Joan Laporta habló sobre Messi: “Me hubiera gustado que continuara y no supe cómo hacerlo”

Joan Laporta, presidente de Barcelona, contó que se reunió con Jorge Messi “para hablar de un homenaje a Lionel”, y dijo que no hablará de un hipotético retorno del futbolista a Cataluña “por respeto al jugador y al PSG” . “Con el padre de Messi nos hemos visto, sí”, blanqueó el máximo directivo azulgrana. Y agregó: “Hablamos de la situación, lo felicité por la victoria de Argentina (en el Mundial de Qatar 2022) y hablamos del homenaje del Barça a Leo”.

Además, puntualizó que el partido homenaje que el club prepara en el Camp Nou no servirá para financiar una eventual segunda etapa de la Pulga en la entidad catalana. “Lo de Leo no va de dinero; estamos hablando de un homenaje”, puntualizó. Y reiteró que a mediados de 2021 debió elegir entre la economía del club y la renovación del rosarino, quien partió gratis a PSG. “Me hubiera gustado no haber tenido que tomar esa decisión, pero la tenía que tomar. La institución está por encima de cualquier jugador, aunque sea el mejor de la historia. Pero me hubiera gustado que continuara y no supe cómo hacerlo. Elegí la institución ”, confesó Laporta, quien coincidió con Messi en la última gala de los premios The Best. “En París (donde se entregaron los premios) nos vimos de lejos y cruzamos miradas”, evocó.

Los refuerzos para la próxima temporada

Mientras LaLiga advierte al club catalán por sus excesos en los límites presupuestarios, Laporta insistió con que el club podrá incorporar futbolistas a partir de julio, cuando se abre el mercado de fichajes. “Tenemos el límite salarial excedido y esto nos limita mucho. Pero cuando siento hablar de que no podremos contratar...pienso que haremos todo lo posible para poder hacerlo”, se ilusionó el presidente de Barcelona.

Jorge Messi, padre y agente de Lionel, se reunió con Joan Laporta, presidente de Barcelona, para hablar del homenaje del club catalán a su hijo Reuters

Y apuntó contra Javier Tebas, el máximo ejecutivo de La Liga. “Barcelona es un club importante para La Liga y no entiendo que a veces haga comentarios que forman parte de la confidencialidad que debe tener con los clubes. También se pasó, a veces, con una serie de actuaciones que demuestran que tiene una cierta obsesión con el Barcelona. Espero que la relación con LaLiga mejore, porque estar enfrentados no nos beneficia ni a nosotros ni a LaLiga”, asumió.

Laporta volvió a desligarse del llamado “caso Negreira”, en el que se acusa al club catalán de haberle entregado dinero en efectivo a un integrante del consejo arbitral. “El club no ha tenido la intención de comprar a los árbitros. Rotundamente, nunca. La contundencia de los hechos contradice a los que quieren cambiar el relato. Barcelona no saldrá perjudicado; en todo caso sería víctima”, se defendió Laporta.

El futuro de Xavi

En otro de los pasajes de su conferencia en el Círculo Ecuestre para conmemorar sus dos años de gestión, Laporta se refirió a la continuidad del entrenador, Xavi Hernández. “Hay que renovarle porque se la jugó. Conoce el club y defiende el estilo genuino del Barcelona”, anticipó el presidente de Barcelona. Y agregó: Es un hombre que no hace estirar más el brazo que la manga, que no pide locuras y comprende la situación del club”. El contrato de Xavi, sustituto del holandés Ronald Koeman en noviembre de 2021, vence en junio de 2024.

Joan Laporta, presidente de Barcelona, dijo que quiere renovar a Xavi Hernández, el entrenador del primer equipo, cuyo contrato vence a mediados del año que viene

“Xavi está haciendo un gran trabajo”, valoró Laporta. Y continuó: “Nosotros hicimos el trabajo de reforzar al equipo y Xavi es un técnico agradecido. Nos ha llevado a esta situación, a estar a nueve puntos del segundo (Barcelona tiene 62 unidades y le sigue Real Madrid, con 53). “La voluntad es mantener esta distancia hasta el partido de casa contra el Madrid, que nos orientará aún más para ganar el título de LaLiga, que es la prioridad desde el inicio de la temporada”, remarcó el presidente azulgrana.

Otro nombre propio que apareció en la conferencia del máximo dirigente del club catalán fue Sergio Busquets, el mediocampista histórico del club cuyo contrato termina en junio y la entidad pretende que continúe: “Es fundamental en el vestuario, tiene una manera de jugar que crea nuestro sistema y Xavi quiere que siga. No le hemos hecho aún una propuesta concreta, pero la haremos pronto, lo estamos valorando como club para que siga un año más”, anticipó. También dijo que el club “va a tener que contratar seguramente a un lateral y también a un central siempre que haya una alguna buena oportunidad”. Y agregó: “Creo que también deberá llegar un delantero, pero deberá salir alguien”. En este caso, no dio nombres.

