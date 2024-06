Julio Vaccari, el elegido por Independiente para traer soluciones y un poco de paz

Escuchar

En Independiente ningún hincha baja la guardia. Ni siquiera después del alivio de un triunfo como el de la noche del miércoles, ante Banfield, que permitió cortar una sequía de triunfos en el Libertadores de América después de cinco partidos y poco más de tres meses. Y nadie baja la guardia porque el clima sigue siendo tenso frente a una dirigencia que no ha acertado en casi ninguna decisión deportiva desde que asumió en un club institucionalmente en llamas, allá por octubre de 2022. La decisión de Carlos Tevez de dar un paso al costado puso patas para arriba una situación que ya venía mal. Y cuando el casting había dado con el nombre para la sucesión, llegó otro papelón: Nicolás Larcamón, que supuestamente había dado su palabra de tomar el mando, cambió su parecer en veinticuatro horas y dejó a todo el mundo rojo sorprendido. Otro foco de incendio. Se recurrió, finalmente, a otro nombre que estaba en la lista de candidatos: Julio Vaccari, que luego de cabildeos, reuniones y pedido de días, estará firmando su vínculo este jueves.

La situación se vivió como un deja vu de lo ocurrido en 2023, cuando fracasó el proyecto de Leandro Stilitano, un ciclo que arrancó de manera improvisada y terminó muy mal. Tras el despido y negativas por todos lados, alguien sugirió al uruguayo Pablo Repetto. Cuando parecía todo acordado, estalló una interna de gestión que desembocó en la renuncia de Fabián Doman a la presidencia. Ante este panorama de inestabilidad e incertidumbre, Repetto dijo “no, gracias”. Finalmente, después de un par de días de furia de los hinchas y desconcierto de los dirigentes, se acordó la llegada de Ricardo Zielinski. El caso de la misteriosa negativa de Larcamón veinticuatro horas después de que todos daban por segura su llegada remitió a aquellos convulsionados días del primer trimestre de 2023. Ahora, Julio Vaccari es el elegido para conseguir soluciones deportivas y un poco de paz en estos momentos de turbulencia.

Néstor Grindetti (presidente), Daniel Seoane (secretario general) y Carlos Montaña (vicepresidente), integrantes de la mesa chica de la Comisión Directiva de Independiente LA NACION/Gonzalo Colini

Quienes lo conocen sugieren que su perfil es ideal para este momento de Independiente. En eso coincidió Hugo Tocalli, coordinador de las divisiones juveniles y quien se hizo cargo interinamente del equipo profesional en estos últimos tres partidos, antes del receso por la Copa América. “A Vaccari lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Él se va a encontrar con un grupo de jugadores que quiere que Independiente salga, que se clasifique a las copas. Veo un futuro muy lindo”, se entusiasmó Tocalli, que en su momento les planteó a los dirigentes que quien asumiera debía tener muy en cuenta a los futbolistas de la casa. Y en un panorama de incertidumbre con respecto al mercado de pases -Independiente está inhibido para incorporar debido a las deudas-, Vaccari se presume como un hombre indicado por su propensión a darles lugar a los juveniles.

Otro que dio buenas referencias de primera mano es Kevin López, el mediocampista de Independiente que se encuentra a préstamo en Defensa y Justicia y fue dirigido por el futuro entrenador Rojo: “Julio Vaccari es un excelente técnico. Es muy exigente, trata a todos por igual, y les da mucha importancia a los juveniles. No tengo dudas que, en caso de asumir, le va a ir muy bien”, dijo hace algunos días al programa partidario Infierno Rojo.

¿Quién es Vaccari?

Nacido en Máximo Paz, Santa Fe, Vaccari, de 43 años, es licenciado en Educación Física y comenzó su carrera en ligas regionales de su provincia, más precisamente en los clubes Atlético Paz y Círculo Social y Deportivo General Belgrano. Apasionado del fútbol y de la táctica, todavía puede verse su propio canal de YouTube dedicado a analizar distintas situaciones de juego, tips con ejercicios físicos y varios capítulos dedicados a Marcelo Bielsa. Con casi 100 videos subidos, el canal no registra actividad desde 2020.

El primer salto en el universo profesional lo dio de la mano de Marcelo Bielsa, de quien fue videoanalista externo en la época previa al paso del loco por Athletic Bilbao y Olympique de Marsella. Vaccari integró más tarde el cuerpo técnico de Gabriel Heinze que logró el ascenso de Argentinos Juniors en 2017. Luego, acompañó al Gringo en su gestión en Vélez. Asumieron en un escenario complejo, con el Fortín complicado en los promedios y con un plantel inundado de juveniles. Vaccari solía dirigir entrenamientos cuando Heinze no estaba. Luego de la renuncia del Gringo en 2020, Vaccari siguió ligado al club de Liniers y se hizo cargo de la reserva.

En marzo de 2022, Mauricio Pellegrino renunció a la dirección técnica y Vaccari asumió como DT interino. Era un momento clave, porque Vélez estaba compitiendo en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores. Dirigió 13 partidos y consiguió la clasificación a los octavos de final del certamen continental. Sin embargo, el club contrató al Cacique Medina como entrenador y Vaccari volvió a su lugar en la reserva.

La gran oportunidad le llegó en septiembre de 2022, cuando Defensa y Justicia lo eligió como reemplazante nada menos que de Sebastián Beccacece. Era la primera chance de ser entrenador principal oficial de un equipo de primera. El ciclo de Vaccari en el club de Florencio Varela fue de menor a mayor.

Julio Vaccari celebra una victoria como DT de Vélez, ante Nacional de Uruguay, por la Copa Libertadores 2022 Matilde Campodonico - AP

Debutó contra Argentinos Juniors, el 16 de septiembre de 2022, con un triunfo por 2 a 1. Desde entonces, dirigió al Halcón en 90 ocasiones, con 42 triunfos, 25 empates y 23 derrotas. Tomó al equipo en la Liga Profesional 2022 ya comenzada y terminó 12° de 28 equipos. En la Copa de la Liga 2023 tuvo un flojo desempeño y finalizó antepenúltimo en su zona. Pero ya en la Liga Profesional de ese año culminó sexto (por su ubicación en la tabla general de la temporada se clasifico para la Sudamericana) y en la reciente Copa de la Liga 2024 se clasificó para los cuartos de final, donde fue eliminado por penales por Argentinos Juniors.

Lo mejor del período en Defensa fue su labor en la Copa Sudamericana 2023, en la que llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por Liga de Quito, que luego sería campeón.

El final de su ciclo fue con dos conferencias de prensa que denotaron un estado de ánimo cambiante. La primera fue tras la derrota como visitante ante Huracán, por la primera fecha de la Liga Profesional. Visceral y analítico por naturaleza, el DT se expresó con un exabrupto luego de alguna consulta incómoda. Tras un encuentro signado por algunos errores del árbitro Darío Herrera que perjudicaron al Halcón, Vaccari apareció visiblemente alterado: “Yo soy el primero que hago autocrítica cuando perdemos; soy el primero que sufro y que lloro”, comenzó su verborrágica alocución. Y fue subiendo la temperatura: “A mí me chupan las pelotas lo que me digan, o que me tengo que ir o no, porque tengo en claro que las reglas del juego son estas y yo las acepto jugar. Pero sí me da mucha bronca cuando dicen por mis jugadores. Paren, muchachos. Lo que hicieron estos chicos es tremendo. Ahora, si ya quieren vender como que Defensa porque perdió este partido, y dos partidos, y tres partidos es fracaso, no estoy de acuerdo”, explotó.

Julio Vaccari, durante un entrenamiento de Defensa y Justicia Twitter Defensa y Justicia

Solo tres días pasaron y Vaccari sabía que tenía un desafío crucial. Necesitaba ganarle a Independiente de Medellín para mantenerse con posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana. Pero el esfuerzo no le alcanzó: el 1 a 1 lo condenó a la eliminación cuando aún resta un partido, de local, ante César Vallejo, de Perú. Finalizado el encuentro, se sentó en la sala de conferencia de prensa con el delantero Nicolás Uvita Fernández a su lado. Y con la voz tomada por la emoción, Vaccari anunció: “No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto numero uno, agradecerles a Diego [Lemme, presidente del club] y a Christian [Bragarnik, director deportivo] por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución, y como segundo punto de esto, agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo”, comenzó.

"DECIRLES QUE NO VOY A SER MÁS EL ENTRENADOR DE DEFENSA Y JUSTICIA...". Así comunicó Vaccari su salida del Halcón, tras empatar ante DIM y quedar eliminado de la #Sudamericana.#SportsCenter pic.twitter.com/F0R4SxVvJq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2024

Junto a él, Uvita Fernández también lucía afectado por el momento. Vaccari continuó: “Segundo en orden de importancia y tal vez lo más importante que me pasó en este tiempo, agradecerles a estos jugadores, este grupo humano que para mí es tremendamente valioso, capital de la institución que me ha hecho crecer mucho como entrenador pero mucho más aún como persona. Soy un privilegiado. De todos los entrenadores del fútbol argentino, el más privilegiado”.

Aunque restan las confirmaciones, lo acompañarán colaboradores que ya estuvieron con él en Vélez y Defensa y Justicia. Gastón Saccani y Gino Pavone serán ayudantes de campo, Matías Palarino, el preparador físico y Gustavo Sikan, el entrenador de arqueros. A ellos se les sumaría un nombre conocido en Independiente: Gastón Machín, a quien Vaccari conoce de cuando formó parte del cuerpo técnico de Heinze en Argentinos Juniors. Machín fue un mediocampista que jugó más de 70 partidos en el Rojo entre 2006 y 2009.

Vaccari presenta poca experiencia en un camino propio, pero mucha al lado de nombres importantes. Llega con una idea clara, que bien podría encajar con la filosofía de Independiente, cascoteada por los vaivenes en los últimos años.