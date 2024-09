Jhonny Quiñónez se fue llorando en Independiente: el DT Vaccari lo había puesto a los 11 minutos del primer tiempo y luego lo sacó

Escuchar

Jhonny Quiñónez no termina de afianzarse en la primera de Independiente. Este domingo, vivió una situación particular en el empate sin goles ante Argentinos Juniors, por la 15° fecha de la Liga Profesional. El volante ingresó a los once minutos del primer tiempo por la lesión de Federico Vera, pero luego fue reemplazado a los 14 minutos de la segunda etapa por Santiago Hidalgo.

Vera, exlateral de Unión, debió dejar el campo de juego por una lesión, pero Vaccari tenía la alternativa de reubicar al chileno Loyola como lateral derecho y hacer ingresar a un volante o delantero. Eligió a Quiñónez, para que se mueva en la mitad de la cancha junto con Iván Marcone y Lucas González.

El futbolista ecuatoriano rompió en llanto cuando llegó al banco de suplentes. Es que sintió el murmullo cada vez que tocaba la pelota y nunca terminó de encajar en el partido. No se pudo ver al mediocampista dinámico y se lo vio impreciso. Incluso vio la tarjeta amarilla.

DURÍSIMA IMAGEN EN AVELLANEDA: Jhonny Quiñónez llorando tras salir en el ST. ¿El detalle? El ecuatoriano había ingresado... ¡a los 11 PT!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/JcxqONRXvk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

¿Qué dijo Vaccari en la conferencia de prensa posterior al partido? “Yo también me hubiera ido muy enojado con el entrenador que me saca. Es así. Se lo dije. Le pedí disculpas a él adelante de todo el grupo y le vuelvo a pedir disculpas acá a Jonhy porque lo que yo hice fue algo mío. Pero bueno... en el partido pasado también puse a un futbolista y lo saqué. Y si yo considero que el equipo necesita algo en un determinado momento, diferente a lo que habías hecho, o a lo que pensabas, muchas veces los partidos van cambiando y vas buscando muchísimo. Por eso estoy pidiendo disculpas a Jonnhy y como la otra vez a Lauti (Millán) por el partido pasado y le voy a seguir pidiendo disculpas a los que le vuelva a pasar. Pero si hay algo o un cambio que yo veo y creo que es un bien para el equipo lo voy a hacer, por más que sea algo negativo para la persona en ese momento, ¿si?”.

Vaccari venía de hacer lo mismo en la fecha pasada, en el empate con Belgrano 1-1 en Córdoba. En esa oportunidad fue con Lautaro Millán. El volante de 19 años había ingresado a los 31 minutos del primer tiempo por la lesión de Saltita González. Y luego fue reemplazado a los 31 de la segunda etapa por Alex Luna.

Y el entrenador agregó este domingo con respecto a estas últimas decisiones: “Lo tengo claro. Sí después de eso, si alguien hace algo que puede dañar a alguien lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Y yo pido disculpas. Jonnhy (Quiñónez) no salió porque hizo algo malo. Salió porque el entrenador pensó que había que hacer otra responsabilidad. Hay que hacerse cargo de las cosas, pedir disculpas. Y también avisar, que lo voy a volver a realizar si creo que es conveniente para el equipo”.

El mediocampista de 26 años había sido sondeado por Central Córdoba de Santiago del Estero para llevarlo como refuerzo en el último mercado de pases, pero finalmente se quedó en el Rojo. Y pretendía relanzar sus posibilidades de la mano de Vaccari.

🙏🏻👹🇦🇹 "LE PEDÍ DISCULPAS. NO SALIÓ PORQUE HIZO ALGO MALO, FUE RESPONSABILIDAD MÍA". Julio Vaccari explicó en conferencia de prensa lo sucedido con Jhonny Quiñónez.



📹 @Carogonzalez03 pic.twitter.com/enfLnR1hKt — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) September 22, 2024

Quiñónez había llegado al Rojo a principios del 2024 por pedido de Carlos Tevez, haciendo al club desembolsar 1.000.000 de dólares por el 50% del pase. Su mejor partido fue el 6 de abril, en el triunfo ante Banfield por 1-0. Hizo el gol de penal por la Copa de la Liga y tras el partido dijo: “Estoy tranquilo, he venido trabajando muchísimo con la confianza de todos los compañeros que me han apoyado desde que llegué. Si bien no fue el inicio que todos esperábamos, como yo también pensaba, pero trabajamos fuera y dentro de la cancha, esto es de todos. Hemos entrenado los penales y el designado era yo. Aprovecho en agradecer a mi esposa e hijos que están en casa y a mi familia en Ecuador, este triunfo es para ellos”. Pero incluso siendo dirigido por Tevez le costó tener continuidad.

En febrero pasado, tras un 0-0 con Huracán en Parque Patricios por la Copa de la Liga, Tevez había ido más allá cuando fue consultado por el rendimiento del ecuatoriano: “Nos van a criticar por Quiñónez. Que sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. No quiero entrar en un tema de raza en este momento porque es algo que se ve, que dicen ‘no puede jugar en Argentina’”. Y había agregado: “Están ensañados con Quiñónez y está bien si me quieren pegar a mí por Quiñónez, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. Yo soy absolutamente responsable”.

Quiñónez nunca logró hacer pie. Y este domingo encima vivió la incómoda situación de haber sido reemplazado en el mismo partido en donde le habían dado la oportunidad de empezar a ganarse a los hinchas de Independiente.

LA NACION