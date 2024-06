Escuchar

Cuando resta poco menos de una semana para que comience la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos, Raphinha, delantero de la selección de Brasil y de Barcelona, le apuntó a Kylian Mbappé luego de que la estrella de Francia opinara que la Eurocopa es más difícil que jugar un Mundial.

“Desafortunadamente para él, y por fortuna para nosotros los sudamericanos, él perdió un Mundial ante una selección sudamericana”, dijo el brasileño en conferencia de prensa. Así, se sumó a otros futbolistas que criticaron al ahora jugador de Real Madrid por desmerecer el fútbol no europeo.

Raphinha fue por más y apuró al francés: “Me gustaría ver a las selecciones europeas jugar las eliminatorias sudamericanas en los campos que enfrentamos, con altitud. Me gustaría saber si es fácil o difícil”. El delantero dijo que también recordaba cuando Mbappé menospreció el fútbol sudamericano previo al Mundial Qatar 2022. El delantero galo había dicho: “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo”.

Más críticas contra el francés: un futbolista brasileño le apuntó a Mbappé por comparar el Mundial con la Eurocopa

Al mismo tiempo, Mbappé consideró que, “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”. Raphinha agregó al respecto: “Creo que su opinión es de él y cada uno piensa lo que piensa, no puedo cambiar su forma de pensar, si él piensa así, problema suyo”.

Días atrás, en una entrevista con ESPN, Lionel Messi también se refirió a las declaraciones de Mbappé, sobre que la Eurocopa era “más complicada que el Mundial”. “Cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima, donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo; a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es [la competencia] más difícil. En el Mundial están los mejores, están todos los campeones del mundo, y creo que por algo todos quieren ser campeones”, enfatizó el capitán de la albiceleste.

El croata Luka Modrić también se hizo eco de las declaraciones de Mbappé, con quien compartirá entrenamientos y partidos en Real Madrid: “No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial es más difícil, porque son selecciones de todo el mundo. Puedo entender lo que dijo Mbappé, pero para mí el Mundial es más difícil”.

