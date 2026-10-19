Independiente: de la reacción anímica y futbolística, a la encrucijada de las elecciones que marcarán su futuro

“Nos quedamos con bronca, porque el equipo sigue estando para otra cosa. Hemos hecho muy buenos partidos. Y como equipo no tenemos la necesidad de ir perdiendo para demostrar lo que somos”, señaló el director técnico Jadson Viera, tras el empate con Racing. La figura de la tarde, Maximiliano Meza, apuntó en la misma dirección: “Lo podríamos haber ganado”, expresó el autor del gol de Independiente en el Cilindro. Pero en la parte roja de Avellaneda, la pelota y la política caminan a la par. Un acto y una fecha marcarán el futuro de Independiente: las elecciones del 13 de diciembre.

Del modo en que el Rojo acceda a esa jornada dependerá mucho el humor del socio, que por estas horas rescata el empate con Racing como una reacción de supervivencia en medio de las continuas crisis que se desatan en la institución. Una mueca de alivio resultó la igualdad, porque finalizará la 13a fecha del torneo Clausura entre los mejores ochos clasificados de su zona y de sus fuerzas estará supeditada la posibilidad de pulsear por el título en un fútbol donde la estadística remarca que el mejor de la etapa regular no es el campeón: con este formato, Estudiantes, Platense y Rosario Central se coronaron clasificándose en el último puesto.

Santiago Montiel maniobra ante la marca de Ignacio Rodríguez: clasificarse para la Copa Sudamericana atraería dinero y exposición en 2027 Gonzalo Colini - La Nación

Salir airoso del Cilindro también lo enseña como uno de los dos equipos que más unidades sumó como visitante –14 puntos sobre 21 jugados, al igual que los canallas- y dejó entreabierta la ventana para sacar pasaje para la Copa Sudamericana 2027: cuatro puntos lo separan de Lanús, con nueve en disputa. Un escenario impensado cuando Gustavo Quinteros dejó de ser el técnico después de la eliminación, por goleada, de la Copa Argentina –en agosto-, y el anuncio de que Viera tomaría el cargo: un entrenador que no estaba en los planes, que firmó contrato por un año, aunque con una cláusula de finalizar el vínculo en diciembre, tras los comicios.

El panorama genera esperanza, pero también incertidumbre. Las matemáticas son la zanahoria para ir detrás de los objetivos, esos que se fueron desarticulando cuando el plantel empezó a perder jerarquía con las salidas de Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco y los reemplazos fueron de menos quilates o, como expuso Quinteros: “No llegó ningún jugador”. La frase rubricó su salida, porque los dirigentes se sintieron atacados.

La billetera del Rojo es flaca y el derrotero no es nuevo: en las dos últimas décadas se sucedieron en el cargo de presidente Andrés Ducatenzeiler, Julio Comparada, Javier Cantero, Hugo Moyano, Fabián Doman y Néstor Grindetti. Dos no completaron el mandato –Cantero y Doman- y los hubo de todo el arco: política, gremialismo, empresarios, con vinculaciones con la barra brava... Los éxitos fueron efímeros y la caída, cada vez más profunda.

Otro gol de Maxi Meza en el clásico.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/3vqfMqyvoz — C. A. Independiente (@Independiente) October 18, 2026

La nueva oferta tendrá de candidatos a Luciano Nakis (Lista Roja) –prosecretario general de la AFA, del riñón de Claudio Chiqui Tapia, y con la figura del Kun Agüero y Daniel Bertoni como asesores de campaña-; al extenista Gastón Gaudio (Gente de Independiente), que fichó para su proyecto a Ricardo Bochini y apuntó al modelo PSG, por su cercanía por amistad y negocios con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, y también el periodista y empresario de medios Enrique Sacco (Movimiento Independiente Auténtico) quiere pulsear: presidió el proyecto de fútbol Barracas Bolívar y afirma que nadie tiene que ver con la política que su esposa sea María Eugenia Vidal, dirigente del PRO y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Rescatar a Independiente, con un pasivo de 34.742.454 de dólares, según el balance de septiembre del actual año, se ofrece como la plataforma de todos los candidatos. Pero el club, el equipo y los hinchas tienen que transitar el camino hasta las elecciones y en esa hoja de ruta ya pasó el clásico y el fin de semana se vendrá Boca. Hay un escenario que nadie desea proyectar: no jugar los playoffs del Clausura, lo que abriría una brecha de un mes entre la última presentación futbolística, que será con Riestra en el Libertadores de América, y los comicios.