada por la permanencia y logró escapar desde la llegada de Tevez, al punto de que casi se clasifica a los cuartos de final en la Copa de la Liga: quedó eliminado en la última fecha, tras caer con Talleres de Córdoba por 3-2 de visitante y perder el cuarto puesto por tener menos goles a favor que Rosario Central.

Finalmente, en la tabla general, el Rojo concluyó la temporada lejos de la zona baja y también afuera de las próximas copas internacionales, con apenas 51 puntos. El Apache sólo fue parte desde fines de agosto, en la Copa de la Liga.

Nuevo jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires bajo el mandato del recientemente electo Jorge Macri, el presidente del club de Avellaneda estuvo en los festejos de los 50 años de la obtención de la Copa Intercontinental de Independiente en 1973. Allí comentó: “Tiene una edad muy parecida a muchos de los jugadores y desde ese lado les habla como uno más. Además, tiene una enorme experiencia: jugó en Europa, en China... Carlos reúne la juventud con una enorme experiencia dentro de la cancha y creo que eso es muy importante para nuestro plantel”.

“Me preguntan mucho cómo voy a hacer y siempre digo lo mismo. Los dirigentes del fútbol argentino estamos ad honorem, no cobramos por eso y necesitamos trabajar de otra cosa. Hay dirigentes de fútbol que tienen una empresa, que son gerentes de bancos, por qué yo no podría ser jefe de Gabinete. Yo necesito trabajar y además me apasiona la gestión pública”, explicó sobre la superposición de ambas tareas.

“A diferencia de lo que hubiera sido la gobernación de la provincia de Buenos Aires (perdió frente a Axel Kicillof), donde ahí sí hubiera dado un paso al costado, en este caso estoy seguro que puedo manejar las dos cosas. No soy un dirigente que me meto en los entrenamientos, en el vestuario. Yo ocupo mi lugar de presidente, hago las reuniones de comisión y tomo las decisiones políticas que le corresponden a un dirigente. No hay ninguna incompatibilidad legal ni tampoco de tiempo”, agregó el directivo.

