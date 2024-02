escuchar

Inter Miami, con Lionel Messi, llega al final de una extenuante pretemporada. Desde las 21.30, hora de Argentina, el conjunto de la MLS estadounidense se enfrenta con Newell’s Old Boys, el equipo rosarino que vio nacer a la Pulga, y en el que se destacó como futbolista Gerardo “Tata” Martino, entrenador de las Garzas de Miami. El encuentro tendrá otro atractivo: Messi vs. Ever Banega, que tendrá la camiseta número 10.

PT, 37m: Otra chance para Messi, ahora de tiro libre

El árbitro inventa una mano de Julián Fernández que no existe y la Pulga goza de un tiro libre en la puerta del área. La empalma de zurda y el arquero Hoyos hace vista. La pelota se va afuera por muy poquito, cuando parte del estadio gritaba el gol del rosarino.

PT, 31m: Sale Banega y entra Miljevic

Pensando en el desgaste físico y en la Copa de la Liga, Larriera saca de la cancha a Ever Banega. En su lugar ingresa el ex Argentinos Juniors Matko Miljevic.

PT, 30m: Slalom de Messi, imparable

En la más clara de todo el partido para el equipo local, Messi triangula con Julian Gressel, cambia el ritmo y no le pueden sacar el balón. Se desmarca y enfila hacia el arco. La pelota sale muy cerca del palo derecho de Hoyos.

What a run by Lionel Messi and he nearly scores! 🤯pic.twitter.com/a0HoqvKaRT — Stop That Messi (@stopthatmessiii) February 16, 2024

PT, 28m: Llega Newell’s y casi anota Ramírez

El uruguayo Juan Ignacio Ramírez está a punto de convertir tras una gran asistencia de Guillermo Balzi. Define algo incómodo, con el botín derecho, y con la marca detrás suyo. Drake Callender, el arquero de Inter, adivina el remate y alcanza a despejar. Llegaron los rosarinos.

PT, 20m: El árbitro va al VAR por un contacto de Vangioni a Suárez

Hay un choque entre Vangioni y Suárez. El capitán del equipo argentino erra a la pelota e impacta en el fÍsico del uruguayo. El delantero pide córner. El contacto existe, pese a que Vangioni levanta sus manos. Suárez, luego, se deja caer. Rubiel Vázquez, el árbitro, observa varias repeticiones. y confirma que “no hay penal”. Las acciones se reanudan con un saque de arco.

PT, 18m: Inter es superior

El equipo de Miami empieza a parecerse a lo que quiere su entrenador. Mueve la pelota de una banda a la otra y encuentra espacios. La jugada termina con el paraguayo Diego Gómez solo en el corazón del área, pero le erra a la pelota. Y el ataque se diluye.

PT, 10m: Messi asiste a Gómez y... salva Hoyos

Messi arma la jugada, que termina con una asistencia al vacío para su compañero paraguayo. El campeón preolímpico alcanza a definir, pero salva Lucas Hoyos y el partido sigue 0 a 0.

PT, 2m: Primera chance para Inter

Nicolás Freire está a punto de convertir su primer gol con la camiseta rosa: el centro de su compatriota Tomás Avilés es impactado por el ex jugador de Argentinos Juniors. El cabezazo, de pique al suelo, se va muy cerca del arco defendido por Lucas Hoyos. En un estadio que no está completo, el local tiene la posesión de la pelota y domina el trámite.

21.43 ¡Se juega en Fort Lauderdale!

El árbitro da la orden e Inter Miami y Newell’s ya juegan en el DRV PNK Stadium.

21.38 Los equipos salen a la cancha

Con Lionel Messi como capitán, Inter Miami sale al césped para jugar el amistoso con Newell’s, que tiene a Ever Banega. El partido marca el debut de Luis Suárez en el DRV PNK Stadium, mientras que Nicolás Freire tendrá su estreno absoluto con el equipo de camiseta rosa. En el equipo rosarino, el capitán es Leonel Vangioni. Dirige el estadounidense Rubiel Vázquez.

20.55 Newell’s, con Banega y Pablo Pérez desde el arranque

Pablo Pérez, que en rigor es futbolista de Sarmiento de Junín, jugará desde el inicio con la camiseta número 8 de Newell’s, el número que usó en la mayor parte de su carrera. Además, Ever Banega tendrá la 10. Y Guillermo Balzi acompañará en la delantera al uruguayo Juan Ignacio Ramírez y a Brian Aguirre.

20.30 Confirmado Inter Miami: Messi es titular

La Pulga vuelve a ser titular en Inter Miami. No ocurría desde el 29 de enero, cuando el rosarino jugó desde el inicio el encuentro contra Al-Hilal en Riyad (Arabia Saudita). Ese día convirtió un gol en la derrota por 4-3 de su equipo. Hoy, ante Newell’s, compartirá la delantera de Inter Miami con el uruguayo Luis Suárez. Además, otros dos argentinos arrancarán el partido: Tomás Avilés (ex Racing) y Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors), quien debutará esta noche con la camiseta rosa.

20.20 El extraño caso de Pablo Pérez

Pablo Pérez no quiso perderse el amistoso en Estados Unidos. El mediocampista, referente de Newell’s en los últimos años, firmó con Sarmiento de Junín a comienzos de esta temporada, pero incluyó una cláusula en su contrato que le permitiera estar presente este jueves en Estados Unidos. Los juninenses, entonces, lo perderán por dos fechas de la Copa de la Liga. Y lo verán por streaming con los colores rojo y negro ante el equipo de Messi.

20.15 Inter busca la primera victoria de toda la pretemporada con Messi

El Tata Martino no podrá sacar demasiadas conclusiones de su pretemporada. Hasta acá, el equipo empató 0-0 con El Salvador, perdió 1-0 con FC Dallas, cayó con Al-Hilal (4-3) y con Al-Nassr (6-0), le ganó 4-1 a Hong Kong FC -sin la Pulga, aquejado de un edema en una de sus piernas- e igualó 0-0 con Vissel Kobe en Japón. De regreso luego de pasarse más de 30 mil kilómetros en el aire, el entrenador argentino querrá que su equipo muestre un mejor fútbol ante Newell’s, el equipo en el que todo comenzó. Tanto para Martino como para Messi.

20.05 Los rojinegros copan Miami

La cuenta oficial en X (ex Twitter) de Newell’s mostró a los hinchas del equipo leproso yendo hacia en DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (50 kilómetros al norte de Miami, en Estados Unidos) para el amistoso contra Inter Miami. Los argentinos llenaron un micro, al que decoraron con los colores rojinegros y le pusieron una bandera con la inscripción “Hoy como siempre”. El equipo dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera, una de las sensaciones de la Copa de la Liga 2024, tendrá apoyo incondicional en el estadio.

No importa hora ni lugar 👊🏼



🚩 ¡Siempre va a estar! 🏴 pic.twitter.com/fhJ9PJqQK3 — Newell’s Old Boys (@Newells) February 15, 2024