La dureza de cada palabra permite comprender cómo fue la relación entre ambos. El último paso de Jorge Sampaoli por Sevilla, que duró apenas cinco meses, no fue el más feliz, según se encargaron de destacar los medios españoles que seguían el día a día. Pero nadie se animaba a hablar acerca de cómo el vínculo del DT con los futbolistas. Y quizá la última entrevista que brindó Jesús Fernández, más conocido como Suso, se pudo comprender cómo era realmente la relación del entrenador argentino con sus dirigidos. “ ¿El peor entrenador? Sampaoli ”, sentenció tajante el futbolista andaluz.

La charla de Suso con El Pelotazo, un programa de Canal Sur Radio, de España, abordó diferentes temas de la vida de Sevilla, pero cuando habló acerca de su posible salida por estar afectado por algunas molestias físicas, comenzó a sacar a la luz sus diferencias con el técnico argentino: “En diciembre hablo con Monchi (el manager del equipo) y me dijo: ‘Suso, ¿qué hacemos?’ Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era decir, me voy, intento tomar ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije que iba a durar más que Sampaoli y que voy a terminar jugando ”.

Suso no tuvo piedad con Jorge Sampaoli Jose Breton - AP

La relación estaba quebrada desde el arranque, y el DT argentino no pudo sostenerse en el cargo: Sevilla anunció su despido en marzo de 2023 y en su lugar confirmó que ya estaba acordado el desembarco de José Luis Mendilibar.

“Tener contento a 25 jugadores es complicado. Como entrenador me quedo con Luis Enrique. El peor entrenador que he tenido es Sampaoli. De todo se aprende. Sampaoli tenía conceptos muy buenos, pero en ese momento no era el indicado para conducir a Sevilla . Si esos esquemas salían, nadie iba a decir nada, pero en ese momento no era lo más correcto y no fue nada bien”, continuó Suso sus críticas a Sampaoli, que hoy conduce a Flamengo.

Estas palabras de Suso no hacen más que darle sentido a las declaraciones que soltaron en medio de la crisis futbolistas como Ivan Rakitic o el arquero Bono. “ Tenemos que ser mucho más valientes, no esperar tanto ”, golpeó Rakitic. Mientras que Bono soltó: “ Jugamos con anarquía y así dependeremos de la suerte ”.

Jorge Sampaoli, en su última experiencia en Sevilla, apenas estuvo cinco meses FSG - Getty Images Europe

Incluso, periodistas con conocimiento de la intimidad de Sevilla ofrecieron detalles de los roces entre jugadores y el técnico: “Las declaraciones que había hecho Rakitic daban qué pensar, las de Bono más todavía. En un vestuario mandan los futbolistas y siempre acaban ganando. Los jugadores no aguantaban a Sampaoli ”, dijo el periodista Gonzalo de la Haza, en Minuto 91 Sevilla. Mientras que Alonso Rivero, de 101 TV Sevilla, agregó: “ El despropósito fue haber traído un técnico como Sampaoli al que ya conoces y en tiempo de bonanza dejó un vestuario absolutamente dividido . Yo siempre he pensado que en el contexto en el que estaba a Sevilla no cabía Sampaoli. Cuando tienes a un entrenador que mira por él, segundo por él y después por él, te castiga”.

