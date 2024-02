escuchar

En una extensa entrevista de Sergio “Kun” Aguero con Juan Pablo Varsky en Clank Media, el exfutbolista de la selección argentina analizó los detalles de su carrera profesional, el vínculo que generó con Lionel Messi y cómo es su actualidad alejado de las canchas de fútbol.

De principio a fin, Varsky aprovechó la presencia de Agüero para hablar de su relación con los entrenadores y las diferentes vicisitudes que afrontó al no coincidir ideológicamente con ellos. Puntualmente, el periodista abrió el juego y le consultó sobre aquella selección argentina que afrontó el Mundial de Rusia 2018, la cual se despidió en octavos de final tras caer con Francia.

Reconocidas las diferencias con Jorge Sampaoli, director técnico de la selección por aquel entonces, Varsky le consultó, sin tapujos: “¿Fue un quilombo? ¿Fue una exageración? ¿Fue un malentendido? ¿Cómo definís el Mundial de Rusia?”. Sincero y auténtico, el exjugador de Independiente, Manchester City, entre otros, no evadió el tema y contestó: “Si querés la hacemos más corta... sí, fue un quilombo”.

Y agregó sobre la convivencia de los jugadores con el cuerpo técnico: “Todos saben lo que pasó, fue todo un quilombo. Es difícil porque uno en Argentina quiere ganar, pero la realidad es que estaba todo complicado en Rusia, en todo sentido”.

Autor de dos anotaciones contra Islandia, en fase de grupos, y Francia, en octavos de final, Agüero puntualizó sobre el clima que se vivió internamente y que terminó perjudicando a toda la delegación: “A pesar de que hice goles, algo que me pone muy contento porque es difícil en un Mundial, todo fue un buen quilombito. Para mí, por lo que yo recuerdo, comenzó una semana antes, se veía que iba a ser todo un tema ese Mundial. Salió algo en contra del técnico en la AFA, de una de las empleadas que trabajaba ahí, haciéndole un problema. El entrenador ya sabe lo que pienso. No hablé con él y no tengo más nada que decir”, aclaró.

En una competición donde Argentina se clasificó para la siguiente fase tras vencer a Nigeria, el entrevistado manifestó que las diferencias eran insalvables. “No había chance de arreglar el quilombo ahí, no se podía cambiar el entrenador, ni los jugadores. Era esperar que diera la alineación, sin comunicación ni ideas, jugar a lo que nosotros sabemos y ordenarnos adentro de la cancha”.

La desolación del Kun Agüero tras la eliminación del Mundial Rusia 2018 Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images Europe

Con un claro desencanto con la conducción de aquel equipo que se despidió sin pena ni gloria de un certamen mundialista, el Kun añadió que el semblante de los jugadores denotaba fastidio y confusión, una circunstancia que los llevó a armar nuevamente las valijas en octavos de final contra Francia que terminó coronándose como campeón.

“Si te fijabas nuestras caras, en otros mundiales se veía una tristeza, pero en este eran caras de ‘esto iba a pasar’, estábamos calientes, pero sabíamos que iba a pasar. Se terminó todo y lo próximo era que la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) empezara a encaminar de la mejor manera para el siguiente mundial. Era un milagro si llegábamos a la semifinal o a la final. Hay que decir la verdad, estábamos para el cu**”, cerró.