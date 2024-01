escuchar

El empate 1 a 1 del Sub 23 de Argentina ante Paraguay, agónico, desató un festejo a mil revoluciones de Javier Mascherano. Anoche, en pleno debut del Preolímpico de Venezuela, al DT se le habrá venido seguramente a la cabeza lo ocurrido hace exactamente un año, cuando el conjunto nacional que dirigía perdía en el primer encuentro justamente ante los guaraníes, por el Campeonato Sudamericano Sub-20. Después, lo conocido: aquel equipo juvenil nunca pudo reencarrilarse y quedó fuera de carrera de manera prematura. Pero anoche, Luciano Gondou, jugador de Argentinos, logró despejar los primeros fantasmas al anotar la igualdad en el minuto 90, con lo que Argentina puede permitirse soñar en el camino hacia París 2024. Así se explica el desahogo sobre la línea de cal de quien fuera el “Jefecito” en su época de jugador.

“Fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que generó más situaciones. En los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo tuvimos varias situaciones de gol, después no pudimos convertir y el partido se emparejó. En el segundo tiempo nos costó el principio pero creo que los cambios refrescaron al equipo. Empezamos a generar y nos pegó de lleno el mazazo del penal. Me quedo con las cosas positivas: el ir a buscar el partido y tener la recompensa final. Era importante no perder por como se dio el partido. Ahora a seguir buscando nuestro mejor nivel para el próximo partido”, analizó el excapitán de la selección argentina.

Luciano Gondou, con la pelota: el salvador de Argentina ante Paraguay JUAN CARLOS HERNANDEZ - AFP

Hubo un punto de inflexión que pareció anticipar el peor final para la Argentina. Acerca del penal cometido por Nicolás Valentini a Leonardo Rivas, que significó la apertura del marcador de Paraguay, Mascherano mostró una visión ambigua: ”El penal a mi criterio es dudoso. Pude que haya sido y puede que no. No me gusta hablar demasiado de los arbitrajes”. y se sinceró: “Todo está claro que la realidad es que cada vez que la Selección compite tiene por objetivo pelear por lo más alto, la clasificación a las Olimpiadas. De todo, yo voy a ser responsable. Lo tengo más que claro. Lo vivo con naturalidad, me gusta el desafío y me siento muy respaldado y seguido por los jugadores. Eso es lo más importante”, aseguró.

Después, Mascherano se refirió al criterio para realizar las variantes, que le dieron otro matiz al equipo: “En el primer cambio, con Baltasar Rodríguez, busqué en el último tercio un jugador de más desequilibrio. Cristian Medina es más de control y combinativo. Baltasar puede con el uno contra uno... Por cómo estaba la cancha necesitábamos ese tipo de jugadores. Con Fede (Redondo) y Claudio (Echeverri) se buscaba reforzar el medio. Fede cubre mucho campo a la hora de presionar. Con Claudio, quisimos juntarlo con Baltasar y Thiago (Almada) para tener situaciones, generar faltas, y jugar con más profundidad. Tanto lo de Luciano Gondou como lo de Juan Nardoni fue para entrar por afuera, ya jugados por jugados. Con Nardoni, quisimos tener el carril para atacar. Con Luciano, era tener un doble nueve, se necesitaba empatar. Había que generar por los costados. El gol viene de esa manera”, comentó.

Las posiciones del grupo B del Preolímpico Sudamericano a París 2024 Canchallena

“Todos están en condiciones de jugar. En ese sentido, tenemos la tranquilidad de saber que los once que inicial pueden ser reemplazados en cualquier momento. Las soluciones que no encontramos en el comienzo del partido las buscamos con los recambios. Hoy dieron efecto, agilizamos el juego, lo que buscamos”, agregó Mascherano, con proyección al encuentro del próximo miércoles ante Perú, que venció a Chile.

Además, a Federico Redondo le preguntaron acerca del estado del campo de juego en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia y el volante de Argentinos Juniors respondió: “El terreno de juego no estaba en las mejores condiciones. A nosotros por el estilo de juego y la intención no nos ayuda mucho eso”, afirmó. En cuanto al respaldo al DT, contó: “La forma de respaldarlo es entender la idea de juego que está muy clara dentro de la cancha. Somos protagonistas siempre. Después los resultados se dan o no. Hoy merecíamos ganar”.

LA NACION