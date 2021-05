Gallardo le dijo que no a Roma: rechazó una propuesta antes de Mourinho

La llegada de José Mourinho a Roma irrumpió con fuerza en el mercado europeo. Después de ser despedido de Tottenham tras una temporada y media, el técnico portugués fue anunciado en el club italiano con un contrato que comenzará en julio y finalizará en junio de 2024. Pero Mou no fue la primera opción. Antes de que estuviera disponible, desde la institución capitalina sondearon a Marcelo Gallardo para ofrecerle el puesto. La respuesta fue contundente: el entrenador de River continuará en el país al menos hasta diciembre de 2021 cuando se termina su vínculo. Luego, a partir de enero, se verá.

El contrato de Gallardo vence a fin de año, pero en River sueñan con renovarle Prensa River Plate

Según pudo reconstruir LA NACION, la propuesta le llegó a Juan Berros, representante del Muñeco, desde Italia hace más de tres semanas. Primero hubo un contacto a través de correo electrónico y luego un llamado telefónico de parte de la directiva que encabeza el multimillonario estadounidense Dan Friedkin, quien en agosto de 2020 adquirió el 86,6% de las acciones de la Roma en 591 millones de euros. El manejo del equipo desde 2011 está en manos de empresarios de Estados Unidos, ya que el texano tomó el control que tenía James Pallotta, un personaje que se había vuelto impopular entre los tifosi.

A pesar de que Gallardo valoró el interés y hasta creía que podía ser un proyecto atractivo para intentar reubicar a la institución capitalina entre los primeros planos locales e internacionales, les comunicó que todavía tenía un compromiso vigente con River y que en enero recién podría sentarse a escuchar propuestas y entablar una posible negociación, sin que eso conlleve una respuesta positiva. Mientras tanto, en Núñez no pierden las esperanzas: con las elecciones de diciembre a la vista, en las que culminará el segundo mandato del presidente Rodolfo D’Onofrio, la lista oficialista que encabezarán Jorge Brito y Matías Patanian confía en poder retener al DT.

Marcelo Gallardo durante un partido: este domingo se juega la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Mauro Alfieri / LA NACION

Hay una realidad que se repite: la cabeza de Marcelo Gallardo está enfocada al 100% en River. En su cabeza no parece ser viable la posibilidad de aceptar una atractiva propuesta del extranjero en medio de su trabajo con objetivos a corto y mediano plazo en la institución de toda su vida. Con un proyecto integral de trabajo que revolucionó el fútbol profesional, el fútbol infanto-juvenil y la infraestructura del club, más la vida diaria cerca de sus afectos, el entrenador todavía no se pone una fecha para irse. “Estoy en un lugar muy representativo y donde también soy muy bien remunerado. No necesito irme para demostrar que puedo ser mejor entrenador. Quiero estar cerca de los míos y así vivo feliz”, dijo en febrero pasado.

Recientemente, el martes pasado, también habló de su futuro en conferencia: “No me detuve a pensar en eso: creo que no me corresponde ponerme a pensar en cómo será, porque todos estamos de paso. Estoy transitando lo que es mi séptimo año de gestión deportiva en esta institución que me dio mucho y a la que le he dado mucho en todos estos años y sigo transitándolo a ese momento. Y esto claramente tiene que ver con un deseo de terminar de la mejor manera posible mi vínculo contractual con la institución y disfrutándolo”.

Por otro lado, no es la primera vez en los últimos años que ocurre una situación así. En noviembre de 2019, mientras Barcelona estaba por despedir a Ernesto Valverde, hubo un contacto con el Muñeco: el manager deportivo Eric Abidal lo tenía en carpeta como opción y hubo una comunicación, pero Gallardo dejó en claro que no se iba a ir de River a días de comenzar la pretemporada. El ciclo Valverde se estiró unas semanas y, cuando lo echaron, ya era tarde: a comienzos de enero de 2020, Gallardo decidió continuar con su ciclo en el Millonario.

Tras su salida de Tottenham, Mourinho estará al frente de Roma, que pensó antes en Gallardo AP Foto/Darko Bandic - AP

Previamente, también había sido sondeado desde dos equipos importantes de Francia y también se mencionaron propuestas desde Turquía y Arabia Saudita, aunque no fueron confirmadas por su entorno. Ahora, en abril pasado Roma se sumó a la lista de los equipos del Viejo Continente interesados por uno de los máximos referentes del fútbol sudamericano, pero no pudo concretar el deseo. Finalmente, el martes pasado se anunció que el portugués Paulo Fonseca, quien estaba en el cargo desde junio de 2019, no continuará tras el final de la temporada y fue presentado Mourinho como nuevo DT con contrato hasta junio de 2024.

A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato italiano, Roma está séptimo en la Serie A, sin chances de clasificarse a las competencias internacionales del próximo año. Además, este jueves disputará la vuelta de las semifinales de la Europa League con Manchester United, después de caer 6-2 en la ida en Inglaterra.