Independiente: Nicolás Larcamón dio marcha atrás cuando casi nadie lo esperaba, rechazó el puesto que había aceptado y el club sigue buscando DT

La relación entre Nicolás Larcamón e Independiente duró menos de 24 horas. Si en la noche del martes desde la dirigencia del club se dio por segura la contratación del técnico nacido en La Plata para reemplazar a Carlos Tevez a la vuelta del receso por la Copa América, poco después del mediodía del miércoles, y tras una mañana plagada de rumores, debates, coincidencias llamativas e incomunicaciones varias, el ex entrenador de Cruzeiro, Puebla, León o Huachipato, entre otros, llamó al presidente Néstor Grindetti para confirmarle que declinaba la oferta de hacerse cargo del plantel del Rojo.

¿Qué pasó en el medio? Todo fue tan rápido y confuso que por ahora resulta imposible encontrar las piezas adecuadas del rompecabezas. A media mañana, y mientras los medios de prensa y las redes procuraban brindar una multitud de datos para presentar en sociedad a un técnico desconocido en el país, apareció la primera sospecha de que algo empezaba a oler mal en la vereda roja de Avellaneda. Aunque no a todos les tomó por sorpresa.

Nicolás Larcamón era número puesto como DT en Independiente, pero en menos de 24 horas todo cambió. Manuel Velasquez - Getty Images South America

Una vez producido el alejamiento del Apache, Larcamón no estuvo entre los primeros candidatos mencionados por la directiva de Independiente para tomar el mando del vestuario. Sonaron y se barajaron antes los de Mauricio Pellegrino, Jorge Vaccari o Rubén Darío Insua. Sin embargo, el hombre que comenzó su carrera en el Deportivo Anzoátegui de Venezuela apareció de pronto desde la segunda fila y adelantó al resto.

“No vamos a apurarnos. Queremos conversar con otros técnicos para conocer distintos métodos de trabajo”, se dijo desde los altos mandos de la institución. Nada de eso ocurrió. Larcamón tuvo una primera charla el jueves pasado, calificada como muy positiva; y tras la segunda del lunes la negociación tomó una velocidad que no estaba en los planes. La confirmación del acuerdo resultó así muy llamativa.

Durante la mañana del miércoles, y una vez que comenzó a escribirse este cuento que por ser tan breve no puede calificarse ni siquiera como novela corta, se sucedieron dos capítulos igual de veloces en dos escenarios diferentes. Uno teléfonico, con numerosas llamadas sin respuesta por parte de integrantes de la directiva del Rojo al entrenador; el otro, televisivo. En sucesivos programas de ESPN, al dar a conocer la noticia de la posible negativa de Larcamón, se volvió a insistir con la posibilidad del Gallego Insua para ocupar el cargo, y apenas unos minutos más tarde ese DT fue el principal invitado a los estudios. Entre sus declaraciones manifestó su disposición a “sentarse a conversar” porque “¿quién puede decirle que no a Independiente?”.

Nicolás Larcamón no vio con buenos ojos su llegada a Independiente cuando todo parecía estar cerrado. Azael Rodriguez - Getty Images South America

Una vez que el técnico conversó con el presidente Grindetti y le puso punto final al cuento, las “recomendaciones familiares” que se dieron como tenue explicación desde el entorno directivo del club fueron un argumento excesivamente ambiguo, y abrieron las ventanas para múltiples hipótesis. Se dijo que la esposa del técnico habría objetado la posibilidad de regresar a vivir en el país, que en realidad Larcamón nunca había dado el “sí” y que se molestó porque no se habían pactado las condiciones económicas para sus ayudantes. Aunque la teoría más comentada fue que, tal como había ocurrido a principios de 2023 con el pase del delantero Cristian Tarragona, las cifras conversadas y las que se proponían para aparecer en el contrato no coincidían. Ese factor podría haber influido de manera decisiva para que, recomendado o no por su familia, el entrenador platense decidiera dar marcha atrás con el acuerdo.

Los conocedores de los movimientos internos afirman que todo responde a una división de opiniones e intereses entre distintos dirigentes, en función de la cercanía de cada uno de ellos con los representantes que tienen en sus filas a los diferentes técnicos en danza. Habrá que aguardar algunos días para descubrir, si se descubren, las reales razones de un ida y vuelta demasiado fugaz y vertiginoso.

En las redes sociales del universo Rojo, mientras tanto, ya se partieron las aguas. De un lado, están los que le apuntan a Larcamón, recuerdan su anterior negativa a entrenar a San Lorenzo y se apresuran en calificarlo de “poco serio” y “demasiado engreído”. Por el otro, quienes dirigen sus dardos a una comisión directiva a la que le cuesta demasiado resolver de manera satisfactoria situaciones como la actual que vive el equipo. Caben recordar los casos de los uruguayos Pablo Repetto y Gustavo Quinteros, cuya llegada al club pareció estar cerrada en distintos momentos, algo que finalmente no se concretó.

Hugo Tocalli, el DT interino de Independiente tras la renuncia de Carlos Tevez Prensa Independiente

Tal como se había anunciado luego de la renuncia de Tevez, Hugo Tocalli seguirá al frente del plantel en los partidos que restan hasta el receso. Después debería llegar el nuevo técnico. ¿Quién? Hoy por hoy, en Independiente acertar con esa respuesta es más difícil que ganar el Quini6.