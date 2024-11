Juanfer Quintero pudo llegar a Racing antes de ser ídolo de River: de la historia oculta a la frase de Costas para que siga

Con la misma clase que lleva en su pie zurdo, Juan Fernando Quintero se define: “Soy un elegido de Dios. Toda la gloria es para él. Simplemente trato de disfrutar. Fue el don que me dio, el del talento. Que salga a flote en un partido como estos es muy especial”. Lo dice al borde del llanto, con las lágrimas sobre las mejillas como le ocurre a otras 50 mil personas en un Cilindro de Avellaneda extasiado porque el colombiano marcó dos goles y fue la figura de la remontada ante Corinthians que mete a Racing en una final internacional después de 32 años.

Pero la emoción de Juanfer no es deportiva. Su 2024 fue una montaña rusa de emociones, marcado por un problema familiar. “Todos saben la situación que viví, la que todavía tenemos. Es muy especial. Tener la oportunidad de hacer estos dos goles, después de tantos altibajos… Fue un año muy difícil. Sufrimos mucho. Mi familia no puede estar, pero mi corazón y mi alma está con ellos. Soy un privilegiado del fútbol. Solo tengo que agradecer. Me enfoqué en esto. Y somos merecedores de este triunfo”, explica.

Juan Fernando Quintero en acción ante Corinthians JUAN MABROMATA - AFP

En agosto del año pasado, un llamado de Fernando Gago alcanzó para que Quintero se mude de Barranquilla a la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Un refuerzo que hizo ruido, por el peso propio de un futbolista que jugó dos Mundiales para la Selección Colombia y que se ganó el bronce eterno en River. El zurdo, además, llegaba para cubrir la salida de Edwin Cardona, compatriota con características similares, que no tuvo un buen paso por la Academia. Más allá de las dudas, la operación se cerró en 48 horas, con un costo de 3,5 millones de dólares y un contrato hasta diciembre de 2025.

Hasta estos dos goles en la semifinal de la Sudamericana, Juanfer todavía no había cumplido con las expectativas que despierta su talento. Las dos escapadas a Colombia para atender los problemas de salud de su pareja interrumpieron un inicio de año prometedor en la Copa de la Liga. Luego llegó la Copa América, en la que disputó apenas 48 minutos. Treinta de ellos fueron en el tiempo extra de la final ante Argentina, en muy buen nivel. Su regreso al Cilindro parecía improbable después de aquello.

Que se llevó los botines. Que se despidió de sus compañeros en el grupo de WhatsApp. Que lo llamó Martín Demichelis para que volviera a jugar en River. “Por Juanfer hay propuestas de Arabia o de Qatar. No de River. En la semana vamos a decidir si se va o se queda”, llegó a decir Gustavo Costas. ¿Qué pasó para que en dos meses Quintero pase de estar de salida a llevarse una ovación como la del último jueves? El tiempo.

Lo mejor de Juanfer ante Corinthians

El streamer y humorista Lucas Rodríguez saltó a la fama con su explicación viral de “La Teoría” para definir a los jugadores colombianos que pisan las canchas argentinas. “Es como que no logran conectar con el contexto del partido. Juegan todos los partidos igual: se reinician y todos los partidos son el mismo”, explicaba. Algo similar argumentan en Racing para explicar por qué lo que parecía una salida segura derivó en este presente en el que escribió una página para la historia del club. El punto más alto de tensión fue su ausencia en el partido ante Huracán, por la fecha 9 de la Liga Profesional. Racing podía saltar a la punta si conseguía una victoria en Parque Patricios. Quintero pidió no concentrarse por un dolor en la espalda. La personalidad de Costas, siempre comprensivo, cercano al jugador y con el escudo de Racing por delante de cualquier decisión, fue clave para dar vuelta la página de aquella frustrada salida a Medio Oriente.

A lo largo de este año parecía que la mejor versión del equipo llegaba cuando Quintero no formaba parte del once inicial y el equipo podía aprovechar la velocidad y la intensidad de sus delanteros para contraatacar. En esta segunda mitad del año arrancó desde atrás. Por caso, no fue titular en los clásicos ante Independiente y Boca. Frente al Rojo, jugó solo 35 minutos. En la remontada ante el Xeneize ingresó al minuto 77. El puente aéreo que dibujó con su zurda para que Roger Martínez marcara el 2 a 1 le volvió a dar crédito, con los hinchas y con el entrenador.

Juan Fernando Quintero jugó su mejor partido con la camiseta de Racing en la segunda semifinal ante Corinthians, por la Copa Sudamericana JUAN MABROMATA - AFP

A partir de ahí, sobre todo en las dos llaves eliminatorias de Copa, el colombiano le agregó a su juego más desgaste del habitual. Sin ser clave en el funcionamiento del equipo, buscaba ponerse a la par desde la entrega. Como en los primeros meses del año. “Juanfer es mi Rubén Paz. Es un fenómeno, no te da ganas de sacarlo nunca. Él quiere jugar siempre y es un tipazo. Está con ganas. Se tira a los pies, roba pelotas también”, lo había definido Costas en febrero. El zurdo le devolvía las paredes al entrenador: “Es hermoso el profesor, es muy emocional. Y es muy hincha. Es una persona que nos da una gran confianza”. Sobre el final del año volvió la conexión.

A esa entrega le llegó por fin la noche que todo Racing esperaba para Quintero. El gesto final del abrazo con Costas, con el dedo índice hacia arriba como diciendo “yo te avisé” lo dice todo. Y por si hacía falta, el DT lo explicó en conferencia de prensa: “Tuvo problemas, se complicó por la familia. Hoy mostró su calidad espectacular, corrió muchísimo, hasta estuvo más rápido que los defensores de ellos. Él siempre dijo que la Copa la vamos a ganar”.

La historia entre Juan Fernando Quintero y Racing demoró en escribirse. Mucho más de lo pensado. En 2018, pudo haberse dado el encuentro inicial. En el primer mercado de pases de la entonces Secretaría Técnica, le acercaron a Eduardo Coudet el nombre de Juan Fernando Quintero, sin continuidad en Porto. Chacho prefirió apuntar a futbolistas con más dinámica para implementar su idea de un equipo agresivo y protagonista. El recorrido del colombiano es conocido.

Desembarcó en River y anotó lo que muchos consideran como el gol más importante de la historia del club de Núñez. Como indicó el número 8 en el festejo de su segundo gol, la Academia debía tener paciencia. Finalmente, Quintero llegó a la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Y apareció cuando tenía que aparecer.

Nicolás Zuberman Por