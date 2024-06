Inglaterra vs. Eslovenia y Dinamarca vs. Serbia: bostezos que les auguran futuro corto en la Eurocopa

Escuchar

Cuatro ceros tan redondos como el mayor de los bostezos definieron el grupo de la Eurocopa peor jugado. Dos empates con nada cerraron una zona, la C, en la que hubo cinco igualdades en seis partidos y apenas siete goles. Celebró más que ninguno otro Eslovenia, que en el día en que celebraba el 33er aniversario de su independencia se clasificó por primera vez en su historia para la etapa de playoffs de un gran torneo. Se proclamó ganador Inglaterra, con muchas más preocupaciones que alegrías. Quedó fuera Serbia, eliminado pese al apoyo de Novak Djokovic en las tribunas. Y se conformó Dinamarca, a la que le faltó ambición para alcanzar la punta y ahora tendrá el “castigo” de enfrentarse con Alemania en los octavos de final.

Todo fue tan parejo que para definir el segundo lugar se debió recurrir al séptimo criterio de desempate: Dinamarca y Eslovenia igualaron en todo, incluso en tarjetas amarillas, y fue el ranking UEFA, elaborado en función de lo realizado durante las eliminatorias para el certamen, el que colocó como escoltas a los nórdicos.

Jude Bellingham, una maravilla en Real Madrid, está apático en la Eurocopa, desconocido, como el resto del conjunto británico; la zona C ofreció apenas 7 goles en los 6 encuentros. ADRIAN DENNIS - AFP

Los ingleses confirmaron que están muy lejos de ser un equipo y que las ácidas críticas a la dirección de Gareth Southgate tienen razón de ser. Desistió el entrenador de colocar a Trent Alexander-Arnold como acompañante de Declan Rice en la mitad de la cancha, reemplazado por Conor Gallagher, pero no modificó nada más, y el andar del conjunto británico siguió siendo tan aburrido, previsible y lento como en los partidos anteriores. De hecho, a la vuelta del descanso también quitó a Gallagher para probar con Kobbie Mainoo, con el mismo resultado.

Síntesis de Inglaterra 0 vs. Eslovenia 0

Jude Bellingham parece otro jugador, apático y desconocido; Phil Foden está desperdiciado sobre la izquierda; Harry Kane es absorbido por los defensores centrales rivales y Bukayo Saka tiene apagada la chispa. Inglaterra no funciona y deja poco como para rescatar, y ya resulta difícil mantenerle el cartel de favorito. Eslovenia le opuso un 4-4-2 con las líneas apretadas, apostó por el empate desde los 30 minutos del primer tiempo y pasó muy pocos sobresaltos para alcanzarlo.

Más rugby que fútbol en esta acción de Serbia vs. Dinamarca: el arquero Predrag Rajkovic tacklea al danés Jonas Wind en una acción que ya está anulada; los escandinavos terminaron pasando de rueda. FABRICE COFFRINI - AFP

Serbia, por su parte, se había ganado la chance de pelear por el pase a la siguiente rueda con un gol milagroso en el tiempo adicional frente a los eslovenos. Sólo necesitaba una victoria, pero recién se dio por enterado en el cuarto de hora final. Hasta entonces Dragan Stojkovic había plantado un equipo cuyo mayor interés era no recibir goles. Lo consiguió, un poco porque se defendió bien, y mucho porque Dinamarca tampoco les puso un plus de energía a sus ataques. Fue más y creo casi las únicas situaciones para convertir que tuvo el encuentro, pero prefirió caminar por la cornisa en los últimos minutos (si hubiera perdido habría quedado eliminado). Tanto, que a los 92 a Sergej Milinkovic-Savic le quedó suelta una pelota en la puerta del área y no la aprovechó: tiró suave, a colocar, y controló sin problemas Kasper Schmeichel.

Compacto de Dinamarca 0 vs. Serbia 0

El fútbol nos tiene habituados a las sorpresas, pero si hay que guiarse por lo visto, ninguno de los tres que avanzaron a los octavos merece ir mucho más allá. El grupo C, que prometía magia, terminó siendo el más pobre, entregando nada por aquí y nada por allá.

Uno de los mayores atractivos del 0-0 entre Serbia y Dinamarca: la presencia de Novak Djokovic; el máximo campeón de torneos de Grand Slam se fue sin la clasificación para los octavos de final. FABRICE COFFRINI - AFP