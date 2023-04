Cómo donar plata a la colecta de Independiente organizada por Santiago Maratea

escuchar

Santiago Maratea presentó este jueves la colecta para ayudar a Independiente a superar su crisis económica con una conferencia de prensa que encabezó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini junto al ídolo del Rojo Miguel Ángel ‘Pepe’ Santoro y en las primeras dos horas recaudó alrededor de 400 mil dólares.

“La idea es que esto sea lo menos complejo y que Independiente salga adelante. Me gustaría aclarar que yo no me voy a llevar nada y la explicación es para los hinchas. Acá no se está obligando a nadie a nada”, explicó el influencer. El club tiene una deuda que ronda los 20 millones de dólares con diferentes entidades de la Argentina y del exterior y, también, con futbolistas que vistieron su camiseta.

El proceso para arrancar la iniciativa requirió de una serie de trámites. Formalmente, se habilitó un CUIT y a través de una filial de la institución se abrió una cuenta bancaria en Neuquén para evitar mayores deducciones impositivas, siempre con Maratea como fiduciario. La colecta del influencer está enfocada en el hincha y socio común. Para reunir montos más grandes, paralelamente el club de la localidad bonaerense de Avellaneda organiza un fideicomiso que se prometió durante la campaña presidencial de Fabián Doman y no se cumplió hasta su renuncia.

'Pepe' Santoro acompañó a Santiago Maratea en la presentación de la colecta para ayudar a Independiente Ricardo Pristupluk - LA NACION

Cómo aportar dinero

El CBU de la cuenta habilitada para la colecta de Independiente que coordina Maratea es 0000003100056132456587 y el alias, Maratearojo. Además, el influencer compartió en su cuenta de Instagram links para trasferir directamente $4000, $8000, $16.000 y $32.000.

El disparador de la iniciativa fue un análisis que el propia Santiago Maratea realizó en una publicación en Twitter: “Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios que pagan $4000 por mes. Si sólo dos millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses -$4000-, llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda”. Por la escalada del dólar blue esta semana, en las últimas horas aclaró que se necesitará del aporte de 200 mil personas más para llegar al objetivo, es decir, 2.200.000.

El alias de la cuenta para transferir dinero a Independiente es Maratearojo

En su exposición durante la presentación de la colecta, Maratea contó cómo surgió la idea: “Soy amigo de Juan Marconi (N. de R.: vicepresidente de Independiente) desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos”.

A su vez, resaltó que “la transparencia es el ADN” de sus iniciativas: “La plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares. Hay un lindo mito de gente diciendo que esto es para lavar plata. Les quiero preguntar: ¿cómo? Es todo en blanco y por Mercado Pago”.

La propuesta suma adeptos, incluso, entre exjugadores de Independiente quienes se organizaron para aportar dinero al club. Federico Mancuello, por ejemplo, contactó a colegas para que colaboren con la causa y su invitación a través de un audio de WhatsApp se viralizó la compartió el propio club en sus redes sociales.

Escuchen esto: este es el audio de Federico Mancuello



Empezó a contactarse con ex jugadores e hinchas del club para ayudar a #Independiente



SENTIDO DE PERTENENCIA ❤️https://t.co/OuCAooOjXc👹 pic.twitter.com/pXeMfjRNxP — C. A. Independiente 👹 (@SoydelRojoCom) April 27, 2023

Maratea tiene probado éxito en campañas solidarias para reunir dinero con el fin de costear gastos importantes. En el deporte ya tiene un antecedente más que positivo cuando reunió 10 millones de pesos para pagar un vuelo chárter a una delegación de atletas que debía viajar al Sudamericano de atletismo que se llevó a cabo en 2021 en Guayaquil, Ecuador.

La crisis deportiva

Lo que ocurre afuera de la cancha en Independiente, repercute adentro. El Rojo está penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023 con 10 puntos gracias a una victoria, siete igualdades y cinco derrotas, la última contra River 2 a 0 en el estadio Monumental. El único cotejo en el que sonrió fue en el de la primera jornada contra Talleres de Córdoba, por lo que hace 12 duelos que no lo hace.

Desde que asumió Ricardo Zielinski en el clásico de Avellaneda contra Racing, igualó y perdió. Su próximo rival será, el domingo 30 de abril, Belgrano de Córdoba en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

