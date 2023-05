Colecta por Independiente: el abogado del fideicomiso creado por Maratea habló de los puntos polémicos del contrato

escuchar

Por primera vez, y en medio de las especulaciones por la colecta que encabeza el influencer Santiago Maratea con el objetivo de ayudar a saldar las deudas que acumula Independiente, Claudio Levy, el abogado del fideicomiso creado para tal fin habló de los puntos polémicos del contrato.

El letrado reveló en declaraciones radiales que el ídolo del Rojo Miguel Ángel “Pepe” Santoro es el fiduciante y que la firma del acuerdo se realizó en Neuquén porque es “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.

Levy indicó que hubo varias peñas de simpatizantes del club que a lo largo de todo el país pidieron hacer los primeros aportes para la recaudación y que los hinchas de esa provincia de la Patagonia fueron de los primeros. “Nadie quiere evitar nada. Acá había un interés de salir rápidamente a hacer esta recaudación”, aseguró el abogado.

“Este contrato es mucho más simple de lo que parece. El fiduciante es Pepe Santoro, que lo que hizo fue aportar 32 mil pesos, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto”, detalló Levy. El fiduciario, en tanto, es Maratea.

Las personas que aportan a la recaudación no son parte del contrato. Sus donaciones son unidades contributivas solidarias que voluntariamente aportan al fideicomiso, prosiguió en su explicación el abogado y dijo que el fideicomiso trabaja con un estudio de auditoría externa de renombre para controlar el flujo de ingresos y egresos.

Al ser consultado, durante la entrevista en radio Mitre, sobre por qué no se da a conocer públicamente el contrato de creación del fideicomiso, el letrado dijo que desde su gestión profesional “tengo el deber de confidencialidad con mi cliente”. “Es el grupo de Maratea el que decide no hacerlo por ahora y le pone una mística al tema. Es una decisión que a mí me excede”, se justificó Levy.

El letrado indicó que el dinero recaudado no se le entregará directamente a Independiente porque no es parte del contrato del fideicomiso. “El club está sujeto a un cúmulo de deudas y existe el riesgo de que la recaudación de esta donación quede en Independiente y no cumpla con la finalidad del fideicomiso, por eso es imperioso aislar esos activos”, dijo el abogado, y añadió que están revisando qué mecanismo de pago podría utilizar el fideicomiso para abonar las deudas que tiene la institución con sus acreedores.

El dilema por el 5% que se lleva Maratea

Otra gran polémica surgió en las últimas horas cuando el propio Maratea contó que él se quedaría con un 5% de lo recaudado en la colecta solidaria. El abogado del fideicomiso explicó al respecto: “En el contrato está previsto. La ley presume la onerosidad del rol del fiduciario y creo que sobran argumentos para ello, como que Maratea es responsable sustituto para el pago de los impuestos, es agente de registro frente a la Unidad de Información Financiera (UIF) y tiene responsabilidad penal, entre otras”.

Según Levy, el contrato establece que el fiduciario, por su gestión, recibe una remuneración (en este caso del 5%) y que los gastos los paga el fideicomiso (un 0,8%).

LA NACION