Independiente Santa Fe - River, por la Copa Libertadores: en una ciudad que está en pie de guerra, la Conmebol suspendió el partido

Un anuncio normal debería decir que River visitaría este miércoles a Independiente Santa Fe, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido que se jugaría desde las 21 en el Estadio Centenario de Armenia. Ante la imposibilidad de jugar en Bogotá por orden de la alcaldía local debido a una tercera ola de la pandemia, el partido tuvo que cambiar la sede.

Pero esa tampoco fue una solución. Porque la crisis social que estalló en Colombia por la reforma tributaria que planteó el presidente colombiano Iván Duque, generó una serie de disturbios sociales con manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas del orden. Por eso la Conmebol decidió suspender el encuentro que debían disputar los millonarios. Ahora se busca otra fecha y otra sede, que, según las primeras especulaciones, podría ser Asunción.

Incluso con las calles militarizadas y con la violencia en aumento, la Conmebol trató de sostener el partido hasta último momento. Así lo informó luego de una comunicación oficial con el gobierno colombiano, que le había dado las garantías para que se disputara.

Sin embargo, las autoridades de Armenia le pidieron a las fuerzas policiales que aumentaran la cantidad de agentes en el operativo de seguridad para que los manifestantes no se acercaran al estadio. Distintos movimientos sociales llamaron a movilizarse para conseguir la suspensión del encuentro. Tampoco jugarán esta semana en Colombia Argentinos Junios (vs. Atlético Nacional) ni Lanús (vs. La Equidad, por la Copa Sudamericana).

Mientras tanto, el plantel de River, que debería haber viajado esta tarde rumbo a Colombia, vivió horas de incertidumbre por la situación. Desde Armenia, le pidieron que demorara su viaje hasta que puedan darle una confirmación. Y la confirmación fue negativa: el partido fue postergado. Así, los jugadores se fueron a sus casas a la espera de la reprogramación.

Según pudo reconstruir LA NACION, los dirigentes de River consideraron “lógica” la determinación por el difícil contexto social en Colombia.

La Copa, más allá de los problemas

El Grupo D de la Libertadores tiene a River y Fluminense en la cima con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate, y en las últimas dos posiciones están Junior e Independiente Santa Fe con un punto. Una semana más tarde, River volverá a viajar a Colombia para enfrentarse a Junior.

Los dos llegaban a este encuentro tras un fin de semana poco positivo. River perdió contra Banfiled por la Copa de la Liga Profesional y se complicó su clasificación en el campeonato loca, mientras que Independiente quedó eliminado de los cuartos de final de la Liga BetPlay (justamente ante Junior).

Marcelo Gallardo pondrá un equipo alternativo ante Independiente Santa Fe, en Colombia

Marcelo Gallardo había decidido viajar a Colombia sin varios de sus titulares como Paulo Díaz, Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, el uruguayo Nicolás De la Cruz y el colombiano Rafael Santos Borré, reservados para la fecha del fin de semana, en la que el conjunto de Núñez debe medirse con Aldosivi.

”La doble competencia va a ser exigente para todos los equipos. Hay poca recuperación entre partido y partido. Estamos en etapa de definición en el torneo local y en la copa (Libertadores) tampoco te puedes guardar mucho”, expresó Gallardo en conferencia de prensa.

