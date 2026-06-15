Irak vs. Noruega por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Irak y Noruega correspondiente al grupo I se disputará este martes 16 de junio a las 19.00 h en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a esta primera jornada del Mundial 2026 con la expectativa puesta en sumar sus primeros puntos en la fase de grupos. Tanto Irak como Noruega buscarán plasmar sus ideas tácticas en un debut que resulta fundamental para comenzar con solidez su camino en el certamen.

Números que anticipan el duelo

Al tratarse del debut en la competencia para ambos combinados, el rendimiento previo en torneos oficiales y la capacidad de adaptación al escenario en Foxborough serán factores determinantes para el desarrollo del encuentro. Históricamente, el duelo representa un choque de estilos entre el fútbol asiático y el europeo en el marco de una cita mundialista.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo I. Sumar de a tres en el debut no solo otorga una ventaja competitiva inmediata en la tabla de posiciones, sino que también brinda la confianza necesaria para afrontar los compromisos restantes de la primera etapa del torneo.