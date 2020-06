Unzué anunció que padece ELA y dedicará su tiempo ahora a informar y conseguir más apoyo para combatir la enfermedad

El fútbol español se encuentra en estado de conmoción. El exarquero y actual entrenador Juan Carlos Unzué anunció hoy que sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular sin cura, y adelantó que no volverá a trabajar profesionalmente. Se dedicará por completo a buscar recursos para reducir el avance de la misma.

Pasado el mediodía en España, Unzué reunió a su familia, sus amigos, sus excompañeros, la actual Junta Directiva de Barcelona, integrantes del actual plantel culé y a los medios de comunicación en el Auditori 1899 del Camp Nou para hacer el anuncio más duro de toda su vida. "Solo quería decirles que padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. Al día de hoy es una enfermedad sin tratamiento ni cura, excepto unas pastillas que a la mayoría de pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la enfermedad" , comunicó el exarquero en una emotiva rueda de prensa.

Unzué tiene 53 años y desempeñó su carrera como jugador entre 1986 y 2003 pasando por equipos como Osasuna, Barcelona (conquistó dos títulos), Sevilla, Tenerife y Oviedo. Tras colgar los guantes, se dedicó a entrenar y se convirtió en el preparador de arqueros del Barcelona con distintos técnicos, como Frank Rijkaard o Pep Guardiola. En 2010 decidió iniciar su carrera como DT en Numancia, pero duró una temporada, regresó otro año al Barça y a partir de 2013 fue el segundo entrenador del actual seleccionador español, Luis Enrique, en Celta y luego en Barcelona. En 2017 volvió como primer técnico a Celta por una temporada y en 2019 entrenó al Girona, equipo al que dejó en octubre pasado. Hoy deja el fútbol para siempre.

"Quizás se preguntarán por qué lo hago público. Tengo dos motivos muy claros. Primero, la mayoría de mis amigos y conocidos a los cuales no he podido confesar cara a cara mi estado de salud por la situación que vivimos y así lo pueden ver en radio o televisión y se pueden quedar mas tranquilos. Les aseguro que lo llevo bien y estoy fuerte mentalmente. Me siento un privilegiado por lo que la vida me dio hasta este momento . Después de estos meses, sé lo que puedo hacer respecto a la ELA y otras enfermedades invisibles. Cualquiera las puede contraer", comentó Unzué.

Luego, agregó: "El segundo motivo es que, después de percibir la poca visibilidad que se da y los pocos recursos que tiene la ELA en nuestro país, mi objetivo ya no es entrenar a ningún equipo. Voy a firmar por un equipo modesto pero muy comprometido, que es el de los pacientes de ELA. Les quiero informar que somos unos 4.000 en este país, que el mercado de fichajes tiene mucho movimiento, desgraciadamente. Cada día sumamos tres caras nuevas y perdemos a tres compañeros a causa de esta enfermedad".

Unzué fue segundo entrenador de Luis Enrique durante su etapa en Barcelona Fuente: Reuters

Los jugadores Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergi Roberto, el presidente Josep Maria Bartomeu, el entrenador Quique Setién, la leyenda Carlos Puyol y su amigo y actual técnico de la selección española Luis Enrique asistieron a la conferencia y le brindaron un fuerte apoyo a Unzué. Al no haber una cura, la esperanza de vida del exarquero español puede ser variable, pero oscila en un promedio de entre tres y cinco años.

Así, a partir de ahora, ya no habrá carrera profesional en el mundo del fútbol y le dedicará el tiempo que tiene por delante a su familia y a luchar por llamar la atención de investigadores y de la sociedad ante esta enfermedad tan devastadora. "La vida merece la pena, incluso cuando parece que se está derrumbando. Para mí lo esencial es que esta mañana nos hemos despertado todos los que estamos aquí. Aprovecho para enviar mucho ánimo y mucha fuerza a todas las personas que han perdido a un ser querido estos meses. Nos ha dejado ver la fuerza que tenemos como sociedad si vamos juntos. Es el momento perfecto para hacer un equipo sólido, para que los que nos sintamos más débiles nos sintamos apoyados por los más fuertes", comentó el excompañero de Diego Maradona en Sevilla entre 1992 y 1993, años en los que además fue dirigido por Carlos Bilardo en su paso por el equipo andaluz.

En medio de la crisis por la pandemia de coronavirus que todavía mantiene en vilo a España, Unzué dejó un mensaje para la clase política en medio de su discurso: "Hay mucha más gente que tiene problemas de todo tipo, por esta razón entiendo que con más motivo nos tiene que salir el sentido de la empatía. Primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Para esto es imprescindible que los referentes políticos prediquen con el buen ejemplo, y no lo están haciendo. Deberían ser referentes por crear una idea colectiva que nos ayude a salir de esta difícil situación económica y social que tenemos".

