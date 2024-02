escuchar

Parecía un triunfo asegurado el de Independiente en Avellaneda, más allá de los embates de Rosario Central en la búsqueda del empate. Se jugaba el sexto y último minuto de los agregados por Leandro Rey Hilfer, el árbitro del encuentro, y una acción generó múltiples reacciones que se extendieron durante un buen rato una vez terminado el partido y hasta en las declaraciones posteriores a la victoria por 1 a 0 del Rojo.

Un tiro libre al área de Independiente era la última posibilidad para los rosarinos de levantar el 0-1 que sobrellevaban tras el gol convertido por Federico Mancuello en el primer tiempo. El largo envío aéreo fue ganado por Mallo, que de cabeza dejó solo a Cervera frente a Rey; el arquero se hizo gigante al tapar con la pierna izquierda a lo Dibu contra Francia, pero en el área chica. Pero no terminó todo allí, ya que el rebote salió hacia arriba y Quintana, que saltó más que el guardameta, arremetió e impulsó la pelota dentro del arco. Inmediatamente, Rey Hilfer anuló el gol por interpretar que el central del equipo rosarino metió el brazo para impedir que Rey llegara al balón.

La jugada de la polémica

Fue entonces cuando todos los jugadores de Central rodearon enloquecidos al árbitro, que se mantuvo en su decisión de cobrar la infracción en favor de Independiente. Solo se jugaron algunos segundos más y marcó el final del encuentro. Mientras el público convertía al estadio en una caldera de algarabía y los futbolistas locales expresaban su alegría por el triunfo conseguido, todos los visitantes fueron a increpar a Rey Hilfer. Entre ellos, apareció el técnico canalla, Miguel Ángel Russo, que visiblemente desencajado buscaba explicaciones de la máxima autoridad del encuentro. En el medio hubo forcejeos con la seguridad privada y la policía, que intentaba preservar la integridad del referí. “Que me agarrás”, repetía un Russo furioso luego de que una efectiva policial lo tomara del brazo para sacarlo de la escena.

La furia de Russo y de todo Central

Con los ánimos ya más calmados, ninguno de los protagonistas salió de su posición. Por el contrario, cada uno expresó y reafirmó su punto de vista respecto de la jugada del final, que pudo haber cambiado el marcador cuando al encuentro ya no le quedaba tiempo.

Miguel Russo, por ejemplo, apuntó a que le resultó extraño que el VAR no llamara al árbitro para que revisara la jugada. “Yo miro que Quintana salta antes que el arquero, me extraña que no sé si el VAR la revisó o no. Son cosas que te pueden pasar”, dijo el DT en la conferencia de prensa, y también hizo un breve análisis del partido: “Fue trabado, peleado y luchado. Estamos arrastrando el cansancio en algunos. Tuvimos situaciones de gol, lo podríamos haber empatado. El equipo no tuvo el fútbol que estamos acostumbrados, pero buscó hasta el final. Tenemos que mejorar para jugar el sábado”.

Pero también se esperaba la palabra de los protagonistas directos de la jugada de la controversia. Carlos Quintana se lamentó por lo que consideró un error del colegiado: “Más allá de cómo fue el partido, creo que era para empatar y por una mala decisión del árbitro nos quedamos sin nada. Yo salto limpio, él queda mal parado mirando el arco y se encuentra conmigo arriba. El referí no tuvo agallas para ir a ver la jugada”.

La palabra de Quintana

En tanto, Rodrigo Rey dio su punto de vista sobre la jugada y estimó que Rey Hilfer hizo lo correcto. “Él [por Quintana] va a decir que fue gol y yo que fue foul. Es una jugada típica, con que me toque la mano hace que yo pierda el control de la pelota. Es foul”. Con respecto a la salvada ante la definición de Cervera -jugada que quedó algo opacada por la acción siguiente con Quintana-, el arquero sonrió cuando se le mencionó que fue similar a la de Dibu Martínez ante Kolo Muani: “Es muy lindo que pongan mi nombre junto al del “Dibu” Martínez, que es uno de los mejores arqueros del mundo”.

