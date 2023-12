escuchar

En la cuenta regresiva, la selección argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano no detiene su preparación de cara al Torneo Preolímpico que se realizará en Venezuela, por eso el entrenador difundió la lista de futbolistas que trabajará desde el martes próximo en Ezeiza para la competencia que está programada para el 20 de enero. Si bien no se trata de la nómina definitiva que participará en el torneo continental, la repetición de algunos nombres permite conocer qué futbolistas podrían quedar en la convocatoria final.

De los 26 futbolistas seleccionador por Mascherano, 19 ya estuvieron en la última convocatoria. Marco Di Césare (Argentinos), Luciano Gondou (Argentinos), Federico Redondo (Argentinos), Juan Sforza (Newell’s), Ian Glavinovich (Newell’s), Francisco González (Newell’s), Rocco Ríos Novo (Lanús), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Pedro De La Vega (Lanús) son los que repiten de los amistosos ante Ecuador. Lo mismo que los cinco seleccionados de Boca: Leandro Brey, Valentín Barco, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina.

Thiago Almada está entre los 26 jugadores convocados por Javier Mascherano Aníbal Greco - La Nación

Los futblistas que se le sumaron a estos que suelen ser elegidos por Mascherano para trabajar para el Preolímpico, se le sumaron Juan Nardoni (Racing), Baltasar Luis Rodríguez (Racing), Pablo Solari (River), Aaron Quirós (Banfield) y Juan Malatini (Defensa y Justicia). Incluso, del exterior llegarán Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Ramiro Enrique (Orlando City), Facundo Farías (Inter Miami) y Thiago Almada (Atlanta United).

La Selección #Sub23 continúa trabajando de cara al #Preolímpico de #Venezuela🇻🇪.



Javier Mascherano convocó a 26 jugadores para entrenar en el Predio Lionel Messi desde el martes, en la última semana del año.



📲 https://t.co/GfwtzFeKRq pic.twitter.com/esgBnAUCta — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 24, 2023

El torneo que disputará la selección argentina sub 23 en Venezuela concederá a las dos mejores equipos un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los equipos participantes son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. El conjunto nacional integrará el grupo B junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, y debutará el 21 de enero frente a Paraguay.

La Selección dirigida por Mascherano se ha preparado para el Preolímpico disputando ocho amistosos a lo largo de este proceso. En septiembre, venció 2-1 y 3-0 a Bolivia. En octubre, tuvo compromisos con ante Venezuela (0-0 y 1-1). En noviembre, se enfrentó con Japón: cayó por 5-2 e igualó 0-0. Y, a principios de diciembre, superó 3-0 y 2-0 a Ecuador.

Valentín Barco una de las joyas de Boca que trabajará con Mascherano FABIAN MARELLI

Mascherano no contaría para esta competencia con varios futbolistas jóvenes que actúan en Europa, ya que los clubes del Viejo Continente no están obligados a ceder a sus jugadores porque las competencias olímpicas no forman parte del calendario oficial de la FIFA, por lo tanto no estarían disponibles Facundo Buonanotte (Brighton), Nico Paz (Real Madrid), Carlos Alcaraz (Southampton), Gastón Ávila (Ajax), Luis Vázquez (Anderlecht) y Bruno Amione (Hellas Verona) .

La lista Sub 23

Marco Di Césare (Argentinos)

Luciano Gondou (Argentinos)

Federico Redondo (Argentinos)

Juan Sforza (Newell’s)

Ian Glavinocich (Newell’s)

Francisco González (Newell’s)

Joaquín García (Vélez)

Santiago Castro (Vélez)

Leandro Brey (Boca)

Nicolás Valentini (Boca)

Valentín Barco (Boca)

Ezequiel Fernández (Boca)

Cristian Medina (Boca)

Lucas Esquivel (Paranaense, de Brasil)

Ramiro Enrique (Orlando City)

Julián Malatini (Defensa y Justicia)

Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Baltasar Rodríguez (Racing)

Juan Nardoni (Racing Club)

Pablo Solari (River)

Aaron Quirós (Banfield)

Pedro De la Vega (Lanús)

Facundo Farías (Inter de Miami)

Thiago Almada (Atlanta United)

Fabricio Iacovich (Estudiantes)

LA NACION