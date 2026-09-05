Internacional vs. Santos, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Internacional y Santos, correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A, se disputará este domingo 6 de septiembre a las 16.00 h en el Estadio Beira-Rio, ubicado en Porto Alegre.

El momento de los equipos

Internacional llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber caído derrotado por 3-2 ante Bahía en su última presentación. Por el contrario, Santos atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Corinthians, resultado que intentará revalidar fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión en el Beira-Rio para dejar atrás el traspié sufrido en la fecha anterior. Del otro lado, la visita llega con el impulso anímico que genera un triunfo reciente, buscando ajustar detalles para sumar puntos importantes en condición de visitante en esta etapa del campeonato.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para ambos clubes: mientras que Internacional necesita imperiosamente volver a sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla, Santos intentará mantener la racha ganadora para consolidarse y seguir escalando posiciones en el Brasileirao Serie A.