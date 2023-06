Insólito: entró para ayudar a Aldosivi a buscar el empate en Mendoza, pero metió un planchazo y lo echaron: cuánto tiempo estuvo en la cancha

escuchar

No son buenos tiempos para el Tiburón. Por ahora, con pocas aspiraciones de ascenso como uno de los participantes del certamen de la Primera Nacional, aunque recién está concluyendo la primera rueda. La mirada de Aldosivi, de Mar del Plata, apunta hoy por hoy más a salvar la categoría. Está en los últimos puestos de la Zona B del torneo, ubicado 14°, con 19 puntos en 18 partidos disputados. Apenas consiguió cinco victorias, más cuatro empates y sufrió nueve derrotas. Descienden los últimos de cada zona, mientras que los penúltimos juegan entre sí para definir el tercer descenso. Abajo suyo Aldosivi tiene apenas cuatro equipos: Racing, de Córdoba (18), Tristán Suárez (16), Villa Dálmine (14) y Chaco For Ever (13).

Le tocaba enfrentar este sábado al peor rival del momento: Independiente Rivadavia, en Mendoza. El líder de la Zona B, con 37 puntos. Hasta aquí, el candidato a pelear por el ascenso directo con el ganador de la Zona A, que por ahora encabeza Agropecuario. Las máximas amenazas de Independiente Rivadavia son Chacarita (siempre protagonista) y Deportivo Maipú, ambos con 33 puntos.

La ilusión de Aldosivi tomó otra dimensión cuando, a los 20 minutos, se puso en ventaja, con gol de Claudio Riaño, ex jugador de Independiente y Boca, entre otros, que con 34 años sigue mostrando su olfato en el área. Pero la alegría del Tiburón duró poco: a los 23 igualó el paraguayo Alexis Arce. Y nuevamente el delantero marcaría a los 9 minutos de la segunda etapa. Cuesta arriba para Aldosivi.

El entrenador de Aldosivi, Fernando “Teté” Quiroz, ya había realizado dos variantes a los 17 minutos del segundo período, y nuevamente casi en simultáneo mandó a la cancha a Elías Torres y a Facundo de la Vega, cuando restaban aproximadamente 15 minutos del tiempo reglamentario. Concretamente, De la Vega ingresó a los 30 minutos. Nadie imaginaba lo que sucedería apenas unos segundos después.

De la Vega, de 20 años, con mucho entusiasmo, recibió un rechazo de un compañero y encaró por el sector derecho. Entre un mal pique y su energía pasada de revoluciones, la pelota se le fue un poco larga y se tiró a los pies. Llegó un segundo tarde, impactó con un terrible planchazo sobre la rodilla izquierda del defensor Mauro Maidana. La infracción fue a apenas 36 segundos de haber entrado en la cancha. Y el referí, Lucas Comesaña, jamás dudó sobre la decisión.

Que se demoró solamente por el arremolinamiento de jugadores. La determinación del referí no fue protestada por De la Vega, que seguramente no podía creer lo que acaba de ocurrirle. ¿Cuánto estuvo en la cancha, desde que ingresó hasta que vio la tarjeta roja? Fueron 62 segundos. En las tribunas, algunos hinchas mendocinos ironizaban: “Este ni se va a duchar...”

