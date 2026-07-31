Juan Román Riquelme cuestionó el gol que recibió Boca: “No te pueden hacer un gol de lateral”

La clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana no alcanzó para dejar conforme a Juan Román Riquelme. Tras el triunfo por penales frente a O’Higgins, luego de perder 1-0 en los 90 minutos, el presidente de Boca reconoció que el equipo debe corregir errores puntuales y apuntó especialmente contra la acción que derivó en el gol del conjunto chileno, nacido de un lateral al área. Además, habló del mercado de pases y no descartó incorporar otro delantero.

“Fue un partido complicado. Por ahí en Buenos Aires tendríamos que haber hecho una diferencia un poquito mayor, pero fue un partido de Copa. Siempre se tiene que estar atento todo el partido. Nos empatan con un lateral”, analizó Riquelme al referirse al encuentro disputado en Chile.

Riquelme viendo la ida ante O'Higgins en la Bombonera desde su palco LUIS ROBAYO - AFP

El dirigente profundizó luego sobre esa jugada y dejó la frase más contundente de su análisis. “Los jugadores tienen mucho que hablar, porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza”, sostuvo.

Incluso, marcó diferencias con otra de las ocasiones de peligro que generó O’Higgins. “Cuando entra uno a cabecear como entró, es virtud de ellos. Es como la virtud de Ayrton Costa en el centro de Paredes. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí”, explicó.

Más allá de la crítica, Riquelme valoró el resultado conseguido por el equipo de Rodolfo Arruabarrena. “Es importante pasar. Tenemos muy poquito tiempo de descanso, seguimos jugando cada dos o tres días y tenemos un entrenador nuevo que va conociendo a los muchachos. Era importante clasificar porque es una manera de ir agarrando confianza”, afirmó.

Consultado sobre la definición por penales, el presidente volvió a relativizar el peso de la ejecución y destacó el papel del arquero. “Los penales son cuestión de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado. Para nuestro arquero es bueno, porque es una manera también de agarrar seguridad”, señaló.

Riquelme también hizo referencia a las lesiones que afectan al plantel y explicó que esas ausencias modificaron la planificación del mercado. Mencionó los casos de Adam Bareiro, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Carlos Palacios, entre otros, y remarcó que el cuerpo técnico esperaba contar con todos ellos en este inicio del semestre.

En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de incorporar otro futbolista antes del cierre del mercado de pases. “Estábamos muy contentos con el plantel, pero aparecieron estas molestias. Ahora, en lo que quede de tiempo, si existe la posibilidad de prestar alguno al exterior y podemos traer alguno, siempre vamos a estar disponibles”, aseguró, una declaración que mantiene abierta la chance de sumar un nuevo centrodelantero si Boca libera un cupo.