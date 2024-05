Joselu: el “número 9 low cost” que se fue dos veces al descenso y ahora es el héroe que metió al Real Madrid en la final de la Champions League

Escuchar

La primera vez que Joselu se puso la camiseta de Real Madrid fue en agosto de 2009, cuando el club blanco se lo adquirió al Celta de Vigo en 1.500.000 euros. Sin embargo, después de deambular por diferentes clubes menores de Europa, a comienzos de esta temporada Florentino Pérez logró su préstamo del Espanyol a cambio de 500.000 euros.

Así, a los 34 años, el delantero vivió este miércoles una noche soñada en el Santiago Bernabéu. En solo tres minutos marcó por duplicado para dar vuelta un partido que estaba muy complicado para el local: perdía 1 a 0 ante Bayern Munich, y con el 2 a 2 de la ida el equipo germano avanzaba a la final.

“Es un sueño, terminamos viendo otro Bernabéu esta temporada. El míster nos lo dijo antes del partido, que estos partidos se ganan con el corazón”, dijo Joselu tras el encuentro. Y agregó: “Al final siempre soñás con estar en ese momento. El primer gol es de estar listo, en la jugada. Mis sueños no son tan bonitos como lo de hoy. En el segundo pensaba que no me lo anulara, que íbamos a defender con todo”

Su técnico, Carlo Ancelotti, destacó: ”Creo que es un reflejo fantástico de lo que es el equipo. No tuvo muchos minutos pero es un reflejo perfecto de lo que es este plantel. Jugadores que aportaron mucho, sin perder la confianza, la idea de que podían aportar al equipo”.

Joselu jugó los últimos 9 minutos, cuando ingresó por Federico Valverde y el Madrid perdía 1 a 0 con Bayern Munich y se despedía. Primero anotó gracias a su oportunismo (Manuel Neuer dio un rebote inesperado y allí estaba el número 14 para empujarla), y más tarde con ese olfato de goleador implacable, el atacante hizo estremecer los corazones madridistas. La euforia fue total en ambas ocasiones: con el empate, que garantizaba al menos el tiempo extra, y con la victoria, que resolvió todo en el tiempo reglamentario.

La edición digital de Marca se hizo eco de la decisiva actuación de Joselu en Real Madrid, para avanzar a la final de la Champions

Esto de ser el héroe impensado no es nuevo para Joselu. La historia cuenta que hace casi un año, en junio de 2023, España se convirtió en finalista de la Liga de Naciones de Europa al derrotar a Italia por 2 a 1 y días más tarde se coronó campeón al ganarle 5 a 4 por penales a Croacia. En un cotejo disputado en el estadio De Grolsch Veste, de la ciudad de Enschede, la Roja abrió el marcador con un grito de Jeremy Pino; Ciro Immobile, de penal, selló el 1-1. Y a tres minutos del final, acabó con el suspenso Joselu, con una sutileza. Pero, ¿quién es, verdaderamente, José Luis Mato Sanmartín ?

Es un número 9 de área, potente, grandote (1,92m), que a los 34 años está tocado por la varita mágica: le perdió a España ser campeón europeo hace menos de un año y ahora se destaca en Real Madrid. Casi nadie lo habría imaginado, después de irse al descenso con Espanyol. Y... una temporada después de irse al descenso con Deportivo Alavés. El plan “low cost” que activó Real Madrid por el adiós de Karim Benzema y la eterna novela de la llegada de Kylian Mbappé, tuvo el efecto deseado. Por los directivos, sobre todo, y no tanto por Carlo Ancelotti en la decisión de repatriarlo. El Dt italiano no se olvidaba del olvidable paso que tuvo cuando era un joven: Jugó un partido en la doble temporada 2010/2012.

La temporada 21/22, marcó 14 tantos para Deportivo Alavés, que terminó último. La 22/23, anotó 16 para Espanyol, que terminó penúltimo. “Soy un afortunado por haber jugador frente a una gran afición. Haber jugado más de 100 partidos para el Alavés y formar parte de su historia como máximo goleador en Primera División me hace muy feliz. Quiero pedir perdón por haber sido partícipe del descenso, nunca habría querido terminar mi contrato y despedirme así”, suscribió en mayo de 2022.

“Aún no me creo que tenga que escribirles esto. Ha sido tan duro el golpe del descenso que tanto a mi familia como a mí nos cuesta reponernos. Quiero pedir perdón porque el Espanyol no se merece estar en Segunda División. Y quiero darles las gracias eternas por el cariño tan inmenso que he recibido. Por lo que he conseguido a nivel personal con vuestro apoyo”, escribió, en junio del año pasado.

Ahora, los números son bien diferentes: lleva disputados 48 partidos con la camiseta blanca. En ellos, marcó 19 goles. Los dos más importantes se los hizo al Bayern Munich.

La sutileza de Joselu, en gran definición frente a Gianluigi Donnarumma; gracias a este tanto, España jugó y ganó la final de la Liga de Naciones de Europa 2023 Martin Meissner - AP

Su caso es ejemplar. Joselu logró pasar de página bien rápido, tal como lo exige un club ganador como lo es Real Madrid. “Que te relacionen con los mejores equipos del mundo siempre es positivo. No sé lo que pasará el año que viene. Hay que agradecer todo ese apoyo. El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y que jugadores del Madrid hablen bien de mí es un orgullo. Vamos a esperar que pasen cosas bonitas, uno siempre tiene esa esperanza”, se ilusionaba cuando aún no se definía su arribo a la Casa Blanca.

De travesía por trabajo familiar, nació en Stuttgart, pero a los cuatro años regresó a Galicia. No tiene nada de germano: tiene todo de gallego, sobre todo, los primeros años de balones en Celta. “No recuerdo mucho, porque regresé con tres añitos a mi pueblo, a Silleda, de donde era mi madre y lo que recuerdo es un poco lo que me contaba mi madre y mi hermana, ahora un poco más de mayor. Y sobre todo, en mi etapa jugando allí, ir a visitar la zona donde había nacido. La circunstancia fue laboral, había poco trabajo aquí, mis padres emigraron a Alemania y resultó muy cómodo para ellos estar ahí, estuvieron 20 años y en esa etapa nacimos mis primos, mi hermana y yo, así que somos todos alemanes”, contó, años más tarde. Aquella dura etapa económica de España, en primera persona.

Jugó en España, Alemania, Inglaterra hasta la explosión goleadora de sus últimos dos equipos, en los que no pudo evitar el abismo. Toda una curiosidad: ¿puede ser figura en un equipo que pierde? El héroe del silencio de España y de Real Madrid, que no estaba en los planes de casi nadie, tiene la respuesta.