Independiente, sus juveniles y la sinuosa política que la gran actuación de Alan Soñora pone en evidencia

Alan Soñora (23 años), llegado a Independiente desde Boca con edad de cuarta división, vivió por fin la noche que tantas veces habrá imaginado. Su afortunado derechazo a los 32 del primer tiempo, y su delicado zurdazo de tiro libre que perforó el ángulo izquierdo de Leonardo Burián ocho minutos después coronaron una muy buena actuación de un volante cuya trayectoria vale para ejemplificar la errática política que han tenido los últimos entrenadores del Rojo con los jugadores juveniles.

Independiente es hoy por hoy un caso ideal para pintar la actualidad de nuestro fútbol. Deudas, inhibiciones y un pasivo millonario obligan a mirar con más atención que nunca el crecimiento de los más chicos en el predio de Villa Domínico, aquellos que conforman el futuro del club y la mejor carta para ir solventando los agujeros económicos.

Los goles de Soñora ante Colón

Los datos fríos indicarían que lo hace. El partido contra Colón tuvo a seis jugadores titulares y diez suplentes formados en la cantera, aunque en diferentes épocas . Desde Fabrizio Bustos (25 años) a Julián Romero (17), pasando por Domingo Blanco y Gastón Togni, que incluso ya tuvieron una cesión intermedia en Defensa y Justicia, la cantidad parece señalar una apuesta fuerte por el made in casa, pero una mirada más fina desmiente las apariencias.

Soñora debutó en septiembre de 2019, con Sebastián Beccacece en el banco, aunque desde entonces apenas jugó 12 partidos, solo la mitad de ellos como titular. Los cuatro últimos fueron los primeros que encadenó de manera consecutiva y los únicos en los que además no fue sustituido. No llegaron por una decisión táctica de Julio César Falcioni, sino por las lesiones simultáneas de Lucas Romero y Lucas González y la falta de otras alternativas en la mitad de la cancha. Quizás no sea casual que esté cumpliendo sus mejores actuaciones (también fue figura en el empate ante el Halcón hace dos fechas) cuando ha sentido que cuenta con la indispensable confianza que requiere cualquier jugador joven cuando da sus primeros pasos en Primera.

Sergio Barreto, defensor central de Independiente, en un partido ante Defensa y Justicia LA NACION/Mauro Alfieri

Del resto, solo Sergio Barreto (22 años) y Alan Velasco (19) gozaron de esa posibilidad. El marcador central, favorecido por la baja de Alan Franco transferido al Atlanta United a principios de este año, la ha devuelto con un rendimiento tan convincente como parejo. El delantero, a quien le costó hacerse un hueco entre los titulares, con actuaciones desparejas y una alarmante carencia de gol.

Estas experiencias, y la ventaja que brinda un año sin las presiones extras que siempre provocan los promedios, deberían ser una invitación a potenciar la opción de los pibes. Sin embargo, no ha sido así.

Pese a la larga secuencia de partidos que ha vivido el Rojo en lo que va de 2021, Falcioni ha recurrido a los que llegan desde abajo para tapar parches puntuales (el caso de Thomas Ortega, Ayrton Costa, Patricio Ostachuk, Juan Pacchini o Gonzalo Asís), o dar un manotazo de ahogado en los minutos finales si el resultado no acompaña (Braian Martínez o Rodrigo Márquez). Es verdad que el tantas veces elogiado Lucas Saltita González tuvo más presencia, pero incluso así ha pasado del banco a la titularidad, y viceversa, sin argumentos claros que lo expliquen.

Gol de Alan Velasco a River

La estrategia empleada resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta, por un lado, que la camada de los Soñora, González, Velasco, Barreto y compañía formaron una Reserva de muy buen nivel, que lideró su torneo en 2020 hasta que Lucas Pusineri subió al plantel a varios de sus integrantes a pocas fechas del final y acabó perdiendo el título en la última jornada. Y por otro, la falta de recambios de garantías que ha mostrado Independiente en el transcurso de este año.

Por ejemplo, los enormes problemas para concretar las ocasiones creadas es un lastre que el Rojo arrastra desde hace tiempo. La cuenta goleadora de Sebastián Palacios, Andrés Roa o el citado Velasco es famélica, y solo la eficacia de Silvio Romero le ha permitido sobrevivir frente a las redes adversarias. Pero Falcioni ha repetido y mantenido en cancha la delantera compuesta por estos cuatro jugadores durante el 90 por ciento de los minutos de la temporada.

Domingo Blanco ante Santos, por la Copa Sudamericana 2021 CARLA CARNIEL - POOL

Jonathan Herrera, hasta su lesión hace tres semanas, fue la única alternativa utilizada por el técnico para solventar el déficit. Mientras tanto, chicos como Tomás Pozzo, David Sayago y Julián Romero (uno de los tres que debutaron en el cierre del encuentro frente al Sabalero, junto al volante Matías Sosa y el enganche Juan Román Zarza) miraban los partidos desde el banco; Marcos Landaburu volvía a San Telmo y el puntero derecho Juan De Rosa se iba a préstamo sin debutar un año y medio a Almagro, a desmedro de que la cláusula de rescisión de su contrato trepe hasta los 15 millones de dólares.

La próxima semana, en la visita a River, es posible que Lucas Romero y Lucas Rodríguez ya estén en condiciones de reaparecer. Será una buena ocasión para comprobar hasta dónde el actual entrenador de Independiente confía realmente en los chicos que empujan desde abajo, como Alan Soñora, la gran figura de la cancha en el contundente 3-0 sobre el vigente campeón del fútbol argentino.