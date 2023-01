Javier Mascherano dio a entender que se va de la selección argentina sub 20, tras el fracaso en el Sudamericano de Colombia

escuchar

Las derrotas, los errores garrafales de sus dirigidos en la cancha, el juego tibio, la eliminación temprana y hasta los memes y las tendencias en las redes sociales. El Sudamericano Sub 20 de Colombia fue de principio a fin un suplicio para la selección argentina y, sobre todo, para Javier Mascherano, que después de la caída contra el local, consumado el fracaso en el certamen, dio a entender que no seguirá siendo el director técnico nacional.

“No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haberlos ayudado. Es una generación de futbolistas increíbles y está claro que el que ha fallado acá soy yo, al no transmitirles la confianza y la tranquilidad para poder jugar como ellos saben y como me lo mostraron durante todo el proceso”, empezó diciendo en su contacto con los periodistas en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero, de Cali. “El fútbol es esto. Más allá de la realidad de lo duro que era el partido, al menos me quedo con la tranquilidad de que se vio un poco de todo lo que estuvimos haciendo en el proceso”, suavizó luego del 0-1 contra Colombia, decisivo para el futuro del equipo en el torneo y más allá.

Adiós al Sudamericano, al Mundial y a los Panamericanos: el traspié frente a Colombia desencadenó una serie de frustraciones grandes para la Argentina sub 20. Fernando Vergara - AP

Sin alcanzar el hexagonal final, el seleccionado no solamente no ganará el Sudamericano: tampoco accederá al Mundial de Indonesia ni se clasificará para los Juegos Panamericanos de Santiago, las demás competencias sub 20 de este año. “Nunca llegamos al nivel al que podíamos llegar. Este equipo puede jugar muchísimo mejor y repito que claramente el responsable soy yo, por no haberlos convencido de jugar en el nivel en el que ellos juegan”, siguió la autocrítica el ex mediocampista y capitán de la selección mayor.

La palabra de Mascherano

🇦🇷 MASCHERANO HABLÓ TRAS LA ELIMINACIÓN



El DT de la Selección Argentina sub 20 declaró tras la derrota de la Selección Argentina: "Acá el que falló soy yo" pic.twitter.com/wZDIFfXvoL — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2023

Ya no le quedan competencias por bastante tiempo a este equipo juvenil de AFA, y entonces el su entrenador parece tener un porvenir nítido en el corto plazo: dejar de ser tal cosa. “No hay demasiado que pensar. Obviamente, sí agradecer a todos. Al presidente [Claudio Tapia], por la oportunidad. A los clubes, porque siempre nos han dado una mano, nos han dado los jugadores; los hemos molestado mucho durante todo el año, inclusive ahora, durante toda la preparación, y siempre han puesto los jugadores a disposición. No tengo mucho por decir: no hay excusas. Acá el que falló soy yo y tengo que hacerme cargo”, enfatizó el ex jugador de River y Barcelona, entre otros clubes.

El sub 20 dirigido por Mascherano no dio pie con bola en Colombia y, salvo un brusco cambio en la situación, el santafesino no seguirá al mando. JOAQUIN SARMIENTO - AFP

“¿Vas a seguir?”, se le consultó, ante tanta autocrítica. “No, no creo. Lo mejor ahora es volver a Argentina, estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. No es fácil que te den esta oportunidad de dirigir a la selección argentina, a este tipo de futbolistas. Y bueno: he fallado, y tengo que reconocerlo”, dijo Mascherano, una vez más, quien ya había asumido crudamente culpas durante el certamen, principalmente luego del traspié en el clásico contra Brasil (1-3).

El DT anticipa su salida del sub 20

🇦🇷 MASCHERANO, TRAS LA ELIMINACIÓN: "NO CREO (SEGUIR). LO MEJOR AHORA ES ESTAR TRANQUILO"



El técnico de la Selección Argentina sub 20 habló tras la derrota con Colombia: "Muy agradecido por la oportunidad. Fallé y tengo que reconocerlo" pic.twitter.com/6vWkhoTJTj — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2023

Frente a la repregunta, el santafesino no dejó explícito lo que piensa hacer, pero sí muy implícito. Sólo una rotunda negativa de Claudio “Chiqui” Tapia parece poder torcer la determinación que trasunta Mascherano. “Seguramente hablaremos. Tengo una relación espectacular con el presidente, con todos. Y ya te digo: estoy muy agradecido por todo. ¿Listo?”, se despidió, apurado, con una sonrisa tan tímida como triste.

