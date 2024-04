Instituto vs. River Plate, por la Copa de la Liga 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

La Copa de la Liga Profesional no detiene su rumbo y a partir de este sábado se disputa la última fecha de la etapa de grupos, con enfrentamientos destacados entre equipos que pelean por ingresar a los cuartos de final, como así también entre otros que luchan por sumar puntos en la Tabla Anual para no descender al final de la temporada. Uno de los encuentros atractivos de la jornada final es el que protagonizarán Instituto y River Plate este lunes a las 20 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión exclusiva de ESPN Premium. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El Millonario no puede confiarse. Depende de sí mismo para asegurarse la clasificación a los cuartos de final del primer torneo nacional del año. Pero debe sumar. De lo contrario, pasará a depender de otros resultados. Actualmente se ubica en la 3° posición del grupo A con 24 puntos, dos menos que el líder Argentinos Juniors y dos más que Independiente y Vélez, que hasta el momento se encuentran fuera de la zona de clasificación. Una derrota lo clasificaría únicamente si el Rojo y el Fortín ganan.

La Gloria, por su parte, está 7° con 17, por lo que ya no tiene posibilidades de avanzar de ronda. En simultáneo se disputan otros tres partidos que definirán a los clasificados de la zona A: Argentinos Juniors (1° - 25 puntos) vs. Barracas Central (2° - 25); Independiente (5° - 22) vs. Talleres (4° - 23°) e Independiente Rivadavia (14° - 8) vs. Vélez (6° - 22). La zona B, en tanto, se define el martes con cuatro partidos al mismo tiempo: Boca Juniors (5° - 22) vs. Godoy Cruz (1° - 29); Belgrano (11° - 14) vs. Racing (6° - 21); Defensa y Justicia (4° - 23) vs. Newell’s (7° - 21), y Lanús (3° - 23) vs. Estudiantes (2° - 24).

Instituto vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Lunes 15 de abril.

Hora: 20.

Estadio: Monumental de Alta Córdoba.

Árbitro: Silvio Trucco.

Instituto vs. River Plate: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 20 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.78 contra los 4.65 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

River es el favorito a quedarse con los tres puntos en el partido de este lunes ante Instituto Manuel Cortina